Een duik in de haaienpoel van de KBVB: ‘De directeurs hebben toch niets te vrezen bij een audit?’

Na CEO Peter Bossaert verlaat ook voorzitter Paul Van den Bulck de Belgische voetbalbond. De malaise is mogelijk nog niet voorbij, want een audit laat binnenkort licht schijnen op de financiën en op de efficiëntie van de verschillende departementen.

Twee maanden geleden ontsloeg de bond CEO Peter Bossaert. De bedoeling: weer rust in de tent krijgen. De uitkomst: een open oorlog waarvan het einde nog niet in zicht is. Nu zag voorzitter Paul Van den Bulck geen andere optie dan op te stappen. De voltallige directie nam hem onder vuur in een uitgebreide brief aan de raad van bestuur.

Een greep van de klachten: Van den Bulck sprak tijdens een meeting op 12 mei “op denigrerende en intimiderende wijze” tegen interim-CEO Manu Leroy en juridisch directrice Peggy Leys. Hij nam ook een extern advocatenbureau in de hand en ondermijnde op die manier de autoriteit van Leys. Die laatste zit ondertussen thuis op doktersbevel.

Van den Bulck zou ook een bedrijfswagen hebben toegekend aan een werknemer. Opmerkelijk, aangezien de voorzitter geen zeggenschap heeft over het dagelijkse bestuur.

Het leiderschap van Van den Bulck omschrijven de directieleden als volgt: “Een manier van handelen die de voorbije vijf jaar op de KBVB niet vertoond is en die indruist tegen de waarden en normen. (…) Wij stellen ons de vraag of de voorbije maanden beslissingen genomen zijn op basis van persoonlijke conflicten, in plaats van rekening te houden met het algemeen belang van de KBVB.” Er lopen zowel intern als extern klachten tegen de voorzitter voor pestgedrag.

De raad van bestuur wilde dit weekend nog een poging tot de-escalatie doen door Van den Bulck rechtstreeks met zijn directie te confronteren en de spanningen uit te klaren. Tegen beter weten in. Het wantrouwen was te groot. Gisteren nam Van den Bulck ontslag als bondsvoorzitter.

Modernisering

Vijf jaar leek de bond een oase van rust. Bossaert werd CEO in de periode dat Propere Handen het Belgische voetbal op zijn kop had gezet. Hij gebruikte de crisis om de KBVB te hervormen, voor een groot stuk met succes. De bond moderniseerde, digitaliseerde en verhuisde naar een gloednieuw oefencentrum in Tubize. De resultaten van de Rode Duivels brachten rust en geld in het laatje.

Bossaert speelde echter te vaak soloslim tegenover zijn raad van bestuur. Die greep het matige WK en vooral de weinig transparante toekomstplannen aan om de druk op de CEO op te voeren. Uiteindelijk was het voorzitter Van den Bulck zelf die Bossaert onder de bus gooide. Van den Bulck had officieuze beloftes gekregen van Bossaert dat hij in FIFA- en UEFA-vergaderingen meer autonomie zou krijgen. In de praktijk vond Bossaert het als CEO zijn taak om zelf de touwtjes in handen te houden.

Paul Van den Bulck en Peter Bossaert in Tubeke in 2022. Beeld BELGA

Tot woede van Van den Bulck. Die zocht en vond een juridische stok om Bossaert mee te slaan. De manier waarop de CEO zijn contract had laten aanpassen, met een haast gegarandeerde bonus van 100.000 euro bruto en met de goedkeuring van onder meer juridisch directrice Leys, was de druppel.

Bossaerts ontslag had rust moeten brengen. In de praktijk bleken de naschokken nog verwoestender. De directie deed er alles aan om de voorzitter te laten ontslaan.

Directeurs ongerust

De raad van bestuur heeft plannen om de volledige werking van de voetbalbond door te lichten. Een audit van de financiële stromen en de efficiëntie van de verschillende departementen. Dat hebben de leden van de raad van bestuur ook meegedeeld aan de directie afgelopen woensdag. Het directiecomité duwt op de rem, de directeurs geven aan dat de bond de voorbije vijf jaar alleen maar stappen vooruit heeft gezet. “Als dat het geval is, dan hebben ze toch niets te vrezen bij een audit?”, kaatst een bestuurder terug.

Acht jaar geleden leidde zo’n audit tot het ontslag van toenmalig CEO Steven Martens. De analyse van het rapport was dat de KBVB spilzuchtig was omgesprongen met de inkomsten. Ondanks de sportieve hoogconjunctuur, met een kwartfinale op het WK in Brazilië, had de bond toen een operationeel verlies van 206.000 euro geboekt.

Het vermoeden bestaat dat de bondstop in dezelfde patronen is hervallen. Met royale lonen voor de directie. De profclubs dragen elk jaar tussen de 10 en 12 miljoen euro af aan de voetbalbond. Het gevoel leeft dat de KBVB niet efficiënt omspringt met de middelen.

Maar ook de amateurvleugels pushen voor een doorlichting. Toen Bossaert in december 2022 zijn budgettering voor het volgende jaar wilde laten goedkeuren, probeerde hij zich ervan af te maken met een handvol slides en de vraag om het budget van 83 miljoen goed te keuren. “De verschillende kostenposten werden in één pot gestoken, zodat het niet meer duidelijk was waar het geld exact naartoe ging”, klinkt het.

Nog een pijnpunt is het scheidsrechtersdepartement, dat onder leiding staat van de Fransman Bertrand Layec en naast hem bijna evenveel bazen als scheidsrechters telt. Er is een Duitse voorzitter (Herbert Fändel), Franse VAR-coördinator (Frédy Fautrel), operationeel directrice (Stephanie Forde), hoofd opleiding (Frank De Bleeckere), hoofd technologie (Dieter De Nayer) en VAR-manager (Christof Dierick).

Ondertussen wordt de bond geleid als een regering van lopende zaken. De zoektocht naar een nieuwe CEO heeft intussen fikse vertraging opgelopen. Normaal gezien zou een werkgroep onder leiding van Van den Bulck een profielschets laten maken om op korte termijn een headhunterbureau in te schakelen. De nieuwe richtdatum is 1 januari 2024. Meer dan negen maanden na het vertrek van Bossaert. “De logica is om de resultaten van de audit af te wachten, om een duidelijke basis te hebben waarmee de nieuwe CEO aan de slag kan”, zegt een insider.