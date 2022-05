‘Een onbelangrijk toernooi’: waarom zijn de Rode Duivels niet gemotiveerd voor de Nations League?

Twee Champions League-winnaars. De kampioenenmaker van Manchester City én Speler van het Jaar in de Premier League. Zijn dat genoeg ingrediënten om Nederland straks even aan de kant te zetten in de Nations League? Of ontbreekt het de Duivels aan het geheime kruid genaamd motivatie?

Kevin De Bruyne dit seizoen: 45 matchen bij Manchester City, vier bij de Rode Duivels.

Thibaut Courtois dit seizoen: 51 matchen bij Real Madrid, vijf bij de Rode Duivels.

Al een geluk dat de tenoren het oefenkamp van de nationale ploeg in maart (tegen Ierland en Burkina Faso) mochten skippen, of het had tot een burn-out kunnen komen. Maar ook nu staan de Rode Duivels allerminst te springen om vanavond weer te verzamelen in Tubeke. Die dekselse Nations League dan nog, volgens Kevin De Bruyne een “onbelangrijk” toernooi. De kalendermaker van de UEFA heeft zich niet populair gemaakt door de eerste speeldagen amper een week na het seizoenseinde in te plannen.

Thibaut Courtois, zaterdag nog de grote held bij Real Madrid, gaf achteraf zelfs toe al het hele seizoen met pubalgie te spelen. Onze nationale doelman liet geregeld inspuitingen zetten tegen de pijn. “Of ik straks meespeel met de Rode Duivels? Er moet samen met de bondscoach nog bekeken worden wat we volgende week gaan doen. Ook vandaag heb ik met pijn gevoetbald. De blessure is niet van die aard dat ik moet wegblijven, maar als ik top wil zijn op het WK in Qatar dit najaar, dan moet ik wel kunnen genezen.” Ook de medische staf van Real dringt erop aan hem de nodige rust te gunnen. En dan is er nog Kevin De Bruyne, wiens enkel in volle titelstrijd ook het nodige oplapwerk vereiste. “Of ik naar de Nations League uitkijk? Twee weken is te lang”, aldus de draaischijf van City. “Ik kijk er niet bepaald naar uit.”

De ene ligt er niet van wakker, de andere is twijfelachtig. Eden Hazard is nog niet in staat een match te starten, laat staan te beslissen. Lukaku en ook Tielemans zijn al een tijdje op zoek naar hun beste vorm. ‘t Is nog afwachten hoe onze verdediging zich zal presenteren in dit vierluik. De ogen zijn gericht op mannen als Trossard, Carrasco en misschien zelfs De Ketelaere. Met vertrouwen. Met zin, ook?

Money game

Onze hoofdrolspelers hebben geen goesting in die veredelde oefenmatchen tegen Nederland, Polen en Wales. De Nations League prikkelt hen niet. Geen enkele voetballer, eigenlijk. Sommige spelers halen de kaap van 65 wedstrijden dit seizoen. Tijd voor vakantie, even weg zijn van het voetbalwereldje. Courtois gaf eerder al aan dat de Nations League voor de UEFA alleen om geld draait. ‘A money game’. “Ze geven niet om de spelers, alleen om hun gevulde zakken.” Thomas Meunier sloot zich daarbij aan: “Het voelt wat gecreëerd aan en lijkt toch ook om geld en business te draaien.” En ook Toni Kroos, ploegmakker van Courtois bij Real, sprak zich in het verleden al over de fysieke (over)belasting uit: “Dit is toch alleen maar gepland om alles financieel uit te zuigen, en natuurlijk ook de individuele spelers fysiek leeg te zuigen. Wij spelers zijn maar marionetten van de UEFA en FIFA.”

Bondscoach Martínez zelf hoopt op die ‘final push’ van zijn spelers, een laatste keer alles geven vooraleer ze op verlof vertrekken. Anders dan in maart, toen de competities vrolijk verder liepen na dat interlandluik en hij daarom enkele namen rust gunde. Wel fan van het concept: Louis van Gaal, bondscoach van Oranje: “Je treft geen enkel ‘Jut en Jul-land’ en daarom vind ik de Nations League de beste competitie die er is.” Van Gaal ziet het duel tegen België net als een ideale repetitie voor het WK in Qatar. De ploeg moet nog op punt worden gezet. Zijn systeem vergt nog wat slijpwerk. Dat van de Belgen wat minder.

Nederland lijkt net iets gemotiveerder aan de start te gaan staan vrijdag. Al weet je het in een derby natuurlijk nooit. Een eetlepel patriottisme en een snuifje eergevoel doen soms wonderen.