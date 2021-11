‘Een Michael Jordan-moment’: onvermijdelijke Cristiano Ronaldo redt Man United tegen Atalanta

Man United was de gevaarlijkste ploeg in de beginfase. En toch slikte het een vroege tegengoal. Zapata bediende Ilicic, die via De Gea binnen trapte. 1-0 na twaalf minuten. United was van slag en zag tot overmaat van ramp ook Varane geblesseerd uitvallen. Kommer en kwel bij de Red Devils. Tot Cristiano Ronaldo - wéér hij - tekende voor de gelijkmaker. En dat na een Portugees onderonsje. Bruno Fernandes speelde zijn landgenoot aan met een heerlijk hakje en ‘CR7’ scoorde in z’n vierde opeenvolgende CL-match.

Erop en erover? Allesbehalve. Sterker zelfs: Atalanta klom terug op voorsprong. De diepgaande Zapata troefde Maguire af en klopte De Gea (2-1). Dat leek ook de winning goal te worden.

Léék, want Cristiano Ronaldo ontbond in de 91ste minuut zijn duivels. Hij knalde de 2-2 in één tijd knap tegen de netten. ManU blijft zo leider in groep F, met 7 punten. Villarreal is met evenveel punten tweede. Atalanta (5 punten) en Young Boys (3 punten) zijn respectievelijk derde en vierde.

Ronaldo redt United, deel 3 dus. Net als tegen Villarreal en in de heenmatch tegen Atalanta scoorde hij in de slotfase. Toen leverde dat wel telkens de drie punten op. “We kunnen nog veel beter. Er is hier veel veranderd. Andere spelers, een ander systeem. Het is nog wennen”, vertelde hij na de match bij BT Sport. “Dit was een erg lastige wedstrijd, zoals altijd in Bergamo. Dat wisten we op voorhand. Ik geef toe dat we wat geluk hadden.

Michael Jordan

Hoe nuchter Ronaldo in zijn reactie bleef, hoe uitgelaten United-coach Solskjær was. “Cristiano is ongelofelijk. Hoe klein die kans ook was, hij schiet raak. Als er één iemand is van wie je hoopt dat de bal nog voor zijn voeten valt, is het hij wel. Hij is de beste doelpuntenmaker op deze planeet. Die goal, dat was een Michael Jordan-moment. Ook hij stond er voor de Chicago Bulls op het moment dat ze hem écht nodig hadden.”

Solskjær zegt het met de lach, maar toch wringt er iets. “Een beetje lastig ja, want door de twee goals heeft Cristiano meer Champions League-goals voor United gemaakt dan ik.” Ronaldo heeft er 20, zijn coach 19. ‘CR7’ zit overigens aan 139 CL-doelpunten in totaal. Slechts twintig van de 146 teams die ooit deelnamen aan het kampioenenbal maakten meer goals dan de Portugees in zijn eentje. 36 is Ronaldo, maar nog lang niet versleten.