Een privékok, een mediamanager en vier honden: een inkijk in Team Courtois

Na twee grijze dagen is de hemel boven Madrid weer helemaal opengetrokken. Wanneer Thibaut Courtois (29) ’s ochtends langzaam de ogen opent, kijkt hij doorgaans in een stralend licht. “Het eerste wat ik doe als ik wakker word?” De doelman grijnst: “Un besito a mi novia.” Een kusje aan zijn vriendin Mishel Gerzig.

Terwijl hij de tanden poetst, zich opfrist en zich aankleedt, is op niet-wedstrijddagen al iemand druk in de weer in de keuken. Sinds oktober 2019 maakt Asier Urbina parttime deel uit van het gezin Courtois. In de villa in Las Lomas, een residentiële buurt in het westen van Madrid, knapt hij soms klusjes op, maar hij is in de eerste plaats de chef.

Whapsappje

Urbina herinnert zich nog goed het whatsappbericht dat hij tweeënhalf jaar geleden van een vriend kreeg: “Ik heb een kok nodig.” Die vriend is Héctor Fernández, een oud-presentator op een Spaanse sportradio die vandaag topvoetballers begeleidt. Fernández en Urbina kennen elkaar uit Vitoria-Gasteiz. In de hoofdstad van het Baskenland is Urbina een chef met een reputatie. Hij maakte deel uit van de koksploeg van Ikea, restaurant met een Michelinster. Hij was er baas in de keuken van Hotel Silken Ciudad, een viersterrenhotel.

In het whatsappgesprek met Fernández gaat het dus over een andere ster. “Het project dat ze me voorstelden was simpel: koken voor de beste keeper ter wereld”, beschrijft Urbina de conversatie. “Ik twijfelde niet. Met de best mogelijke hulp van mijn vrouw besloten we de sprong te wagen. Ik wist dat we een winnende tandem waren.” Urbina erkent op zijn sociale media dat hij twijfels heeft gehad. “Ik had zaken over Courtois in de pers gelezen. Silly me.”

De Rode Duivel is niet te beroerd om toe te geven dat zijn kok heeft bijgedragen aan zijn ommekeer bij Real, na een moeilijke start. Elke dag staat er nu elke dag gezond en lekker eten op tafel. Een steviger ontbijt dan het obligate potje yoghurt dat hij in de ochtend naar binnen speelde. Amper nog Nutella op de boterham. Een voedzamere lunch dan degene die Deliveroo aan de deur bracht of de salades die hij snel in elkaar flanste. Sinds Urbina voor hem werkt, heeft Courtois het al een aantal keer herhaald: “Ik voel dat ik meer energie heb.”

Urbina zegt het jammer te vinden dat hij zijn ogen niet aan de wereld kan lenen om te laten zien hoe Courtois in het echte leven is. “Ik zie hem vroeg opstaan om zijn kinderen aan te kleden. Om zijn kinderen ontbijt te geven. Hoe hij hen naar school brengt, met hen speelt, hen begeleidt bij hun huiswerk en ’s avonds weer in bed steekt… De uren die we samen zijn lachen we wat af.”

Podcast opnemen

De zon zoekt een weg tussen de wolken. In het slaperige Las Lomas gaat dinsdagochtend, de dag voor een topmatch, het leven zijn gewone gang. Omdat kinderen Adriana (6) en Nicolas (4) twee straten verder zijn, bij mama en ex Marta, kan Courtois wat langer blijven liggen voor hij zich naar de training in Valdebebas haast. “Als zij er niet zijn slaap ik een uurtje langer”, bekent hij in Thibaut Talks.

In zijn Spaanse podcast probeert Courtois zijn fans een inkijk te geven in zijn leven als mens en als profvoetballer. Zijn liefde voor Madrid vormt de rode draad. Hoe het zonnetje zijn dag maakt en Spaanse muziek in de auto hem nog meer in de mood brengt. “Niets is mooier dan Madrid.”

