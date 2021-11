‘Eden heeft Real Madrid zwaar onderschat’: Gilles De Bilde, Johan Boskamp en Marc Degryse over het geval-Hazard

Er was ooit de X-Files. Nu de Hazard-Files. Al even mysterieus. La Liga-volgers en Hazard-liefhebbers Marc Degryse, Johan Boskamp, en Gilles De Bilde analyseren het dossier: ‘Eden heeft Real Madrid zwaar onderschat.’

FILE 1: ‘TRANSFER NAAR REAL MADRID’

Eden Hazard bij z'n presentatie als Real Madrid-speler. Beeld Photo News

Heren, hadden jullie twijfels bij de overgang van Eden naar Real Madrid in de zomer van 2019?

Johan Boskamp: “Ik niet. Ik dacht toén dat ie klaar was voor Madrid.”

Marc Degryse: (knikt) “Ik vond zelfs dat hij een jaar eerder had moeten gaan – na het WK in Rusland.”

Gilles De Bilde: “Mja... Ik was erbij toen hij gepresenteerd werd in Bernabéu, en die avond had ik het gevoel dat de mensen ervan uitgingen dat hij in de voetsporen zou treden van Cristiano Ronaldo – dat hij 40 goals zou maken, of zo. Ik had wél zoiets: ‘Oei, als ze de lat maar niet té hoog leggen voor Hazard.’ Maar ik was overtuigd van zijn kwaliteiten.”

Boskamp: “Ik twijfelde wél of elke bal nog naar hém zou gaan, zoals in Chelsea. Kroos, Modric, Benzema... – Hazard zou de aandacht moeten delen met hen. Dat dacht ik wél. Maar voor de rest...”

Eígenlijk – als we vandaag eerlijk zijn – is het al heel vroeg misgegaan.

De Bilde: (knikt) “Na zijn presentatie is hij met zijn gezin op vakantie getrokken naar Spanje. Er zijn toen foto’s verschenen in de Madrileense kranten van Hazard die zich duidelijk had laten gaan – met een buikje. Dat was...”

Degryse: “...Onbegrijpelijk. Ik snap dat vandaag nog altijd niet. Hij zou op de eerste training zijn aangekomen met 7 kilogram overgewicht. Laat het nu nog 5 kilogram geweest zijn. Hoe doé je dat – 5 kilo bijkomen in drie weken?! Wie kán dat?”

De Bilde: (haalt schouders op) “Bij Chelsea deed Hazard dat ook.”

Degryse: “Het is niet te snappen dat je zo aan de voorbereiding begint.”

De Bilde: “Tja, bij Chelsea voetbalde hij zich gaandeweg topfit.”

Boskamp: “Chelsea is Real Madrid niet, ‘ket’.”

Boskamp, Degryse en De Bilde. Beeld Photo News

Degryse: “Hij is toen beginnen te trainen op hetzelfde ritme van de andere spelers, maar dat lúkt niet. Je moet eerst die overtollige kilo’s kwijt. Met als gevolg dat hij meteen een spierblessure opliep (augustus 2019, red.), en daarna weer aansloot zonder basis te hebben gelegd.”

Boskamp: (tegen De Bilde) “Ik weet waarom jij nu stil bent. Toen ze jou in het tussenseizoen een briefje meegaven om de conditie te onderhouden, scheurde je het gewoon in stukken.”

De Bilde: “Akkoord, maar ík pakte geen kilo’s. Ik trainde niet bij, maar ik liet mij ook niet gaan.”

Boskamp: “Hazard is naar Madrid gegaan met dezelfde mentaliteit van toen ie 11 jaar was.”

Degryse: “Hij heeft Real Madrid zwaar onderschat.”

Boskamp: “Herinner je die keer na een interland toen ie een hamburger ging eten op de parking? Zo zit Hazard in elkaar.”

FILE 2: ‘DE ENKELBLESSURE’

Eden Hazard wordt van het veld begeleid na de tik van Thomas Meunier. Beeld Photo News

Valt Thomas Meunier iets te verwijten in het bewuste duel in november 2019 waarin hij de enkel van Hazard raakte?

Boskamp: “Neen.”

Degryse: “Het was niet bewust. Ik vond zelfs dat Hazard zich wat verstapte nog voor Meunier hem aantikte.”

De Bilde: “Gewoon een wedstrijdfeit.”

Jij, Marc, hebt ooit verteld: ‘Een voetballer weet zeer goed wanneer hij een tegenstander wil pijn doen.’

