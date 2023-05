Een straathond, twee crashes en veel frustraties: de baaldag van Remco Evenepoel

Het regende een hele dag in de Giro d’Italia en het regende ook valpartijen. Wereldkampioen Remco Evenepoel smakte twee keer tegen de grond en hield er pijnlijke schaafwonden aan over.

“Hij heeft een contusie van zijn rechterzijde, de spieren op die plaats hebben een contractuur. Ook zijn bekken is geblokkeerd. Hij heeft veel pijn, maar met een goede behandeling van osteopaat en kinesist zou het morgen al iets beter moeten zijn. Sowieso zal hij in de zesde rit een kwalijke dag hebben. Hopelijk krijgen we hem er zo snel mogelijk door.” Tot zover de medische update van Remco Evenepoel na de rit.

Salerno wordt liefkozend het kleine zusje van Napels genoemd en is bij de toeristen gekend als de poort naar de Amalfi-kust. Prachtig decor voor een aankomst, maar daar beslisten de weergoden anders over. Van bij de start in Altripalda regende het pijpenstelen. Bij Soudal-QuickStep hadden ze hun voorzorgen genomen: iets meer olie op de ketting, spatborden en regenbanden. “Die regenbanden hebben hetzelfde profiel en dezelfde dikte als de gewone banden, maar zijn gemaakt van een zachter rubber”, zei mecanicien Nicolas Coosemans.

Evenepoel zag het toen nog zitten. “Het regent hard, maar in zulke omstandigheden is iedereen op zijn hoede en voorzichtig. De wegen zijn hier heel vettig dus het is gevaarlijk voor schuivers, maar wij hebben zeer goede regenbanden. Van onze kant zal er niet veel geschoven worden, al wil ik nu ook niet jinxen.”

Dominosteentjes

Dat deed hij onbedoeld wel. Na twintig kilometer wedstrijd meldde radio koers: caduto di Remco. Een straathond kwam de weg opgelopen en deed Davide Ballerini vallen. De Italiaanse ploegmaat van Evenepoel schoof zo'n veertig meter over het asfalt. In het tumult vielen ook andere renners als dominosteentjes, onder wie Evenepoel.

De voorbije dagen werden de renners vaak geconfronteerd met loslopende honden op straat. Louis Vervaeke: “Dat is al een hele week zo.” Ballerini: “Loslopende honden zijn al langer een probleem in Italië, zeker in het zuiden, dat is nog maar eens bewezen. Ook al kon ik er niks aan doen, ik voel mij toch een beetje schuldig.”

De wereldkampioen bleef op het asfalt zitten en wedstrijddokter Massimo Branca kwam zich van de situatie vergewissen. Na twee minuten vervolgde Evenepoel toch zijn weg en werd hij door zijn ploegmaten terug in het peloton gebracht. Tijdens die achtervolging stak hij een duim omhoog naar de camera’s om iedereen op het thuisfront gerust te stellen.

Ploegmanager Patrick Lefevere: “Ik ben geen dokter, maar aangezien hij zo snel zwaaide met zijn handen zal het wel oké zijn. Dat hij lang bleef zitten zal meer van de schrik zijn dan van een blessure.”

Ploegleider Klaas Lodewyck: “Het was een val zonder erg.”

Dat de val geen zware schade had veroorzaakt, werd bewezen omdat Evenepoel in het peloton grapjes maakte tegen collega’s die kwamen vragen hoe het met hem ging. “Ik ben oke, alleen mijn enkel is gebroken.”

De wedstrijdarts en een ploegmaat helpen Evenepoel na een val. Beeld AFP

Het lachen verging het peloton in de finale op het grondgebied van Salerno. “De straten lagen spekglad. De kleinste trek aan je remmen was voldoende om iedereen omver te kegelen. Wanneer ik na een bocht voorzichtig optrok, schoof mijn achterwiel weg”, sprak Arne Marit van Intermarché-Circus-Wanty, die in de laatste tien kilometer zijn sprintkansen niet kon verdedigen omdat hij twee keer over het asfalt schoof. “Het was letterlijk glijden. Mijn koersbroek is zelfs niet gescheurd.”

Marit viel een eerste keer op 7,2 kilometer van de streep. Een val waarbij ook Primoz Roglic betrokken was. De Sloveen had wél last van schaafwonden. “Een schaafwonde op zijn rechterschouder en eentje op zijn rechterheup”, zei ploegleider Marc Reef. Naar Roglic’ normen is dat twee keer niets. Dankzij een indrukwekkende kopbeurt van Edoardo Affini konden Roglic en Marit weer aansluiten bij het peloton.

Excuses van Kirsch

Lang duurde het niet. Op 2,3 kilometer van de streep een nieuwe val. Evenepoel lag er weer bij. Vervaeke: “Het was in volle voorbereiding op de sprint. Remco hoorde zijn naam roepen en keek opzij. Net op dat moment sneed Alex Kirsch hem de pas af. Kirsch doet dat wel vaker, maar omdat Remco omkeek treffen ze in dezen beiden schuld.”

Kirsch (Trek-Segafredo) heeft inderdaad de reputatie van soms nogal roekeloos te koersen. Hij is niet alleen, hetzelfde gaat bijvoorbeeld op voor Ballerini. De Luxemburger kwam na afloop zijn excuses aanbieden aan de bus van Soudal-QuickStep. Volgens zijn ploegleider Steven de Jongh hoefde dat niet. “Ik snap dat Remco kwaad en gefrustreerd is, maar hij moet vooral naar zichzelf kijken. Hij had gewoon voor zich uit moeten kijken. Dat deed hij niet, daardoor zag hij het manoeuvre van Alex niet en tikt hij zijn achterwiel aan.”

Ook Philippe Gilbert meende dat de schuld vooral bij Evenepoel lag. De cocommentator van Eurosport zei dat Evenepoel op het moment van de val communiceerde met de volgwagen. Evenepoel sprak na afloop niet.

Evenepoel kwam als 157ste over de streep, 4:17 na winnaar Kaden Groves. Omdat de valpartij plaatsvond binnen de laatste drie kilometer kreeg hij dezelfde tijd als Groves. Hij blijft dus tweede in de stand. “We leven nog”, zei de wereldkampioen.

Het zal de komende dagen moeten blijken hoe zijn lichaam reageert op de dubbele valpartij met hoge snelheid. Morgen beklimmen de renners de Gran Sasso. Gaat Evenepoel zich dan nog beurs voelen of kan hij, als grote favoriet, toch weer zijn eigen stempel drukken op de race?