Een hooligan laat zich niet afschrikken door strengere straffen

De cijfers van Binnenlandse Zaken oogden indrukwekkend. Vorig seizoen werden dubbel zoveel stadionverboden uitgedeeld: van 11.229 maanden naar 22.037 maanden (omgerekend zo’n 1.800 jaar). Ook de boetes gingen bijna maal twee: van 540.525 euro naar 910.250 euro.

De nieuwe regels, die minister Annelies Verlinden (cd&v) samen met Pro League-CEO Lorin Parys had gelanceerd, lijken op papier al een effect te hebben. Maar in de praktijk voelt de gemiddelde supporter nog niet veel van de strengere aanpak.

Eddy Janssis, voorzitter van het overkoepelende orgaan Belgian Supporters, klinkt terughoudend. “Voor alle duidelijkheid: ik heb geen zicht op de exacte cijfers. Ik heb het kabinet om meer specifieke statistieken gevraagd. Hoeveel pv’s zijn er nu opgesteld, zo’n 1.400? Zijn dat bestraffingen voor opgestoken middelvingers of het gebruik van pyrotechniek? Dat is een fundamenteel verschil. Het voelt aan alsof de minister de cijfers heeft vrijgegeven die haar het best uitkomen.”

De cijfers van Binnenlandse Zaken dateren van het seizoen 2021-2022. Janssis moet niet lang in zijn geheugen graven om een handvol incidenten op te sommen van het lopende seizoen. “Standard-Anderlecht is ontspoord, er waren incidenten in Charleroi, Gent en Antwerpen.”

Kleine groep

Mario Bronckaerts, verbindingspersoon met de supporters bij Standard, geeft aan dat hij op het veld alvast weinig tot geen veranderingen heeft gezien. “Die strengere straffen zijn hopelijk het begin van een mentaliteitswijziging. Maar ik zou er niet op rekenen. Er zijn al jaren problemen met bepaalde groepjes supporters. Die laten zich niet zomaar afschrikken door een iets zwaardere geldstraf of een stadionverbod dat langer loopt.”

Ook Janssis wijst naar die relatief beperkte groep fans, die in de beeldvorming wel zwaar doorweegt. “Kijk, er zijn supporters die pyrotechnisch materiaal binnensmokkelen en die ook kunnen leven met de straffen die zij daarvoor krijgen. Een groter probleem is wat er in de ‘populaire’ tribunes gebeurt. Als je open en bloot drugs kunt gebruiken in een stadion, dan loopt er toch iets fout. Dat probleem wordt alleen maar groter en ligt aan de basis van het geweld. Pak dat eerst aan.”

Bronckaerts betreurt dat de brave supporters nevenschade ondervinden. “Er zijn minder bezoekende supporters welkom. Er geldt bijna altijd een combiregeling. En ik houd nu al mijn hart vast voor de wachtrijen die er straks zullen ontstaan bij de identiteitscontroles voor het stadion. De hooligans worden strenger aangepakt, maar de gewone fan betaalt wel mee.”