Een topfavoriet die al naar huis moet en drie andere verrassingen op het WK vrouwenvoetbal

Nu zelfs favoriet Duitsland zijn ‘makkelijke’ groep niet kon overleven, lijkt dit WK vrouwenvoetbal in Australië en Nieuw-Zeeland onvoorspelbaarder dan ooit. Vier verrassingen uit de voorbije groepsfase.

Een topfavoriet minder

Alexandra Popp had er geen woorden voor. “Ja, uh”, zei de spits van Duitsland. “Uh, ik weet het eigenlijk niet.” Ze vocht tegen de tranen en bij elke vraag kwam er weer net zo weinig uit. Wat er was misgegaan? “Dat is op dit moment heel moeilijk te zeggen.”

Samen met haar zag niemand de uitschakeling van Duitsland na de groepfase, net als de mannen in Qatar, aankomen. De vice-Europees kampioen, tweede op de Fifa-ranglijst, gold vooraf juist als een van de grote favorieten. En terwijl Frankrijk en Engeland moeizaam op gang kwamen, versloeg Duitsland in de eerste wedstrijd Marokko met maar liefst 6-0.

Maar Duitsland bleef donderdag tegen Zuid-Korea steken op een gelijkspel (1-1) en Marokko versloeg verrassend Colombia (1-0). Omdat de Duitsers ook al verloren van Colombia (2-1) gaat het Noord-Afrikaanse land door naar de achtste finale. Ondanks de afstraffing in de openingswedstrijd.

Er waren veel verdedigers geblesseerd, maar vooral aanvallend schoot Duitsland te kort. In de laatste twee wedstrijd eindigden slechts vijf doelpogingen tussen de palen. Er zal een grondige evaluatie komen, zei bondscoach Martine Voss-Tecklenburg. Maar dit wist zij al: “Het is te weinig geweest.”

De verrassende debutant

Minstens even verrassend als de Duitse uitschakeling is het succes van Marokko, de enige debutant op dit toernooi die erin slaagt de groepsfase te overleven. Net als bij de mannen zijn veel Marokkaanse internationals geboren en opgeleid in Europa. De meeste in Frankrijk, maar ook de Eindhovense Rkia Mazrouai, die meestal op de bank zit, maakt deel uit van de selectie. De door PSV opgeleide voetbalster, nu AA Gent, kwam eerder uit voor Nederlandse jeugdelftallen.

Een overstap is aantrekkelijk, omdat Marokko ambitieus investeert in vrouwenvoetbal. De bond plukt niet alleen talenten met Marokkaanse wortels weg uit Europese landen, zes jaar geleden werd een voetbalacademie opgericht en er is een professionele competitie voor vrouwen. Een eendagsvlieg lijkt Marokko dan ook niet te blijven, want ook de Onder-17 plaatste zich al voor het WK.

Het heeft nog niet geleid tot massale feesten in Europese steden, zoals bij de mannen, maar vrouwenvoetbal is onder Marokkanen wel populair aan het worden. Bij de halve finale van het Afrikaanse kampioenschap (Marokko-Nigeria) zaten er dik 45.000 mensen in het stadion in Rabat, een Afrikaans record.

Euforie bij de Marokkaanse speelsters Rkia Mazrouai en Assia Zouhair. Beeld ANP / EPA

Wennen voor Amerika

Als Portugal woensdag in blessuretijd niet op de paal maar in het doel had geschoten, waren er zelfs twee debutanten doorgegaan naar de achtste finale. Ten koste van Amerika, dat zo’n sensationele vernedering maar net wist te voorkomen.

Dat de wereldkampioen het moeilijk heeft, is misschien wel de minst grote verrassing. De ploeg presteert al een tijdje minder, liep in de aanloop naar dit toernooi ook tegen nederlagen aan. Maar steeds blijft de ploeg het geloof uitstralen dat de magie eens terugkeert, aan zelfvertrouwen nog altijd geen gebrek.

Na de ontsnapping tegen Portugal kreeg de ploeg veel kritiek, omdat ze er nog al luchtig over leek te doen. Megan Rapinoe, de grote ster van het vorige WK, was een van degenen die dansend op het veld werd gespot. “Ik heb nog nooit zoiets gezien”, zei haar voormalige ploeggenoot Carli Lloyd. “Om nu te dansen en te lachen.”

Maar in het geval van de 38-jarige Rapinoe speelde in ieder geval ook opluchting mee. “Ik dacht, fuck. Op het eind, ja, dat was stressvol. Als die bal er in was gegaan, waren we eruit geweest. En dat was het einde geweest van mijn hele internationale carrière. Verschrikkelijk.”

Afscheid door de achterdeur

Een dag later was het wel over voor een minstens even grote vedette van het vrouwenvoetbal: de Braziliaanse Marta. Terwijl er ook voor outsider Brazilië niks aan de hand leek. In hun eerste wedstrijd wervelden de Zuid-Amerikanen nog met 4-0 over Panama heen. De zesvoudige FIFA-voetbalster van het jaar zou nog genoeg kansen krijgen om op haar laatste toernooi te kunnen schitteren.

Maar na een nederlaag tegen Frankrijk en een 0-0 tegen Panama, met Marta in de basis, was het opeens gedaan voor de Brazilianen. Zo nam een van de beste voetbalsters ooit afscheid door de achterdeur. In zekere zin in stijl, want Marta was een grootheid in een tijd dat de sport nog niet zo op waarde werd geschat als nu.

“Toen ik begon met spelen, had ik geen idool, geen vrouwelijk idool”, zei ze de dag voor haar laatste wedstrijd. Ze groeide zelf uit tot een voorbeeld voor veel jonge vrouwen in haar carrière waarin ze in Brazilië, Zweden en Amerika speelde. Een mooier afscheid zat er niet in, maar ze kan troost halen uit haar erfenis.

“Twintig jaar geleden wist niemand wie Marta was op mijn eerste WK”, zei ze. “Nu zijn we een referentie voor veel vrouwen in de wereld, en niet alleen in het voetbal. (…) We hebben deuren geopend voor gelijkheid.”