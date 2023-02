Eén pixel bedraagt verschil tussen Merlier en Ewan in UAE Tour

“Sorry mannen. Mijn jump kwam juist te laat.” Tim Merlier was nog maar net uitgebold na zijn sprint in de UAE Tour of hij begon zich te excuseren bij zijn ploegmaats.

Na een prangende sprint stak Caleb Ewan van Lotto-Dstny op de streep zijn hand in de lucht. “Ewan eiste de zege fors op”, zei Merlier. “Hij was meer zegezeker dan ik.” Dat zal Ewan altijd zijn; een vleugje macho versus timide Tim uit Wortegem-Petegem. “Toen ik de finishfoto zag, leek het dat ik won. Maar het was in een donker tentje, dus zeker was ik niet.”

Een kwartier later was het de Australiër die met het hoofd tussen de schouders afdroop en Merlier die de vuisten balde. Dat het zo lang duurde, kwam door het verschil. Vaak velt de finishfoto het verdict op basis van enkele millimeters. Nu werden Merlier en Ewan gescheiden door amper een pixel. Voldoende om geen ex aequo te hebben.

Na de eerste rit in de Ronde van Oman wint Merlier nu de openinsgrit in de UAE Tour. Voorlopig rijdt de Belgische kampioen een foutloos parcours in de massasprints bij zijn nieuwe ploeg Soudal-QuickStep. “Voor dit seizoen was het mijn ambitie om tien zeges te boeken in 2023. Als we de cross van Zonnebeke meetellen zit ik nu al aan drie stuks, terwijl ik vorig jaar pas een eerste keer won in maart. Ik wil de doelstelling bij dezen bijstellen. Het aantal zeges maakt niet meer uit, zolang het maar grote zeges zijn, zoals deze etappewinst in een WorldTour-wedstrijd.”

Lof voor Evenepoel

Na de excuses waren er nu dankwoorden voor zijn ploegmaats, in het bijzonder voor Remco Evenepoel. De wereldkampioen was de enige renner van Soudal-QuickStep in de eerste waaier, die ontstond na kilometer nul. De Belgische ploeg moest als laatste het startpodium op en stond daardoor achteraan bij het startschot, behalve Evenepoel, die op de eerste rij mocht staan. “In de hectiek na de start viel mijn ploegmaat Cerny en door dat oponthoud had ik de eerste waaier gemist”, vertelde Merlier.

Hij kreeg een herkansing. Op dertig kilometer van de streep brak het teruggekeerde peloton opnieuw. Ook Bert Van Lerberghe en opnieuw Evenepoel waren namens Soudal-QuickStep mee met de eerste waaier. “In de aanloop naar de sprint hield Remco het tempo hoog, zodat Bert en ik van achteruit met snelheid konden komen. Ideaal. Dit is de reden waarom ik deze ploeg koos: ze doet het al jaren super met sprinters. Iedereen was ook zo gemotiveerd.”

Aan motivatie ontbreekt het Merlier trouwens niet. Op 1 februari werd hij vader, maar hij moest al naar het Midden-Oosten vertrekken om te koersen.