Een klein bedrijf waakt over het imago van Evenepoel: ‘We tonen zowel de ups als de downs’

Een stressloze, controleerbare winter beleefde Remco Evenepoel. “Met dank aan het team, mijn ouders en Thomas, die me uitstekend begeleidt”, klonk het vrijdag op de verkiezing van Sportman van het Jaar. Thomas, dat is Thomas Burssens van het communicatiebedrijf SportPlus Media, dat hij twee jaar geleden uit de grond stampte samen met Evert Maeschalck en Nico Vaesen, ex-doelman van Cercle Brugge, Eendracht Aalst, Birmingham City en SK Lierse. Sinds 1 januari 2022 houdt Burssens de socialemediacarrousel van de wereldkampioen draaiend.

“Ons doel bestaat erin om professionele atleten assistentie te bieden op vlak van creatieve content, communicatie en sociale media.” Evenepoel is de enige wielrenner in Burssens’ negenkoppige cliënteel, dat voorts Rode Duivels Arthur Theate, Simon Mignolet en Hans Vanaken, AS Monaco-coach Philippe Clement en KRC Genk-keeper Maarten Vandevoordt bevat.

200.000 volgers extra in 2022

Voetballers vertrouwen het beheer van hun socialemediakanalen wel vaker toe aan een gespecialiseerd bedrijf, in de wielerwereld is dat minder gebruikelijk. Evenepoel is in die zin ook niet de eerste de beste. “Uiteraard proberen we onze tijd zo goed mogelijk te verdelen over alle mensen met wie we samenwerken”, zegt Burssens. “Maar het pakket aanvragen dat Remco krijgt en de impact die hij teweegbrengt zijn groot. Dat hangt natuurlijk rechtstreeks samen met zijn fantastische prestaties.

“We merken een positieve evolutie in zijn connectie met de fans. Zijn aantal volgers op Instagram, Facebook en Twitter samen nam het afgelopen jaar met 209.521 toe. En in 2022 genereerde hij gecumuleerd liefst 84.229.250 impressies. Niet alleen bij zijn bestaande aanhang, maar ook en vooral bij mensen die tot voort kort misschien een verkeerd beeld van hem hadden. Dat imago op de juiste manier bijstellen is een van onze belangrijkste objectieven.”

Evenepoel is vertrokken naar Argentinië en deelt dat mee aan zijn volgers op sociale media. Beeld Instagram Remco Evenepoel

Concreet gaan Burssens en co. aan de slag met beeldmateriaal en interviews van eigen makelij of via de renner en het team, die dan op het juiste moment worden gepost. “Altijd in rechtstreeks overleg en nooit voor we een definitieve ‘go’ krijgen van Remco zelf”, benadrukt Burssens.

“Daarbij hoeden we ons voor overcommunicatie en gaan we voor een zo consistent mogelijk verhaal, zowel met de ups als de downs. Zo herinner ik me een moeilijke dag in Tirreno-Adriatico, waarbij hij met gebogen hoofd over de finish kwam. Ook dat beeld hebben we toen gedeeld. Voorts nestelden we ons op het BK tijdrijden eens een dag in zijn spoor. De kerstselfie met de naaste familie leverde hij eigenhandig aan. Die persoonlijke stempel is belangrijk, maar we proberen job en privé wel gescheiden te houden. Ik bedoel maar: het is niet zo dat ik constant op zijn lip leef.”

Ook vrienden

Burssens en Evenepoel schieten uitstekend met elkaar op. In die mate dat hun professionele samenwerking inmiddels is geëvolueerd naar een persoonlijkere band (die hij trouwens ook heeft met vader Patrick). Zo hielp Burssens op vraag van Evenepoel de druk gesolliciteerde renner vorige vrijdag op de teamvoorstelling in De Panne en op het Sportgala in Antwerpen samen met persattaché Phil Lowe de dag door.

“In België zien we elkaar regelmatig en af en toe vlieg ik eens, met een cameraman, over en weer naar Calpe. Maar eens het seizoen op gang is en hij de wereld rondreist, laat ik hem in zijn cocon en verloopt onze communicatie hoofdzakelijk via WhatsApp en in wederzijds vertrouwen. Want dat blijft toch het uiteindelijke doel van dit alles, dat hij zich 100 procent en volledig zorgeloos kan concentreren op fietsen en topprestaties leveren.”