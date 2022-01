Een dag in het spoor van de Gouden Schoen: ‘Ik drink eigenlijk nooit champagne’

00.30 uur: ontvangstcomité in Genk

De eerste dag van Paul Onuachu (27) als Gouden Schoen winnaar begint eigenlijk nog voor de vorige is geëindigd. Na een bescheiden feestje op de spelersbus arriveert Onuachu aan het stadion. Daar wordt hij opgewacht door voorzitter Peter Croonen.

“Ik ben blij dat ik de club ook iets kan teruggeven”, zegt Onuachu. “Peter Croonen, Dimitri de Condé, dat zijn mensen die mij de kans hebben gegeven. Zij geloofden in mij, betaalden veel geld (6 miljoen euro, red.) en dit is mijn manier om hen te bedanken.”

8.30 uur: ontbijt met champagne

Kleine oogjes, maar wel glimmend van trots. Zo ontvangt Onuachu de pers in zijn appartement in Genk. Terwijl hij samen met zijn vriendin Tracy de krant doorbladert, beleeft hij zijn emotionele avond nog eens. Opvallend: champagne ontkurken verloopt een pak stroever dan doelpunten maken.

“Ik drink eigenlijk nooit champagne, hoe begin ik hieraan?” Met een beetje hulp van zijn vriendin lukt het wel. “Ik heb amper geslapen van alle adrenaline. Ik kreeg ook van iedereen berichten, tot twee uur ’s nachts. Ik vond het trouwens klasse van Noa Lang dat hij mij een berichtje heeft gestuurd op Instagram om mij te feliciteren. Dat apprecieer ik. Om 5 uur hing mijn coach van mijn eerste club in Nigeria al aan de lijn om mij te feliciteren.”

En dan had Onuachu zijn ouders nog niet gehoord. “Mijn mama Patience krijste alleen maar door de telefoon hoe blij en trots ze was. Ik heb gezegd dat ik ze later wel zou terugbellen, als ze wat gekalmeerd was.”

Onuachu blikt met plezier terug op de avond van zijn leven. “Ik werd er een beetje emotioneel van. Ik dacht aan het moment waarop ik als achttienjarige jongen mijn familie achterliet in Nigeria en op het vliegtuig naar Denemarken stapte. Het is niet vanzelfsprekend om het als Afrikaanse jongen te maken in Europa. Daarom ben ik ook echt trots. Maar ik dacht ook terug aan deze zomer en de gemiste transfer, of het feit dat ik de Africa Cup moet missen door die blessure. Maar kijk, ik heb er een unieke belevenis voor in de plaats gekregen.”

Met een uur vertraging staat Onuachu op het trainingsveld. Beeld Photo News

10 uur: ovatie van ploegmakkers

Coach Bernd Storck heeft Onuachu een uurtje respijt gegeven. Rond 10 uur wordt de spits aan het stadion verwelkomd door bestuursleden Pierre Denier en Erik Gerits. De teammeeting wordt even onderbroken en Onuachu krijgt een daverend applaus van zijn ploegmakkers wanneer hij hen triomfantelijk zijn trofee presenteert.

“Ik wil Paul feliciteren”, opent Storck, “maar ook de rest van de groep en de staf. Dit is een groot succes voor ons en voor onze club. Wij verdienen het, jullie verdienen het. Jullie hebben hem geholpen deze trofee te winnen.”

Waarna Onuachu zelf aan een knappe speech begint waarin hij zijn ploegmakkers bedankt. “Het is een individuele prijs, maar zonder team ben je niets als individu”, klinkt het. “Jullie kennen mijn kwaliteiten en gebreken beter dan wie ook. Elke wedstrijd lopen jullie zich de ziel uit het lijf en geloven jullie dat ik er zal staan om doelpunten te maken. Ik bewonder elk van jullie, dat meen ik. Ebbenhouten Schoen, Profvoetballer van het Jaar en nu de Gouden Schoen, ik heb die prijzen niet in mijn eentje gewonnen. Bedankt.”

11 uur: training

Stipt om 11 uur stapt Onuachu het trainingsveld op, met verdediger Mark McKenzie aan zijn zijde. “This is my guy”, schreeuwt de Amerikaan. Onuachu traint opnieuw mee met de groep na zijn blessure aan de hamstrings. Al denkt hij zelf dat de wedstrijd tegen Beerschot van zondag iets te vroeg zal komen. “Ik moet eerst nog een scan ondergaan om te kijken of de blessure helemaal geheeld is. Zondag komt wellicht te vroeg, maar ik ben op de goede weg.”

14 uur: taart eten

Bij Genk waren ze verrast dat Onuachu de Gouden Schoen in ontvangst mocht nemen. En dus mosten ze improviseren. Algemeen directeur Gerits bestelde twee reuzentaarten met de afbeelding van Onuachu. “Dit moet natuurlijk gevierd worden”, zegt Gerits. “Het was een zenuwslopende avond voor mij. Ik dacht dat Charles De Ketelaere zou winnen, maar toen plots bleek dat die derde was geworden begon ik écht in de kansen van Paul te geloven. Ik was dolgelukkig, zo vaak valt die eer onze club niet te beurt. Vandaar dat ik snel nog twee taarten heb laten maken.”

Ietwat schuchter zet Onuachu het mes in de taart. “Het voelt wat vreemd om mezelf in stukken te snijden, jongens.”

Kapitein Bryan Heynen zat woensdagavond mee aan tafel bij Onuachu. “Het is een individuele trofee, maar het siert Paul dat hij ons meteen in zijn viering betrok”, zegt hij. “Ik vond het overigens typerend dat hij meteen na de verkiezing eerst De Ketelaere en Lang de hand ging schudden alvorens de prijs in ontvangst te nemen. Ik hoop dat deze prijs de hele club een nieuw elan kan geven.”

15 uur: laatste persconferentie

De namiddagtraining wordt geschrapt in Genk, in de plaats daarvan staat Onuachu de verzamelde pers nog één keer te woord. “Het is leuk om in de geschiedenisboeken van deze mooie club te komen”, zegt hij, stilaan helemaal afgemat. “Dit seizoen is nog niet verloren voor ons. We staan op dit moment pas op een negende plaats, maar ik denk dat er nog veel mogelijk is. Natuurlijk droom ik nog steeds van een transfer en het kan goed zijn dat deze prijs deuren opent. Maar ik zit nog steeds bij Genk en ik zal tot het uiterste blijven gaan voor deze club. Al wil ik nu vooral gewoon in mijn zetel gaan liggen, want ik ben bekaf.”