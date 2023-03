Een pratende VAR voorkomt heel wat frustratie bij de fans

De Belgische profclubs willen de communicatie van de VAR tijdens een wedstrijd horen. In het hockey werkt het, in het American football doen ze het al vijftig jaar. Is een pratende videoref daarom ook de oplossing voor het voetbal?

WK voor clubs, 1 februari van dit jaar. Scheidsrechter Ma Ning wees naar de stip nadat een verdediger van Auckland City een doorgebroken spits had neergehaald. Al Ahly kreeg een strafschop, de verdediger kreeg een gele kaart. Tot de Chinese scheidsrechter zijn oortje wat dieper tegen zijn trommelvlies duwde en naar het scherm liep. De VAR had een duidelijke fout gesignaleerd. Na het bekijken stelde Ning zijn mening bij. Het was géén strafschop, aangezien de fout buiten de zestienmeter had plaatsgevonden. De verdediger kreeg daarom geen geel maar rechtstreeks rood.

Bovenstaande fase lijkt niets bijzonders, ware het niet dat de 47.000 fans tijdens de wedstrijd voor het eerst in de geschiedenis het beslissingsproces van de videoref mee konden volgen. Tijdens de correctie klonk de stem van de scheidsrechter door de stadionboxen. “De beslissing is dat het een vrije trap is. De speler met rugnummer drie van Auckland heeft een zuivere scoringskans ontnomen en krijgt daarom rood.”

Die communicatie kaderde in een testfase van de IFAB, het internationale spelregelorgaan van de FIFA. De wereldvoetbalbond wilde nagaan of de supportersbeleving beter wordt door de extra communicatie. En even belangrijk: of de arbitrage er geen schade van ondervindt.

Vage redenering

Het is een voorbeeld dat de Pro League graag aangrijpt om aan te tonen dat het anders kan. In België blijft de VAR tot dusver doofstom. Scheidsrechters met de rug naar een camera, wier beslissingsproces alleen door de scheidsrechter op het veld kan worden gevolgd.

Daar wil CEO Lorin Parys van de Pro League verandering in brengen. Parys, en met hem alle profclubs, eisen meer transparantie van de videoref. Er zijn de voorbije jaren al te vaak beslissingen genomen die niet alleen fout waren, ook de redenering erachter bleef vaag. Frustrerend voor de tv-kijker en de fan in het stadion. Verschillende clubs voelen het aan alsof de VAR in hun portefeuille zit, terwijl de clubs het loon van de refs voor het grootste deel zelf betalen.

De Pro League wil nog een stap verdergaan dan het experiment tijdens het WK voor clubs. Parys verwijst naar het hockey, waar fans de beslissing van de videoscheidsrechter integraal mee kunnen volgen. De communicatielijn tussen VAR en hoofscheidsrechter staat daarbij compleet open. Iedereen hoort wat de VAR zegt. Ook als de uiteindelijke beslissing niet de juiste is, is het op zijn minst duidelijk hoe de videoref heeft geredeneerd.

Scheidsrechter Ma Ning trekt rood tijdens het WK voor clubs in Tanger. Beeld Action Images via Reuters

In het American football bestaat er een soortgelijk systeem. Een assistent aan de zijlijn of in een centraal videocentrum gebruikt beelden om bepaalde fases te herbekijken. De scheidsrechter op het veld geeft daarna via een microfoontje duiding bij de beslissingen. Opmerkelijk: ze hanteren die microfoon al sinds de jaren zeventig, vijftig jaar voor het voetbal.

Is die open communicatie een oplossing voor het voetbal? Het Belgische scheidsrechtersdepartement houdt voorlopig de boot af. Ze verschuilen zich achter de IFAB en zeggen dat ze niet zomaar de regels mogen veranderen. Een deel van hun terughoudendheid valt te verklaren door de wetenschap dat de scheidsrechters, die nu al veel kritiek krijgen, nog meer op hun tellen zouden moeten passen wanneer hun communicatie openbaar wordt gemaakt.

“Het is voorlopig te gevaarlijk”, zegt VAR-manager Christof Dierick daarover. Logisch: hij wil zijn mensen beschermen. Zoals hij het ook geen goed idee vindt dat scheidsrechters na de wedstrijd interviews geven over hun beslissingen, omdat de emotie van het moment daarin te zwaar doorweegt.

Entertainment

Volgens de NFL, de liga van de American footballclubs, heeft de transparantere communicatie het product alleen maar aantrekkelijker gemaakt. De fans zijn blij met de snelle duiding door de scheidsrechter. De vrees van het Belgische scheidsrechtersdepartement is wel deels de waarheid: ook in het American football blunderen de scheidsrechters en verloopt de communicatie soms stuntelig. Maar als sport ook entertainment is, dan draagt dat enkel bij aan het showgehalte. Daar zal de rechtenhouder blij mee zijn. En de clubs, die kunnen zwaaien met een commercieel aantrekkelijker product.

Al blijft de vraag of de redenering van het hockey en het American football zomaar door te trekken zijn naar het voetbal. Een belangrijk verschilpunt blijft de verantwoordelijkheid die de VAR draagt. Wanneer de videoref in het hockey of de NFL tussenkomt, beslist hij en hij alleen over de uitkomst van de fout. In het voetbal moet de scheidsrechter eerst de beelden herbekijken en zijn fiat geven.

Dat wil zeggen dat er mogelijk eerst een discussie ontstaat tussen VAR en hoofdscheidsrechter. In het FIFA-expermiment tijdens het WK voor clubs was die vooralsnog niet hoorbaar. Daar was enkel communicatie van de de hoofdscheids te horen.

Sébastien Michielsen, een Belgische internationale scheidsrechter uit het hockey, kaatst de bal terug. “Toch is het belangrijk dat de hele discussie wordt gehoord. Want beslissingen zijn altijd voor interpretatie vatbaar.” En zo begrijpt het publiek tenminste waarom de scheidsrechter doet wat hij doet.