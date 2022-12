‘Een serial winner en tactisch expert’: dit is de vacature voor de nieuwe bondscoach van de Rode Duivels

Onze nieuwe bondscoach is resoluut ambitieus en heeft de nodige internationale ervaring op topniveau, voetbaltactische kennis en inzichten alsook de juiste persoonlijke skills.

We zoeken een serial winner met ervaring in het managen van topspelers. De nieuwe bondscoach weet hoe hij moet inzetten op het creëren van een hechte groep en hoe hij jonge spelers moet integreren. Hij is een tactisch expert die zijn keuzes ondersteunt met data, technologie en objectieve parameters en maakt gebruik van de sportieve expertise en structuur van de KBVB. Hij weet hoe prijzen te pakken in topcompetities.

De nieuwe bondscoach is een ambassadeur voor het Belgisch voetbal en draagt hierbij de KBVB waarden mee uit en is fulltime beschikbaar.

De KBVB mikt in zijn zoektocht naar een nieuwe bondscoach nog steeds hoog. Aangezien de voetbalbond een fulltime beschikbaarheid eist, is een duobaan voor pakweg Vincent Kompany, coach van Burnley, onmogelijk. De vacature staat ook open voor vrouwen en genderneutrale personen. De bond is ervan overtuigd “dat alle elementen aanwezig zijn om ook in de toekomst succesvol te zijn.”

Roberto Martínez Beeld Photo News

De KBVB gaat eveneens op zoek naar een nieuwe technisch directeur, een functie die Martínez ook invulde. Ook die rol moet ingevuld worden door een persoon met ervaring aan de internationale top. Kandidaten kunnen zich, net als voor de bondscoach, melden tot 10 januari. Hieronder de volledige vacature.

Als belangrijke schakel van het technisch hart:

• is de technisch directeur een zuiver voetbalprofiel met internationale ervaring op topniveau.

• heeft hij een Pro License of komt hij in aanmerking om deze op korte termijn te halen

• waakt hij over de toepassing van de voetbalvisie bij de verschillende nationale teams.

• is hij het voetbalinhoudelijk klankbord voor onze nationale teamcoaches, inclusief A-ploegen.

• volgt hij onze nationale jeugdteams op en verzorgt de feedback naar de coaches.

• leidt hij de opleiding van onze coaches.

• staat hij in voor de langetermijnopvolging van de high potentials in het Belgisch voetbal.

CEO Bossaert: “We blijven bijzonder ambitieus” “We hebben met de Taskforce de voorbije dagen uitgebreid de tijd genomen om de sportieve situatie te evalueren. We zitten unaniem op dezelfde lijn en blijven bijzonder ambitieus”, zegt CEO Peter Bossaert. “We geloven sterk in deze generatie voetballers. De KBVB gaat nu enerzijds op zoek naar een nieuwe topcoach die ons naar nieuwe successen moet leiden. En anderzijds zal het technisch hart in de toekomst door een duo geleid worden en versterkt met een zuiver voetbalprofiel met internationale ervaring op topniveau.”