Een Belg minder op de Olympische Spelen: tennisser David Goffin zegt af voor Tokio

Goffin, de nummer 20 van de ATP-ranking, sloeg op 14 juni zijn voet om bij een glijpartij op het toernooi van Halle en het plan was om na een maand revalidatie vlak voor de Spelen te hervatten en zo klaar te raken voor Tokio. Maar dat bleek dus te ambitieus. Goffin bevestigde zonet zelf dat het te kort dag is.

Onze landgenoot is zo de volgende in een intussen lange rij tennisstoppers die niet naar de Spelen gaat. Programma te druk, maatregelen te zwaar of lichaam te broos. Legio excuses voor een resem afzeggingen.

Ook Kirsten Flipkens is er straks niet bij in Japan. Ook zij is op de sukkel met de enkel, nadat ze struikelde over een publiciteitsbordje op het toernooi van Abu Dhabi. De gooi van Elise Mertens naar een dubbelmedaille zal daarom met Alison Van Uytvanck moeten gebeuren.