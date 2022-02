Eén handje op het ijs kost Hendrickx een topscore: ‘Ik had het iets beter verwacht’

Het was lang wachten voor Loena Hendrickx. Pas om 21.24 uur lokale tijd en als 23ste was zij aan de beurt in het Capital Indoor Stadium. Was dat de reden waarom de focus er niet 100 procent was? “Ik heb stress en adrenaline nodig om te presteren. Ik miste dat een beetje.”

In een felrood kleedje en op de tonen van Lara Fabians ‘Caruso’ begon Hendrickx wat aarzelend aan haar korte kür. Heel stevig stond ze niet na haar eerste sprong, de drievoudige lutz. Bij de tweede, een tweevoudige axel, moest ze even haar hand op het ijs zetten. In de passenreeks en pirouettes was ze dan weer uitmuntend.

Met een beteuterd gezicht stapte de 22-jarige kunstschaatsster van het ijs, recht de armen in van haar broer en trainer Jorik. “Ik had een raar gevoel”, fluisterde ze hem toe. “Mijn afsprong voor de axel was iets te traag en ik reageerde iets later. Ik landde vroeger dan voorzien en moest even een handje bij zetten. Uiteindelijk was het zo slecht nog niet. Ik mag tevreden zijn, maar ik had het gewoon net iets beter verwacht.”

Minder dan op EK

De jury kende Hendrickx een score van 70.09 punten toe, terwijl ze op het EK in januari nog een persoonlijk record van 76.25 punten haalde. Met dat totaal sloot ze de korte kür uiteindelijk als zevende af. “Er is geen ramp gebeurd”, zag Jorik Hendrickx. “In eerste instantie ben je wel ontgoocheld want op de Spelen wil je het allerbeste van jezelf tonen, maar de score is nog mooi.”

Hendrickx, die in 2021 vijfde werd op het WK, bevestigde zo wat ze internationaal waard is: na de drie Russinnen is zij de beste Europeaan. Niet toevallig werd ze op het EK in januari vierde, na het Russische trio.

Hendrickx: "Ik had een raar gevoel." Beeld BELGA

Morgen, tijdens de lange kür, kan de ranking nog alle kanten uit. De puntenverschillen zijn dan veel groter. “Ik moet zien dat ik de focus terugkrijg voor donderdag”, zei Hendrickx nog. “Misschien moet ik mezelf wat meer oppeppen want ik weet dat ik in vorm ben. Op de trainingen reed ik foutloos en dat wou ik ook tonen in de korte kür. Dan is het toch erg balen dat ik het niet deed. Hopelijk kan ik hier het omgekeerde doen van wat ik op het EK deed: daar was mijn korte kür beter dan mijn lange.”

Vier jaar terug in Pyeongchang eindigde Hendrickx als veertiende. Die prestatie zal ze nu normaal wel overtreffen.

Valijeva wankelt even

Ook Hendrickx ontsnapte in Peking niet aan de heisa rond Kamila Valijeva, die leidt in de tussenstand. Maar aan grote uitspraken waagde de Arendonkse zich niet. “Het is wachten op het resultaat van het tweede staal, dus in zekere zin vind ik het logisch dat Valijeva mag meedoen. Maar we weten het eigenlijk niet. Het is een vervelende situatie want ze overschaduwt de competitie toch. Iedereen is er constant over bezig. Ik probeer het gewoon allemaal van me af te zetten.”

Perfect schaatste Valijeva gisteren niet. Bij haar eerste sprong, een drievoudige axel, wankelde de Russin even. Maar ze bleef overeind en dat was al beter dan tijdens de generale repetitie. De Europese kampioene putte er moed uit en reed daarna feilloos haar korte kür uit. Toen de klanken van ‘In Memoriam’ van Kirill Richter uitdoofden barstte Valijeva even in tranen uit. Overmand door emoties, even bevrijd van de gigantische druk.

Kamila Valijeva. Beeld Photo News

De jury kende Valijeva 82.16 punten toe, minder dan haar wereldrecordscore van 90.45 maar wel voldoende om de leiding te nemen. Haar landgenote en wereldkampioene Anna Sjtsjerbakova staat tweede (80.20), de Japanse Kaori Sakamoto kroop nog net voor de derde Russin, Alexandra Troesova (74.60).

Toch is de kans groot dat het podium morgen, net als op het EK in januari, helemaal Russisch kleurt. In de lange kür kan de ‘Quad Squad’ het verschil maken met de viervoudige sprongen.

Valijeva sprak gisteren niet met de pers. Haar moeder getuigde dat ze het verboden product binnenkreeg door van het glas van haar opa te drinken, die een hartpatiënt is.