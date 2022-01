Een buitenlandse stage in coronatijden, is dat wel verstandig? ‘In Spanje is het niet minder veilig’

Het regende de voorbije dagen afgelastingen. Anderlecht, Racing Genk, STVV en Standard vonden het onverantwoord om in deze tijden op winterstage te vertrekken. “Gezien de toename van besmettingen met de omikronvariant in heel Europa en daarbuiten wil onze club het zeker voor het onzekere nemen”, luidde de motivatie van Racing Genk, die evengoed van toepassing is op de andere clubs. Die vinden het simpelweg te riskant om dezer dagen in een niet-vertrouwde omgeving te trainen, te eten en te slapen.

Nochtans, als het van de Pro League afhangt, doen de clubs die wel het vliegtuig opgestapt zijn niks verkeerds. De Pro League heeft eind 2021 een protocol uitgestuurd, waarin staat dat PCR-testen verplicht zijn bij de hervatting van de trainingen en spelers zo snel mogelijk hun boosterprik moeten krijgen, maar over stages in het buitenland wordt met geen woord gerept. “Logisch”, klinkt het binnen de Pro League. “Want het is waarschijnlijk zelfs veiliger om de spelers samen te houden op één basiskamp. Of dat dan in België of in Spanje is, is irrelevant.”

Ook viroloog Marc Van Ranst kan begrip opbrengen voor reizende teams, zoals Club Brugge (Marbella) of AA Gent (Oliva). “Puur epidemiologisch nemen de vertrekkers geen onverantwoord risico”, zegt hij. “In Spanje is het niet per definitie onveiliger dan hier.”

Sportpsycholoog Jef Brouwers is van mening dat de clubs die hun vluchten en hotels niet geannuleerd hebben de juiste beslissing nemen. “Het nut van een stage kan niet onderschat worden”, zegt Brouwers. “De omstandigheden zijn daar veel beter - een zonnetje doet altijd deugd - , terwijl de kans op een besmetting er niet groter is. Bovendien is topsport per definitie saai. Elk initiatief om de sleur te breken, is in die zin mooi meegenomen.”