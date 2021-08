Een rebel in overdrive: Antwerp realiseert met komst van Radja Nainggolan transferstunt van het jaar

Enter The Ninja. Radja Nainggolan (33) tekent ­vandaag voor twee seizoenen op de Bosuil, niet minder dan de transferstunt van het jaar. Portret van een excentrieke voetballer ­getekend door het leven.

Passage uit een interview in Het Laatste Nieuws, lente 2018. “Voetballen tot mijn 33, 34ste, dat is genoeg voor mij. Je kan nooit op voorhand zeggen hoe je toekomst zal verlopen.”

In een kolerieke bui zwiert Radja Nainggolan weleens een deur dicht, maar zijn verleden heeft hem geleerd om niet te ver vooruit te kijken. Er is een grondlaag weggeschraapt.

Carpe diem. Nainggolan is een rebel die geniet. In overdrive en in volle vaart. De turbulentie neemt hij er bij. De achteruitkijkspiegel negeert hij liever.

Het vreselijke ‘k’-woord

Toch gaat er geen dag voorbij of hij denkt aan zijn overleden moeder, Lizy Bogaerts. De sterfdatum van zijn mama, 18 oktober 2010, staat vereeuwigd op zijn onderrug. Naast haar geboortedatum (2 september 1955) en onder die twee intimiderende engelenvleugels.

Het kunstwerk op zijn rug is een ode aan zijn moeder. Tweelingzus Riana en hij lieten beiden aan de binnenkant van hun armen haar naam tatoeëren, in het elfengeschrift van The Lord of the Rings.

Als gisteren herinnert Nainggolan zich nog toen het schokkende telefoontje kwam. Het was ergens in 2010. Hij speelde toen al bij Cagliari en was op bezoek in België. Samen met zijn zus zat hij in de auto. Op weg naar Zwijndrecht, Linkeroever, rinkelde plots zijn telefoon. Moeder aan de lijn. Ze had slecht nieuws. In het ziekenhuis hadden ze kanker vastgesteld. Overal uitgezaaid. Ze was terminaal en had nog drie maanden te leven.

Na een strijd van zes maanden opteerde zij uiteindelijk voor euthanasie. Haar laatste nacht waakten alle kinderen aan haar bed. Radja was nog onderweg uit Italië – vliegtuig gemist. Hij arriveerde net op tijd. Op haar sterfbed trok zijn moeder Radja naar zich toe: “Ik zal een bal klaarleggen, hierboven.”

De schulden van z’n papa

“Het ergste is dat ze niet meer heeft mogen meemaken dat ik voor de Rode Duivels heb gevoetbald”, vertelde hij ooit in het magazine Nina. “Aan mijn dochter Aysha vertel ik vaak over mijn moeder. Ik wil dat ze goed weet wie ze was en wat ze voor me betekende. Ze was nog maar vijfenvijftig: zo jong. Enfin, het is zoiets waar je stomweg mee om moet.”

Op zijn manier verwerkte Nainggolan het verlies. Door keihard uit te halen op een voetbalveld. Op 31 oktober 2010, 13 dagen na haar dood, trof hij raak tegen Bologna. Tranen stroomden. Nainggolan: “Dat doelpunt zal voor altijd met haar verbonden zijn.”

Het duurde nog een poos voor hij haar overlijden een plaats kon geven. Moeder Lizy had zijn leven immers vorm gegeven. Rond zijn achtste verdween zijn vader, een inwijkeling met Indonesische roots, met de noorderzon. Zijn ma, die al drie kinderen had uit een relatie met een Ecuadoraanse man, bleef verweesd achter in Antwerpen. “Hij keerde terug naar Indonesië zonder een adres achter te laten”, aldus Nainggolan. “Wat hij wél achterliet, was een berg schulden.”

Het gezin draaide op voor zijn gokverslaving en de opgebouwde schulden. Moeder combineerde drie banen: ze poetste, verzorgde vervolgens demente mensen in het ziekenhuis en diende ’s avonds op in een café. Ze werkte zich te pletter voor haar kinderen.

“Opgroeien zonder vader was lastig”, aldus Nainggolan in Nina. “Ik spendeerde mijn dagen op straat, rondhangend met mijn vrienden. Ik maakte fouten. Soms stal ik iets. Kleine dingen.”

