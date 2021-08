‘Een radicale groep linkse maniakken’: Donald Trump haalt uit naar Amerikaanse voetbalvrouwen na behalen brons

▶ Bekijk: Trump bekritiseert Amerikaanse voetbalvrouwen

Gisteren wonnen de Verenigde Staten de troostfinale in Tokio van Australië. USWNT klopte Australië met 3-4, onder meer dankzij twee goals van Megan Rapinoe. De voorvechtster van gelijke rechten heeft een hekel aan Trump. In de zomer van 2019 maakte ze dat wel heel duidelijk, tijdens het WK in Frankrijk.

Al voor de finale tegen Nederland zei de beste speelster van het toernooi dat ze voor een eventuele huldiging niet naar het “fucking Witte Huis” zou gaan, uit onvrede voor het beleid van Trump. Het kwam uiteindelijk tot een verhitte discussie op Twitter - de haat is wederzijds. Dat maakt de voormalige president met zijn statement nog eens duidelijk. Hij omschrijft Rapinoe als “de vrouw met de paarse haren”.

Trump released a statement criticizing the Bronze medal-winning USA women's soccer team. pic.twitter.com/ZXUBdLMy8l — Elizabeth Crisp (@elizabethcrisp) 5 augustus 2021

“Als onze voetbalploeg, aangevoerd door een radicale groep linkse maniakken, niet ‘woke’ was geweest, dan zou ze de gouden medaille gewonnen hebben in plaats van de bronzen”, klinkt het. “‘Woke’ betekent dat je verliest, alles wat ‘woke’ is, loopt slecht af. En dat is duidelijk gebeurd met onze voetbalploeg. Al zijn er wel nog een paar patriotten. Maar er is meer nodig. Ze moeten alle ‘wokesters’ vervangen door patriotten en opnieuw beginnen te winnen. De vrouw met het paarse haar speelde verschrikkelijk en spendeert te veel tijd aan het nadenken over radicaal linkse politiek - en niet aan haar job.”

De VS mikten in Tokio op goud, maar moesten in de halve finales hun meerdere erkennen in Canada. Maar met hun brons vallen ze wel opnieuw in de medailles, nadat het land in Rio 2016 verrassend sneuvelde in de kwartfinales. Op de vijf Spelen van 1996 tot 2012 grepen ze enkel in 2000 naast goud als verliezend finalist.