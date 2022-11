‘Eden Hazard speelde echt dramatisch’: Hans Vandeweghe na de nederlaag tegen Egypte

Volg de laatste ontwikkelingen over het WK in ons liveblog.

Wat leert deze match tegen Egypte ons over de paraatheid van de Rode Duivels voor het WK?

“Voor zover dit soort oefenwedstrijden iets waard is, was dit de bevestiging van wat veel analisten al vreesden: achterin missen we snelheid. Daar gaan ze toch iets op moeten proberen te vinden. De Belgen hadden ongeveer 70 procent balbezit, maar ze verliezen wel met 2-1. Dat hebben ze ook aan andere landen getoond: ‘Je moet niet aanvallen tegen België, leun maar achterover en speculeer op de counter’. Onze verdediging is niet snel genoeg om die grote ruimtes te belopen.

“Bondscoach Martinez zal zelf ook wel iets geleerd hebben, al zal hij wel zeggen dat we hier niet te zwaar aan moeten tillen. Misschien dat hij de komende wedstrijden wat voorzichtiger zal zijn, zijn ploeg niet zo hoog zal laten staan. Aanvallend zijn we sterk, in en rond de zestien meter, maar je moet er wel geraken.

“Nu, Egypte heeft dat echt wel heel goed gedaan. Met de snelheid van Salah en Trezeguet kwamen ze er heel vaak uit. Dat zal bij Marokko, de tweede tegenstander in de groepsfase, ook het geval zijn. Die ploeg speelt op een gelijkaardige manier.”

Welke Rode Duivels vielen je op in positieve zin?

“Yannick Carrasco was zeer actief. Ook Openda maakte een goede indruk, met zijn snelheid en natuurlijk zijn doelpunt. En ook Doku was gevaarlijk, in de tien minuten die hij kreeg.”

En in negatieve zin?

“Behalve de verdediging als geheel was Eden Hazard echt dramatisch. Hij speelde inefficiënt, altijd breed, niet vooruit. Dit was maar een kwart van de beste Hazard die we ooit gezien hebben.”

Geloof je dat hij dit WK zijn beste niveau kan halen?

“Ik kan me niet inbeelden dat hij ineens die klik kan maken, en de boel aan flarden speelt zoals drie, vier jaar geleden. Het probleem is dat zijn gedoodverfde vervanger, Leandro Trossard, licht geblesseerd is. Zolang die niet opnieuw fit is, zal Hazard wel starten.”

Die andere sterkhouder, Romelu Lukaku, speelde niet. Geraakt hij fit voor de eerste groepswedstrijd, komende woensdag tegen Canada?

“Dat weet ik niet. Daar beslist de medische staf over, en die zijn karig met informatie. Lukaku zat wel op de bank vandaag. Misschien is dat een teken dat hij tegen Canada al kort kan invallen, maar dat kan ik echt niet inschatten.”

Moet deze nederlaag ons nu bezorgd maken voor die wedstrijd tegen Canada?

“Die eerste match wordt alleszins een grote test. De Canadezen gaan zich te pletter lopen. Ze gaan als een team spelen, er als een blok voor gaan liggen, en dan moet je er als Belgen voorbij zien te geraken. De Canadezen zijn niet allemaal even goede voetballers, maar voorin hebben ze wel een Jonathan David lopen. Die is zeer snel, minstens even snel als Trezeguet van Egypte, en hij kan van een halve kans iets maken.”

Hoe ver zie je de Rode Duivels geraken op het WK?

“Dit is echt een zeer vreemd WK, ook door de timing. De Belgen kunnen er evengoed uitgaan in de eerste ronde als groepswinnaar worden. Die wedstrijd tegen Canada wordt echt cruciaal. Als ze gelijkspelen of zelfs verliezen, dan wordt het meteen heel moeilijk, want Canada is op papier de minste van de drie tegenstanders.”