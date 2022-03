Eden Hazard, Real Madrids cheerleader van 100 miljoen

Zijn moment in Madrid is al een tijdje gepasseerd. De duurste aanwinst in de geschiedenis van Real is vandaag een onzichtbare man van meer dan 100 miljoen euro. Impressies van Eden Hazard rond en op Bernabéu.

Gehoord op de metro in Madrid, tien dagen geleden na de stadsderby tussen Rayo Vallecano en Real: “Fans riepen naar Hazard dat hij naar McDonalds moest.” Zijn liefde voor hamburgers en de vijf extra kilogram waarmee hij drie jaar geleden in Madrid arriveerde, zijn blijven hangen. Niet de nalatenschap die Reals duurste aanwinst aller tijden bij zijn transfer in gedachten had.

Wie er toen, op 13 juni 2019, bij was in de Spaanse hoofdstad, herinnert zich nog de taferelen. Grootser maakt een Belgische voetballer mogelijk nooit meer mee. Koninklijk onthaal, 50.000 socio’s zakken naar Bernabéu af voor de officiële presentatie van de opvolger van Cristiano Ronaldo.

“Bienvenido a tu casa”, oppert voorzitter Florentino Pérez. Welkom thuis. In één adem noemt hij Hazard ‘maravilloso’ en ‘distinto’. Een buitengewone voetballer. Op de eerste rij, geflankeerd door zijn ouders, waant Hazard zich in een film.

Hij jongleert op het veld. Hij trapt wat balletjes. Hij gooit een knipoog. Hij zegt wat de fans willen horen: ‘Hala Madrid’. Aan de zijlijn pinkt mama Carine traantjes weg. Haar oudste zoon maakt een kinderdroom waar. Dag van hun leven. Hazard: “Real is altijd mijn club geweest. Zidane was de draaischijf. Mijn idool. Het stadion straalde iets magisch uit wanneer ik het op tv zag. Dat maagdelijk witte shirt. Voor mij had dat iets exceptioneel. Mythisch.”

Privéjet

De spanning en de emoties verbergt hij. Zo ontspannen hij oogt, zo hard giert de stress vanbinnen. Op de privéjet van Londen naar Madrid hebben sommigen hem voor het eerst nerveus gezien. Broer Thorgan pookt het op: “Oppassen bij het jongleren. Als je het verknalt, lacht de hele wereld je vierkant uit.” Een speech heeft hij niet voorbereid. Hazard: “Ik had iets in het Spaans kunnen doen, maar dat had nooit spontaan overgekomen. En dan nog… Praten is zo mijn ding niet.”

Die dag voelt Hazard het voor het eerst: “Ik ben een andere wereld ingestapt.” Een staflid van Chelsea vertelt diezelfde dag: “Zijn nieuwe club gaat veel tijd nodig hebben om erachter te komen wat hem het best doet renderen, wat Eden gelukkig maakt en wat je zeker niet met hem mag doen.”

Het optimisme van juni 2019 heeft plaatsgemaakt voor onverschilligheid. Aanstaande woensdag is Eden Hazard officieel 1.000 dagen lid van Real Madrid Club de Fútbol. Daarmee is zowat alles gezegd. De blessures, met de zware enkelbreuk na een trap van Meunier als trigger, de twijfels in zijn hoofd, zijn weinig overtuigende prestaties... Madrid heeft zijn Rode Duivel al een tijdje opgegeven. Voorzitter en trainer eerst. In de 120-jarige geschiedenis wordt Hazard straks neergepend als dure voetnoot. Impulsaankoop.

Zo blijkt ook aan het stadion. In kraampjes met Real Madrid-merchandising hebben verkopers truitjes met rugnummer 7 in een (uit)hoek gestald. In de officiële clubstore hangt er zelfs geen enkel Hazard-shirt in het zicht. Karim Benzema, Vinicius Junior, Luka Modric, Toni Kroos, Casemiro, Marcelo, Asensio, Alaba, Courtois.

Hazard verkoopt niet meer. Hij speelt niet meer, of toch amper. Het is een situatie waarmee hij zich stilaan heeft verzoend. Zijn ego is nooit zijn vijand geweest. Het zijn de zaken die de buitenwereld niet ziet of hoort van zijn onzichtbare man.

Schaterlachen

Arm in arm stapt hij met een van de stafleden de stadiontrappen op. Achter het mondmasker zie je hem schaterlachen. Hij probeert zich te amuseren. Trainen doet hij naar verluidt scherp. In de omgeving van grootste concurrent Vinicius Junior valt te horen dat die verliefd is op het karakter-Hazard. Rodrygo had ooit Hazard als achtergrond op zijn gsm, vandaag steelt hij op training met de ogen van hem. David Alaba komt bij hem thuis langs voor een kapbeurt van Hazards vaste barbier.

Benzema kan de pret niet verbergen als Hazard hem plagend aanstoot. Wanneer hij voor de aftrap toch even het veld op moet, voor een groepsportret in steun van de oorlogsslachtoffers in Oekraïne, lacht Hazard met Ceballos. Kameraadschap waaraan hij zich optrekt.

Van de bank komt hij tegen Real Sociedad niet. Zelfs niet om op te warmen. Voor de tweede wedstrijd op rij is hij ongebruikte invaller. Dat linksachter Marcelo invalt op linksbuiten - zijn positie - zegt alles. Carlo Ancelotti hoeft hem niet.

In de Madrileense kranten is Hazard nog amper een thema. Tenzij de obligate kopij dat hij aan het eind van het seizoen mag vertrekken. Zelfs in Frankrijk, land waar hij als voetballer groot werd, is er in de aanloop naar PSG amper over hem gesproken.

Oprecht gelukkig

Geen grote artikels meer in l’Equipe of Le Parisien, laat staan een interview zoals 2,5 jaar geleden. Hazard toen: “Als je kind bent, zie je de club als een droom. Maar pas als je er bent, besef je de grootsheid. Op straat kruis je supporters die je elke dag vertellen dat je de Champions League moet winnen. Dat is de cultuur.”

Twintig minuten na de ruime zege tegen Sociedad (4-1) willen de ultra’s hun spelers daar nog eens fijntjes aan herinneren. Ze blijven op hen roepen, tot een aantal - toch in het geval van Thibaut Courtois - op hun slippers terug het veld opwandelen. ‘Rey de Europa’ galmt door de tribunes. Herinnering aan de status van de club: koning van Europa.

Druppelsgewijs komen spelers naar buiten. Hazard holt zelfs enthousiast de tunnel uit. Hij bespringt Modric. Terwijl de fans zingen en met hun sjaaltjes zwaaien, danst Hazard en pompt hij met de vuisten. Cheerleader van 14 miljoen euro netto per jaar.

“Ik zie hem wel eens in La Finca, waar hij woont”, merkt een radioreporter van Cadena Ser op. “Wanneer hij met zijn kinderen gaat sporten. Ondanks zijn situatie lijkt hij hier oprecht gelukkig met zijn gezin.” Daar leeft hij voor. Dan pas voor het voetbal.

De weegschaal van Hazard wijst al meer dan 900 dagen geen overgewicht aan, maar van dat etiket raakt hij niet meer af. Terug naar dat metrostel: “Weet je hoe hij reageerde op die McDonalds verwijten? Hij moest keihard lachen. Wat een crack!” Op zijn minst zijn de zelfspot en humor van Hazard nog intact.