Een telg uit de Argentijnse voetbaldynastie Mac Allister strijkt neer in Union

Union heeft bij de officiële bekendmaking van de transfer van Kevin Mac Allister gescoord op sociale media. Het filmpje start met een scène uit Home Alone. Ouders Peter en Kate McAllister realiseren zich in het vliegtuig plots dat ze iemand hebben vergeten: Kevin, hun zoontje, gespeeld door Macaulay Culkin. En net zoals kindsterretje Kevin in het ouderlijke huis daalt de Kevin-aanwinst van Union de trap af in het Union-stadion: “Hallo fans, ik ben zo blij hier te zijn.”

KEVIN!



Oui, il est ici ! 👋 pic.twitter.com/TIzXLEwFSy — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise) 12 juli 2023

Kevin Mac Allister kan toch wat adelbrieven voorleggen, als telg van een beroemde voetbalfamilie in Argentinië. Vader Carlos Javier speelde als prof tussen 1986 en 1996 bij topclubs als Argentinos Juniors en Boca Juniors. In 1993 schopte hij het even tot international en stond naast Diego Maradona in twee WK-kwalificatieduels. Na zijn carrière zocht hij zijn weg in de politiek. Tussen 2015 en 2018 diende hij als minister van Sport in de Argentijnse regering. Ook van moeders kant stroomt voetbalbloed door de aderen, via opa Carlos Riela, gewezen spits bij Club Cochicó.

Samen kregen ze drie zonen: Francis (27), Kevin (25) en Alexis (24) schopten het allen tot voetbalprof. In november 2017 stonden ze alle drie samen op het veld bij Argentinos Juniors. Ze lijken wat op de Argentijnse versie van de Hazards. De jongste zoon Alexis is het meest vermaard, zeker na zijn heldenrol met Argentinië bij de WK-titel in Qatar. Zijn eerste interlandgoal in de groepsfase tegen Polen was meteen van groot belang, en hij gaf een assist in de finale voor de 2-0.

Zijn broers zijn in Argentinië gewaardeerde profs. Francis is een defensieve middenvelder bij Rosario Central, Kevin klopt bij zijn komst naar Union af op 157 wedstrijden voor Argentinos Juniors, inclusief 14 goals. Niet slecht voor een speler die vooral centraal achterin of als rechterwinger fungeert.

Sociaal bewogen

Hoe komt een doorgewinterde prof uit het voetbalgekke Argentinië bij Union terecht? Dat heeft met de link tusen Union en Brighton te maken. De Premier League-club betaalde in 2019 circa 8 miljoen euro voor toptalent Alexis, die na een moeizame start pas in 2020 helemaal doorbrak. Intussen is hij voor 42 miljoen verkast naar Liverpool. Logisch dat dan eens de naam van broer Kevin viel als optie bij Brighton of Union. Voorzitter Alex Muzio is alvast overtuigd van zijn meerwaarde.

Kevin (links) en Francis (rechts) Mac Allister vieren de WK-titel van hun broer Alexis in Qatar. Beeld Instagram kevitomac97

Union screent zijn spelers uitvoerig op persoonlijkheid. Kevin lijkt uit het goede hout gesneden. “We hebben onze kinderen altijd gestimuleerd om te studeren en de middelbare school af te maken”, vertelde zijn moeder in de krant El Nación. Bij de uitbouw van haar eigen kledingbedrijf hielpen haar drie zonen administratief mee om het project te doen slagen.

Ook sociaal zetten de zonen zich in. Tijdens de coronapandemie riep de familie op om thuis te blijven. Begin vorig jaar doneerde Kevin Mac Allister zijn haar om pruiken te maken voor mensen die lijden aan kanker. “Je hebt een groot hart”, reageerde zijn broer Francis op Instagram.

Afwachten hoe Kevin Mac Allister de stap van zijn Argentijnse heimat naar België verteert. Broer Alexis had aanvankelijk veel heimwee naar huis.