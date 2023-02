Een drone in de achtervolging, dat vinden crossers wel spannend

Thibau Nys: “In plaats van mijn eigen gehijg hoorde ik plots gezoem. Ik schrok. Die drone zat er kort op.” De afspraak was dat de drone drie meter achter de renners zou vliegen en enkel tijdens de passage in het bos, waar geen toeschouwers mochten staan. Naarmate het WK vorderde, werd die regel minder strikt opgevolgd.

Niet dat alle renners er iets van merkten. “Pas toen ik zondag op tv naar de mannen keek, heb ik die drone voor het eerst gezien”, zegt Ceylin del Carmen Alvarado, die zaterdag vijfde eindigde bij de vrouwen. Ook Eli Iserbyt, Gerben Kuypers, Laurens Sweeck en Jens Adams kregen niets van de drone mee. Iserbyt: “De drone bleef vooral in de buurt van Wout en Mathieu. Het leverde dynamische beelden op, maar ze hadden ons wel mogen inlichten. In Gavere en Ruddervoorde werden we ook niet verwittigd en toen was ik echt geschrokken.”

Vergis u niet, Iserbyt is een fan. “Zolang de drone op een veilige afstand achter ons blijft, vind ik het prima. Want met zo’n drone van anderhalve kilogram wil je niet in aanraking komen. Het blijven toch draaiende messen boven onze hoofden."

Sweeck: “Het is niet zonder risico, maar ik veronderstel dat de bestuurder van de drone weet waarmee hij bezig is.”

Een andere vereiste is dat de drone niet voor de crossers uit vliegt. “Die drone kan veel, maar niet kijken in onze hoofden en weten of we het linker- of rechterspoor zullen kiezen op het parcours”, zegt Iserbyt. Kuypers denkt dan weer praktisch. “We hebben ons volledig gezichtsveld nodig om geen fouten te maken.”

Dat de drone achter de renners vliegt, creëert volgens Kuypers ook een snelheidsgevoel. “Wanneer een vaste camera ons frontaal in beeld neemt, lijkt het alsof we nauwelijks vooruitgaan. Bij die drone voelde het voor de kijker aan dat we veertig kilometer per uur reden.”

Extra gewicht

Het idee leeft om ook camera’s op de helmen of fietsen van de renners te plaatsen. Thijs van Amerongen had in 2015 een camera op zijn fiets gemonteerd en werd daarvoor na afloop gediskwalificeerd. “Op de helm is bijna onmogelijk”, zegt Adams. “De camera’s worden kleiner, maar je hebt ook apparatuur nodig om die beelden door te zenden en die pakt te veel plaats in.” Om dezelfde reden is Adams geen voorstander van camera’s op de fietsen. “Wie zonder camera rijdt, heeft een fiets die een kilogram minder weegt. Dat is oneerlijke concurrentie.”

In de formule 1 hebben ze dat euvel opgelost door op de auto’s zonder camera’s een gewicht te plakken. Adams blijft echter tegen. “In een cross met veel modder is zo’n camera onder het zadel snel vuil. Wat is de kijker met een bruin scherm? En wat als je valt? Zo’n camera is duur."

Iserbyt is wel voorstander van camera’s op de fietsen, inclusief microfoon. “Sommige crossers zitten een uur lang te roepen op elkaar. Dat zou amusante tv opleveren. Ik praat nu misschien tegen mijn eigen winkel, want ik durf ook vinnig te zijn.”

Kuypers: “Mij lijkt het beter om camera’s in de materiaalpost te zetten. Het gevecht tussen de mecaniciens om als eerste bij de hogedrukreiniger te staan is interessanter dan wat ik te zeggen heb.”