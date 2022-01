Eden Hazard zoekt zijn plek, Carlo Ancelotti zoekt er tevergeefs één voor hem

Carlo Ancelotti, afgelopen zaterdag: “Eden Hazard maakt deel uit van mijn plannen voor volgend seizoen.”

Een zin waar iemand veel in kan lezen, maar tegelijk ook bijzonder weinig. Wat had de coach van Real Madrid anders moeten zeggen? Had hij toegegeven dat Hazard na de zomer niet zeker meer was van zijn plaats in de kern, had hij een speler onder de bus gezwierd. Én had hij de hitsige Spaanse media wéér gesprekstof voor een aantal dagen gegeven.

De toekomst van Hazard post-juni 2022 is wat ze is: gecompliceerd. Nog zeker zes maanden is hij Galáctico. Waar zijn weg daarna heen leidt, heeft hij voor een stuk zelf in handen (of in de voeten). Voorzitter Florentino Pérez en Ancelotti bepalen de rest. Van zijn tirannieke president is geweten dat hij zich regelmatig ergert aan Juan en alleman. Ook als hij spelers in de basiself ziet staan die hij eigenlijk allang heeft opgegeven.

Zijn trainer heeft meer geduld. Alleen: zondag tegen Elche zag hij opnieuw dat Hazard de verkeerde speler op de verkeerde plaats is. Een voetballer die nog altijd zijn kwaliteiten heeft, maar simpelweg niet in zijn tactisch concept past. Alle experimenten ten spijt.

Beeld AFP

Op links heeft Vinícius Junior - de speler die geworden is wat Hazard eigenlijk zou moeten zijn - hem al een tijdje naar huis gespeeld. Ancelotti heeft hem uitgeprobeerd als valse 9, in een vrije rol en als centrale spelmaker. En op die ene positie die in zijn 4-3-3 nog beschikbaar is, die van rechteraanvaller, rendeert Hazard evenmin. Ze is tegen zijn natuur.

Voor Ancelotti is het kiezen tussen hart en verstand. Tegen Elche beloonde de trainer Hazard voor die winner, donderdag in de beker tegen diezelfde tegenstander. Een keuze mede veroorzaakt door de blessure van Marco Asensio, maar emotioneel de intelligentste. Een schouderklopje voor zijn inzet en ijver. De situatie is niet uitzichtloos meer.

Overgeslagen

Hazard was tegen Elche heus niet slecht op een positie die hem niet ligt. Hij ging zwerven. Hij zakte diep mee terug als het moest. Hij liet een paar passes slim lopen voor een ploeggenoot in een betere positie. Hij draaide een aantal keer met veel swagger. Hij klokte een topsnelheid van 33,4 kilometer per uur. Hij lokte fouten uit. Hij kreeg een (lichte) strafschop mee, die door de VAR werd overruled.

Het probleem was ook dat hij niet geweldig was. Hij probeerde het spel in de omschakeling te versnellen, maar werd ook een aantal keer overgeslagen door zijn ploegmaats. Het verschil in baltoetsen tussen Viní Junior en Hazard aan de rust sprak meer dan boekdelen: 45 vs 22. Alle gevaar van Real kwam haast van links.

Terwijl rechtsachter Lucas Vazquez de flank op en af snelde, kneep Hazard naar binnen. Toeval was het niet dat de eerste tegengoal van Real op rechts kwam. Ancelotti wees nog. Hazard kwam te laat om de aanval af te stoppen.

Nu ja, Real had zichzelf daarvoor al in de voeten geschoten. Benzema jaagde een strafschop wild over - een zeldzame misser. Even na rust verdween zijn topschutter met een hamstringblessure in de catacomben. Zo kwam er nog meer druk op de schouders van Hazard.

Zijn impact in en rond de zestien was te beperkt. Hij trapte geen enkele keer op doel. Hij tikte simpel met zijn ploeggenoten. Enkele combinaties en dribbels kwamen er nét niet uit. Een kwestie van vertrouwen? De een-tegen-eens wint hij niet meer consistent. Tegen een overmacht aan verdedigers heeft hij - door leeftijd, blessures en gebrek aan ritme - niet meer die ene flukse actie.

Niet geheel onterecht vraagt Ancelotti zich af of een Hazard op rechts het risico wel waard is. De voor- versus de nadelen. Het aantal kansen dat de Rode Duivel creëert versus de defensieve stabiliteit van zijn elftal. Het is een broos evenwicht. Hazard zoekt zijn plek. Ancelotti zoekt er tevergeefs één voor hem. Alles heeft tijd nodig.

Tien minuten voor tijd, bij een 0-2 achterstand, haalde zijn coach hem naar de kant. Donderdag had zijn invalbeurt de ommekeer ingeleid, nu zijn vervanging. Toen Hazard na het laatste fluitsignaal van de bank kwam, stond het 2-2. Een slecht gelijkspel. Thibaut Courtois, terug tussen de palen, viel niks te verwijten.

Het goeie nieuws van de avond was wel: op zondag 6 februari, tegen Granada, mag Hazard het mogelijk nog eens vanop links proberen. Vinícius zit dan een schorsingsdag uit. Misschien zelfs vier dagen eerder in de beker.

De match van de zoveelste herkansing?