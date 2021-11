Eden Hazard traint nog altijd niet met de groep. Wat is er aan de hand?

Hazard keerde terug op training afgelopen donderdag, maar deed dat apart. ’s Anderendaags legde Ancelotti op zijn persconferentie uit dat Hazard ‘nog te zwak’ was. Hierdoor werd hij niet geselecteerd voor de wedstrijd van zondag tegen Sevilla.

Maar wat blijkt nu? Ook bij het begin van de nieuwe werkweek is Hazard nog altijd niet opgenomen in de groepstraining. De Madrileense pers ruikt onraad. Er zou meer aan de hand zijn dan enkel een griepaanval. Toen daar zaterdag al naar werd gevraagd aan Ancelotti, antwoordde die: “Ik kan niet in het hoofd kijken van Hazard.”

Hier en daar wordt alweer gesuggereerd dat er sprake zou zijn van een (spier)blessure. Real Madrid ontkent dat (voorlopig).

Morgen speelt Madrid alweer in eigen stadion tegen Bilbao – de kans dat Hazard in de selectie zit is gering. Vandaag geeft Ancelotti een nieuwe persconferentie. Is dit een aflopend verhaal voor Hazard?