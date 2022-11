Eden Hazard traint niet mee bij Real Madrid in aanloop naar duel met Celtic

De Rode Duivel lijkt dus woensdag niet in actie te zullen komen in het laatste duel van de Madrilenen in de groepsfase van de Champions League, thuis tegen Celtic. Real is al gekwalificeerd voor de achtste finales.

De laatste speelminuten van Hazard voor Real dateren van vorige week dinsdag. Toen viel hij een kwartiertje in in de Champions League op bezoek bij Leipzig (3-2 nederlaag). In La Liga is het geleden van 11 september dat hij nog eens in actie kwam. Toen speelde hij een uur mee in de 4-1-zege tegen Mallorca.

Bondscoach Roberto Martinez maakt op 10 november zijn 26-koppige selectie voor het WK in Qatar (20 november-18 december) bekend. Hazard blijft daarin ondanks zijn geringe speeltijd bij Real Madrid een vaste waarde.