De podcast wordt in de zetel van zijn strakke villa opgenomen. In de traphal en in de woonkamer hangen foto’s van hoogtepunten uit zijn carrière. In de tweede episode toont hij een kader met een gehandtekend shirt dat American football-legende Tom Brady hem heeft opgestuurd. “Voor de beste doelman ter wereld”, schrijft de beste NFL-speler aller tijden. Courtois geeft grif toe dat hij via Instagram zelf om het shirt heeft gevraagd. In ruil heeft hij een truitje verzonden naar het gezin Brady-Bündchen in de States.

Courtois houdt Neymar van een doelpunt in de heenmatch tussen Real en PSG. Beeld AFP

Terwijl zijn vriendin zich ontfermt over de vier hondjes is Courtois aangekomen op Valdebebas. Het oefencomplex van Real Madrid ligt op zo’n dertig minuten van zijn huis. Het wow-gevoel dat hij in zijn eerste seizoen had is ondertussen wat afgezwakt. In de kleedkamer is hij al een tijdje helemaal aanvaard. De moeilijke start is vergeten. De geest van Keylor Navas, zijn toenmalige concurrent, waart er niet meer rond. Courtois heeft zichzelf bevrijd met zijn attitude en topprestaties.

Kinesisten en ploegmaats beamen het. De doelman heeft op Valdebebas zijn routines. Voor de training warmt hij zich eerst op in de gym of met een van de kinesisten. Na de oefensessie keert hij huiswaarts om daar te lunchen. Op de meeste dagen ploft hij zich niet meteen neer; na de uren durft hij bij te trainen. Hij volgt een speciaal programma om de spieren en gewrichten te versterken. Ook op dat vlak is hij professioneel enorm gegroeid. Er wordt harder gewerkt aan het lichaam. Erna is er tijd voor Mishel, de kinderen, de honden, gezelschapsspelletjes, de vrienden en de familie.

Eén tot twee keer per maand komen zijn ouders over uit Bilzen. Op hen kan Courtois altijd terugvallen. Zijn vader, sinds dit weekend in Madrid, is zijn toeverlaat. Als man van de administratie ruimt hij heel wat extrasportieve beslommeringen op. Ook zus Valérie draagt na haar afscheid van het volleybal haar steentje bij in Team Courtois. Zij verzorgt het commerciële en de sociale media. Een zorg minder voor de doelman.

Op afzondering

Vandaag ontwaakt Courtois niet in zijn kleine paradijs, wel in het teamhotel op Valdebebas. Real gaat op afzondering voor de grote dag. Door de vier cruciale reddingen van Courtois in Parijs, onder andere die gestopte strafschop van Lionel Messi, ligt alles nog open tegen PSG. “Ik denk dat Bernabéu al vaker zulke momenten heeft meegemaakt”, zegt Courtois. “Ik hoop op een grote remontada, een terugkeer.”

In het stadion zal de presentator van Real Madrid TV als vanouds ratelen dat Madrid el mejor portero del mundo heeft. De beste doelman ter wereld.

In zijn hoofd zal Courtois zich ook zo voelen. Naar goede gewoonte zal hij in de kleedkamer eerst zijn linkersok en linkerschoen aantrekken. Zal hij na de opwarming met beide handen een hartje vormen voor zijn vriendin in de tribune. Stapt hij voor de aftrap op zijn moment de tunnel in. Besprenkelt hij de vingertoppen van zijn handschoenen met een beetje water.

Eens op het veld zal hij met zijn schoen eerst de rechterpaal aantikken, hetzelfde bij de linkerpaal, en vervolgens zal hij naar het midden van het doel lopen om met de vuist even licht tegen de lat te kloppen. Vanaf dat moment beukt in zijn gedachten niemand ‘El Muro’ nog omver.

Real Madrid - PSG om 21 uur op VTM 2