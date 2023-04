Een halfnaakte worstelaar of een Elvis-lookalike, alles mag in de NBA om de schutter af te leiden

In de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA is het afleiden van de schutter op de vrijworplijn een sport op zich geworden. In sommige gevallen heeft het ook invloed.

De basketballers uit de NBA moeten bij het nemen van vrije worpen over stalen zenuwen beschikken. Het schotje vanaf 4,5 meter, op papier een eenvoudige klus, wordt bemoeilijkt door supporters achter de basket, die alles uit de kast trekken om spelers van de tegenstander van hun stuk te brengen.

Toen Toronto Raptors afgelopen week in eigen huis aan de play-offs begon, bleek tegenstander Chicago Bulls een geheim wapen te hebben: de negenjarige dochter van Bulls-vedette DeMar DeRozan. Telkens wanneer een speler van de Raptors aanlegde voor een vrije worp klonk een ijzingwekkende, luide gil, die ook voor tv-kijkers duidelijk hoorbaar was.

Of het door het meisje kwam of niet, Toronto miste de helft van zijn 38 vrije worpen, waar de ploeg normaal gesproken bijna 80 procent raak schiet.

Chicago won, mede door twee gemiste vrije worpen in de beslissende, laatste fase, begeleid door een paar extra harde gillen uit het publiek. In de commentaren na afloop werd de kleine DeRozan besproken alsof ze de winnende driepunter had verzilverd. “Ik weet niet of het effect had”, zei Raptors-speler Scottie Barnes, die met drie missers bijdroeg aan de malaise, “maar we schoten 18 uit 36. Het zal misschien een rol hebben gespeeld. Ze deed het geweldig.”

Handelsmerk

Waar in andere sporten bij spelmomenten stilte is vereist, hebben supporters in het basketbal vrij spel bij het afleiden van spelers. In de NBA wordt dat met fanatisme gedaan, vaak op creatieve wijze. Enkele fans maken er hun handelsmerk van.

Bij Oklahoma City Thunder zien spelers van de tegenstander een man bijgenaamd Thundor in hun gezichtsveld. De supporter draagt een worstelmasker en staat met een megafoon achter de basket, zijn bovenlijf ontbloot en beschilderd in het oranje-blauw van de club. Wanneer spelers aanleggen, schudt hij zijn forse buik. In Oklahoma behoort de man tot het interieur van het stadion. (In het dagelijkse leven is Thundor maatschappelijk werker.)

Bij Oklahoma City Thunder staat Thundor steevast in de tribune. Beeld rv

Brooklyn Nets kent zijn eigen ‘superfan’ in Mr. Whammy, een fanatieke tachtiger die bij vrije worpen van de tegenstander uit zijn stoel schiet en pal aan de achterlijn zijn vaste ritueel uitvoert. Met wilde handgebaren tracht hij de vijandige basketballers uit hun concentratie te halen. Elke misser wordt geclaimd. Mr. Whammy houdt al jarenlang zijn eigen statistieken bij.

Of de afleidingen zin hebben, waagde neurowetenschapper Daniel Engber te betwijfelen. In The New York Times stelde de Amerikaan dat ongecoördineerde acties in het publiek niets teweegbrengen. In vrijwel elk stadion wordt willekeurig met cilindervormige ballonnen of grote, kartonnen portretten van beroemdheden gezwaaid. Het is slechts visuele ruis, zei Engber, die het brein nauwelijks registreert.

Supporters zouden volgens hem wel degelijk invloed kunnen hebben door massaal dezelfde kant op te zwaaien en zo één bewegend blok te vormen. Daarmee kan een basketballer de illusie krijgen dat ook hijzelf beweegt, verklaarde Engber. Bij Dallas Mavericks werd het drie wedstrijden geprobeerd. Bij de eerste twee werkte het, bij de laatste niet. Het experiment werd meteen beëindigd.

Thuisvoordeel

De basketballers uit de NBA blijken zich over het algemeen weinig aan te trekken van afleidingen uit het publiek. Ploegen schieten in uit- en thuiswedstrijden vrijwel hetzelfde percentage, al mogen teams in hun eigen stadion wat vaker naar de vrijworplijn. In het collegebasketbal, waar studenten van het afleiden een sport maken, ligt het anders, bleek uit een onderzoek uit 2015 van The New York Times. In eigen huis wordt net wat beter geschoten. Per wedstrijd zou het ongeveer twee tienden van een punt schelen.

Vooral de basketballers van Arizona State hebben een significant thuisvoordeel: bezoekende ploegen schieten in hun stadion 9 procent slechter dan op eigen bodem. Het is mogelijk te danken aan de zogenoemde curtain of distractions, twee gordijnen achter de basket die op het moment van schieten vlug worden geopend. Erachter voltrekken zich absurde taferelen. Een lookalike van Elvis Presley, bijvoorbeeld, een halfnaakte gitarist of twee als paarden verklede, dansende studenten.

Bij een wedstrijd uit 2016 verscheen zwemlegende Michael Phelps, de echte, in zwembroek en met zijn gouden olympische medailles om zijn nek achter de basket. Beide vrije worpen gingen mis.

Leuke beloningen

Bij veel clubs worden supporters beloond voor hun ‘bijdragen’. Als een speler tweemaal mist in het vierde kwart krijgt het hele stadion een gratis snack. Er wordt fanatiek voor gejoeld. In 2019 confronteerde Isiah Thomas, toen spelverdeler van Washington Wizards, een fan die hem de huid had volgescholden. De man verklaarde dat hij slechts een ijsje had gewild.

De dochter van DeRozan was er niet bij toen Chicago afgelopen vrijdag werd uitgeschakeld bij Miami Heat, ook al had een sponsorende luchtvaartmaatschappij aangeboden om haar gratis naar Florida te vliegen. Het meisje moest naar school, verklaarde vader DeMar. Voor de eerdere wedstrijd tegen Toronto had ze na veel aandringen een dag vrijaf gekregen. “Ik ben blij dat ik het heb toegestaan”, zei DeRozan. “Ik sta bij haar in het krijt.”