De Bilde: “Als Marc en ik een tackle wilden doen, zag je het van drie uur vooraf aankomen – zo lomp waren wij. Jan kon veel beter zijn tackles verbergen.”

Degryse: “Zelfs de scheidsrechters zagen het niet.” (knipoogt)

Hebben jullie ooit zelf een slepende blessure opgelopen – zoals in dit geval de enkelblessure van Hazard?

De Bilde: “Mijn rug. Ik heb nog steeds last van een hernia. Ik heb net weer een epidurale laten zetten omdat de pijn stilaan mijn functioneren belette.”

Degryse: “Weet je wat het is? De enkel is het gevoeligste lichaamsdeel voor een voetballer. Denk maar aan Van Basten. Bij Hazard zit een metalen plaatje in die enkel. Hij wilde dat eruit, de dokters zeiden van niet. Hij zegt dat het nu beter is, en Martínez bevestigt dat Hazard geen pijn meer heeft, maar ik vraag mij af of Eden nog wel dúrft te zeggen dat de enkel hem last bezorgt. Ik weet het niet...”

De Bilde: “Zo een type speler mag niéts voelen om vrijuit te kunnen voetballen. Ik was ook zo. Bij het mínste pijntje voelde ik mij geremd.”

Boskamp: “Da’s meestal zo bij creatieve spelers. Rampstampers kunnen negentig minuten spelen met pijn.”

Degryse: “Hazard moet kort kunnen draaien. Als de enkel dan niet soepel is... – da’s een ramp.”

De Bilde: “Daarom twijfel ik of het nog wel goedkomt met Hazard...”

Marc..., Jan...?

Degryse: (zucht) “Laat het mij zo stellen: om te geloven dat de allerbeste Hazard – die van tegen Brazilië – nog wel terugkomt, moet je een dromer zijn.”

Boskamp: “De allerbeste Hazard...? (lange stilte)”

FILE 3: ‘DE GRAP VAN STAMFORD BRIDGE’

Heeft Eden het laatste stukje krediet bij de fans van Real verkorven toen hij na de Europese uitschakeling op Chelsea in mei van vorig jaar stond te dollen met zijn ex-ploegmaats?

Degryse: “Op die manier creëerde hij alleen maar nog meer vijandigheid.”

Boskamp: “Er zat geen kwaad achter. Je zult het beestje nú niet meer veranderen. Hij zag zijn vrienden en dolde een beetje. Wie Hazard goed kent, weet dat hij nu eenmaal zo in elkaar zit.”

Degryse: “Ja maar goed, Jan, ik snap de reacties van de mensen die zich stoorden aan het gedrag van Hazard, die avond. Hij liet uitschijnen dat hij de uitschakeling helemaal niet zo erg vond. Je zult zoiets niet zien bij onze drie andere toppers Lukaku, De Bruyne en Courtois. Ik weet nog dat ik daags na die bewuste wedstrijd tegen Chelsea in een podcast zat met papa Courtois. Die had het toen over ‘niet te vergeven’ gedrag van Hazard.”

De Bilde: “Het is allemaal terug te brengen tot Hazard die gedacht heeft: ‘Ik ben de man, ik ga naar mijn droomclub, naar mijn droomtrainer, wat kan er mij overkomen?’”

Degryse: “Jij kent hem toch, Gilles? Had jij hem niet kunnen waarschuwen? Zo van: ‘Hala Madrid, Eden. Weet wat er op jou afkomt’. Want in alle ernst: ik heb de indruk dat het blijkbaar heel moeilijk is om Hazard te doen inzien. Een paar maanden geleden vertelde hij: ‘Alles komt goed, dit wordt mijn seizoen.’ Dan heeft hij zijn situatie bij Real toch helemaal fout ingeschat, zeg.”

Boskamp: “Nochtans. Ik kan Real Madrid TV zien op mijn televisie, en dan vind ik hem toch scherper trainen dan vorig seizoen.”

Degryse: “Blijkbaar niet genoeg, hé, Jan – hij komt er niet in onder Ancelotti.”

Boskamp: “En dan is de realiteit toch dat Hazard van geluk mag spreken dat Zidane twee jaar zijn trainer is geweest...”

FILE 4: ‘DE KEUZES VAN ANCELOTTI’

Eden Hazard en Carlo Ancelotti. Beeld AFP

Snappen jullie dat Hazard momenteel bankzitter is bij Real?

