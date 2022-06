‘Eén onderdeel van ronderenner zijn beheers ik al. Nu nog klimmen’: Remco Evenepoel toont zich van zijn beste kant op BK tijdrijden

Doel afgevinkt. En daar is de volgende droom al. Remco Evenepoel (22) wil de eerste Belgische wereldkampioen tijdrijden worden. Dit jaar al, of in de toekomst. ‘Ik wil België fier maken.’

Emotioneel na BK: ‘Ik wilde dit zo graag’

Evenepoel noemde het geen gemakkelijke overwinning, ondanks zijn grote voorsprong. “Het was een zware tijdrit: heel warm, best technisch en die betonbanen liepen voor geen meter.” Dat hij na anderhalve kilometer zijn enige bidon verloor, maakte het niet beter. “Lap, het zal weer niet voor vandaag zijn, dacht ik. Ik moest de knop omdraaien: niet denken aan mijn droge mond, maar alleen aan mijn wattages.”

Op de fiets was het afzien, op het podium was het genieten. Evenepoel stond te glunderen. Hij zong het volkslied mee, zweepte het publiek op en vroeg zowaar een ode voor zichzelf aan bij zijn fans. “Ik wil jullie allemaal horen zingen: Remco is van ons, olé, olé!”

De emoties volgden mekaar snel op, want tijdens zijn speech kreeg hij een krop in de keel. Toen hij verwees naar de lange weg die hij had afgelegd (na zijn zware val in Lombardije), klonk hij aangedaan. “Die moeilijke periode mag niet vergeten worden”, legde hij achteraf uit. “Ik had het even moeilijk op het podium. Vooral omdat dit BK vorig jaar ook een doel was en het toen mislukte. Ik wilde dit echt heel graag. Ik ben nu heel gelukkig.”

Tijdrijden in de toekomst: ‘Wereldkampioen worden’

Met zijn eerste Belgische titel kan Evenepoel een belangrijk carrièredoel afvinken, zei hij. “De Belgische en Europese trui (uit 2019, BA) heb ik nu. Die derde wil ik ook nog.”

De regenboogtrui dus. Filippo Ganna kloppen, Wout Van Aert kloppen. Evenepoel: “Wereldkampioen worden is een heel groot doel voor de toekomst. Ik heb daar nog heel veel tijd voor. Ik ben sowieso fanatiek bezig met tijdrijden en denk dat ik getoond heb dat ik in deze discipline bij de besten in de wereld ben, maar ik moet me blijven ontwikkelen. Ik moet blijven trainen op deze fiets. Dat is altijd lastig, zelfs losrijden, want je zit nooit comfortabel. Maar al die uren op die fiets liegen niet: het maakte dat ik me vandaag één voelde met mijn fiets. Ik ga dit zeker blijven doen richting WK in september. Want ik wil er alles aan doen om België fier te maken en die eerste wereldtitel tijdrijden voor ons land binnen te halen.”

Remco Evenepoel Beeld BELGA

Volgende doel dit jaar: ‘Rit winnen in Vuelta’

Vóór het WK heeft hij nog een andere belangrijke afspraak: de Ronde van Spanje. “De Vuelta is een groot doel. Ik ga naar daar om iets goeds te proberen. Het belangrijkste is dat ik een rit kan winnen en dat ik bergop mee kan. Rit 10 is een tijdrit. Die ken ik al vrij goed, die rit is ook een doel.”

Over het klassement spreekt Evenepoel niet. Hij wilde het over iets anders hebben. “Ik ben er zeker van dat ik gewoon meer ervaring nodig heb. Eén onderdeel van ronderenner zijn beheers ik al en dat zijn de tijdritten. Nu moet ik blijven werken op het klimmen. Dat gaan we de komende maanden doen. De Vuelta wordt de volgende stap. Dan kunnen misschien weer wat vragen beantwoord worden. Sowieso moet je altijd eerst repeteren en studeren vooraleer je een examen kan afleggen.”

Hij verwees onder andere naar de Ronde van Zwitserland. “Dat was de eerste keer dat ik boven 2.000 meter koerste. Ik voelde dat ik daar ervaring mis, ik heb dat gewoon nog niet genoeg gedaan. Toen we echt hoog gingen, kon ik niet versnellen zoals de rest. Maar dit is nog altijd maar mijn vijfde jaar op een fiets. Ik denk dat veel renners veel langer op fiets zitten vooraleer ze een eerste keer kampioen worden. Ik ben zeker dat ik doorheen de jaren nog meer stabiliteit in mijn prestaties zal leggen. Ondertussen laat ik mijn hoofd niet meer zot maken, zoals ik vorig jaar wel liet doen.”

Ontwikkeling van de ploeg: ‘Mekaar tijd geven’

Zit Evenepoel bij de juiste ploeg om de renner te worden die hij wil? QuickStep heeft het DNA van de klassiekers in zijn lijf zitten, veel minder dat van het rondewerk. Maar hij twijfelt niet. Ja, hij kan zich in deze omgeving verder ontwikkelen, ook omdat de ploeg nog zal groeien. “Patrick Lefevere had me vooraf gewaarschuwd dat 2022 een overgangsjaar ging zijn. Volgend jaar komt er een nieuwe sponsor bij en ook iets meer budget. Ik vertrouw hem daarin. Zij moeten mij tijd geven, maar ik moet ook geduldig zijn met de ploeg. Dat werkt in twee richtingen.”

“Ik heb geen inspraak naar waar dat extra budget zal gaan. Ik denk dat het zowel naar renners als naar stages, omkadering en medische begeleiding zal gaan. Alles gewoon. Ik denk dat we van Jumbo, Ineos en Bora kunnen leren. We moeten hen proberen kopiëren, maar dat is niet makkelijk, want we krijgen heel weinig inside information.”