Op z’n 17de naar Italië

Structuur had hij nooit in zijn leven. Het voetbal redde hem uit de criminaliteit, maar ook daar koos hij het minst evidente pad. Op zijn zeventiende, in 2005, trok hij de deur bij Germinal Beerschot achter zich dicht en tekende voor 1.400 euro per maand bij Piacenza, een Italiaanse tweedeklasser. “Dat was toen bakken geld. In het begin had ik heel veel heimwee. Na zes maanden wilde ik terug naar huis. Maar mijn oudere broer vertelde me: ‘Als je durft terug te komen, breek ik je benen.’ (lacht) Hij wist dat ik het kon maken.”

En of hij gelijk had. Ondanks de drank, ondanks de sigaretten. Van Piacenza ging het naar Cagliari, waar hij een publiekslieveling werd. Vervolgens naar AS Roma, waar ‘Il Ninja’ een godenstatus verwierf met zijn tackles, grinta en afstandsschoten.

Zonder handleiding

Trainers en directeurs zagen af. Een speler zonder handleiding veegde zijn voeten aan de regels. Rock-’n-roll.

Bij Piacenza kreeg hij een bankkaart voor zijn onkosten. Na een week stond hij 2.000 euro in het rood. Bij Cagliari ergerde coach Max Allegri zich aan zijn ‘time keeping’. Wanneer hij niet kwam opdagen, wisten ze waar hij lag: in zijn bed. Wojciech Szczęsny, een oud-ploegmaat bij AS Roma, vertelde in 2019 over een uitje naar een casino in Monte Carlo. Szczęsny: “Ik stopte alle jetons in mijn zakken. Op een gegeven moment draait Radja naar mij toe: ‘Cavolo, ik heb alles verloren’. Waarop ik hem zei: ‘Kijk Radja, je hebt 200.000 euro gewonnen.” Op een gekke nacht in Las Vegas verspeelde hij een gelijkaardig bedrag.

“Nainggolan is een gediplomeerd leugenaar”, getuigde Walter Sabatini, oud-sportief directeur van AS Roma, op TeleRoma56. “In Rome belde ik hem ’s nachts vaak op. Hij zwoer dat hij thuis was, maar dat was nooit waar. Hij was altijd wel ergens op stap.”

Nainggolan ontkende niet: “Hoeveel spelers drinken er niet? En geloof me, ik ben lang niet de enige voetballer die rookt. Alleen verstop ik me niet en schaam me evenmin voor wat ik doe.”

Disco en casino

Bondscoach Roberto Martínez had het minder voor hem.

Uiteindelijk kostten enkele incidenten hem zijn plaats bij de nationale ploeg. In maart 2017, na een interland tegen Griekenland, troffen de politie een stomdronken Nainggolan aan achter het stuur van een Audi A1 die in panne stond. In juni van dat jaar kwam hij een minuut te laat op een bespreking. Op het WK in Rusland was hij er evenmin bij, tot onvrede van de meute.

Nainggolan: “Het is mijn fout dat ik op mijn dertigste nog altijd dezelfde stommiteiten beging als op mijn vijfentwintigste. Toch vind ik van mezelf dat ik een fantastisch parcours heb afgelegd. Ik ben trots. Ik was nooit zo’n wonderkind.”

Zijn laatste grote transfer, die naar Inter in de zomer van 2018, draaide uit op een bittere teleurstelling. De clubleiding zette hem op de transferlijst. Genoeg van zijn losbandig en roekeloos gedrag – hij maakte een Ferrari een halve meter korter op zijn eerste dag. Genoeg van zijn disco- en casino-uitjes.

Claudia

Zijn sportieve teloorgang viel samen met tegenslagen in zijn privé. Zijn huwelijk met Claudia Lai (37) overwon crisissen, ruzies en rake klappen, maar in moeilijke tijden koos Nainggolan toch resoluut voor de moeder van hun kinderen Aysha (7) en Mailey (3). Zij streed tegen een kwaadaardige tumor. Inter respecteerde zijn wens om terug te keren naar de heimat van zijn echtgenote, op huurbasis.

Nainggolan: “Claudia was sterk. Moedig. Ze deed haar best om haar emoties zo goed mogelijk te camoufleren. Zeker in het bijzijn van onze dochters. We trokken ons op aan de kinderen.”

Claudia is ondertussen hersteld, maar in mei 2020 moest de familie wel nichtje Amber Noa, dochter van halfbroer Manuel, afgeven. Weer kanker.

Nainggolan: “Elke dag nog denk ik: ‘Radja, doe wat mama wou dat je deed.’”

Zou zij een transfer naar Antwerp hebben goedgekeurd?