Boskamp: “Ja. Vinícius is in wereldvorm. Plus, wat je al een tijdje ziet: Eden maakt zijn acties niet meer in de diepte maar in de breedte.”

Degryse: “Dat is zorgwekkend.”

De Bilde: “Hazard is zijn versnelling kwijt. De lendenstoot die nodig is om een tegenstander te passeren, is er niet.”

Degryse: “Je zou hem moeten verplichten om, elke keer als hij de bal krijgt, een actie te maken.”

De Bilde: “Dúrf!”

Degryse: “Ja! Zoek die man op!”

De Bilde: “Misschien voelt Hazard dat het niet meer gaat.”

Degryse: “Vinícius gaat alléén maar rechtdoor. Het is heerlijk om naar te kijken.”

Boskamp: “Ik vraag mij af: mocht Hazard een trainer hebben die hem belangrijk maakt, zou hij dan weer de oude worden?”

De Bilde: “Dat deed Zidane toch? Zodus...”

Beeld Photo News

Moet Hazard Madrid verlaten in januari?

Boskamp: “Ik vind van wel. Hij moet spelen.”

Degryse: (knikt) “Je kunt niet wachten tot de zomer. Het WK is al in november.”

Boskamp: “Als ie in Madrid blijft... En hij speelt vijf maanden niet... Vakantie... Voorbereiding... Dan blijft maar drie maanden meer over om topfit te geraken. Dat is te weinig.”

Degryse: “Hazard moet in januari naar een ploeg waar ze op hem rekenen. Waar ze hem belangrijk maken.”

Boskamp: “Marc, zaterdag speelde hij vijf minuutjes tegen Vallecano... – da’s toch triest? En wat ik ook zo raar vond, was die uitspraak van Ancelotti: ‘Spelers die ontevreden zijn en willen vertrekken, zal ik niet tegenhouden.’”

Degryse: “Daarmee geeft Ancelotti duidelijk aan: ‘Hazard is niet mijn belangrijkste speler’.”

De Bilde: “Ik denk dat Hazard het liefst terugwil naar Chelsea.”

Degryse: “Die hebben hem helemaal niet nodig.”

Newcastle?

De Bilde: “Néé. Daar wil je Eden toch niet zien voetballen?”

Degryse: “Newcastle is ideaal. Alle ballen zullen naar hem gaan. Als hij Newcastle in de Premier League kan houden, kan dat een nieuwe boost geven aan zijn carrière.”

De Bilde: “Ik hou het op Chelsea.”

Degryse: “Ben je gek! Zie je Tuchel al roepen: ‘Eden! Vite! Teruglopen!’ En dan Eden: ‘Hè? Ze zijn al aan de overkant, trainer, ik loop niet meer terug, hoor.’”

FILE 5: ‘DE RODE DUIVELS’

Eden Hazard kijkt bezorgd na de nederlaag van België tegen Frankrijk in de Nations League. Beeld BELGA

Dient Hazard ter discussie te staan bij de Rode Duivels, vinden jullie?

Boskamp: “Neen, toch?”

Degryse: “Nu ga je een stap te ver.”

De Bilde: “Een páár stappen.”

Degryse: “Met Martínez moet Hazard zich geen zorgen maken.”

De Bilde: “’t Is de omgekeerde wereld, hé. Normaal moet je presteren bij je club om geselecteerd te worden. Bij Hazard is het anders – hij moet minuten maken met de nationale ploeg om fit te blijven bij Real Madrid.”

Maar dus jullie zien Eden in Qatar volgend jaar nog steeds als een basisspeler?

Boskamp: (knikt) “Maar dan moet hij gaan spélen.”

De Bilde: “Ik vond hem niet slecht tegen Frankrijk vorige maand.”

Degryse: “Neen. Eén helft. En toen was het gedaan. Was ie kapot.”

De Bilde: “Hazard is niet getraind – verder moet je het niet zoeken.”

Degryse: “De beste training voor hem zou drie wedstrijden per week zijn. Maar ja... Hazard heeft gedurende twee en een half jaar nooit eens vijf duels na elkaar gespeeld.”

En toch hebben we nu al meer dan vijftig minuten over hem gesproken...

Degryse: “Dat is een compliment voor hem – omdat ie zo goed is.”

Boskamp: “Het is een schande. We zouden op de banken moeten staan voor hem.”

De Bilde: “Dit interview is een blijk van onze liefde voor Eden.”