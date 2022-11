Eden Hazard: ‘Zelf twijfel ik niet aan mijn kwaliteiten’

In alle competities samen kwam Eden Hazard dit seizoen voor Real Madrid niet verder dan 229 minuten in zeven duels. Daarin liet hij één doelpunt en één assist optekenen. Zijn laatste speelminuten in La Liga dateren van 11 september tegen Mallorca.

“Het is ingewikkeld, want ik wil meer spelen”, vertelde de Belgische aanvoerder tijdens een persmoment in Tubeke. “Het maakt echter deel uit van de sport. De coach maakt de beslissingen. Real blijft winnen, dus daar kun je niet veel op aanmerken. Ik accepteer dat en probeer op training te tonen dat ik er klaar voor ben. Het is niet altijd makkelijk. Soms denk je dat je gaat spelen en dan volgt er weer een teleurstelling.

“Ik weet dat de mensen intussen twijfelen aan mijn kwaliteiten, maar ik twijfel er zelf niet aan. Fysiek en mentaal voel ik me goed, het ontbreekt me enkel aan wedstrijdritme. Ik wil tonen dat ik nog kan voetballen. Dat ben ik in twee à drie jaar zeker niet verleerd.”

Concurrentie van Trossard

Volgens huiskrant Marca dringt Real aan op een vertrek tijdens de winter. Hazard onderstreepte nog maar eens niet van plan te zijn de Spaanse hoofdstad vroegtijdig te verlaten. De recordaankoop heeft er nog een lucratieve overeenkomst tot medio 2024. “In een vertrek heb ik geen zin. Maar die beslissing ligt niet alleen bij mij. We zullen zien wat er na het WK gebeurt.”

Voor Hazard wordt Qatar al het derde WK in zijn carrière, na Brazilië (2014) en Rusland (2018). Vier jaar geleden was hij zowat de beste speler, intussen voelt hij de hete adem van Leandro Trossard in zijn nek. “Op basis van dit seizoen verdient Trossard het meer dan ik om te spelen. Gezien mijn laatste twee seizoenen verdien ik geen basisplaats, maar op basis van de voorbije vijftien jaar wel.”