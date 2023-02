Eden Hazard lijkt op weg naar de uitgang bij Real Madrid

Donderdag hervat Eden Hazard (32) de training bij Real Madrid, maar ondertussen lijkt hij zichzelf op een uitdovend traject te hebben geduwd. Op veel speelkansen hoopt Reals duurste aanwinst ooit ook de komende maanden niet meer te rekenen.

U heeft hem ook niet gespot. Er was een opvallende afwezige tijdens de festiviteiten van Real, zaterdag op het WK voor Clubs in Rabat. Terwijl een aantal ploeggenoten met fysieke ongemakken toch op een vliegtuig stapten, zoals Thibaut Courtois en Lucas Vazquez, bleven anderen gewoon thuis. Onder hen linksachter Ferland Mendy en ook Eden Hazard.

Een afwezigheid die in Spanje wordt gepercipieerd als apathie. Het hokje waarin zijn media vorig seizoen ook bannelingen als Gareth Bale en Isco heeft geduwd. Nu hij helemaal geen toekomst meer heeft bij Real, heeft hij meer afstand genomen van zijn ploegmaats. In de kleedkamer van Real is hij nooit de meest betrokken speler geweest, maar toch heeft hij zich altijd positief en constructief opgesteld. De speler die lacht, de speler die grapt, de speler die nooit met een lang gezicht rondloopt. Alleen sluit hij zich sinds het WK wat verder af.

Hazard is nog altijd de duurste aanwinst van Real ooit, met een som die met bonussen ondertussen de 120 miljoen euro heeft overschreden. In een adem is hij ook de duurste flop. Aanhoudend blessureleed, de timing van een zware enkeloperatie met 30 hechtingen net voor de corona-uitbraak en aanhoudende spierblessures hebben hem voorgoed op het achterplan geduwd.

Vicieuze cirkel

Hij beseft dat hij nooit meer de oude zal worden. De beste Hazard vanop het WK in 2018, de dribbelaar die Chelsea eigenhandig naar succes leidde in de Europa League-finale 2019. In bijna een op twee matchen was hij niet beschikbaar. Zijn totale afwezigheid bedraagt net geen 500 dagen in drieënhalf seizoen.

Sinds het WK in Qatar sluit Hazard een vertrek uit Madrid niet langer uit. Zijn gezin met vijf kinderen voelt zich wonderwel in Madrid, maar onze landgenoot voelt ook dat zijn club hem liever subtiel richting de uitgang duwt.

Coach Carlo Ancelotti beloofde in december voor de zoveelste keer dat Hazard meer aan spelen toe zou komen in de tweede helft van het seizoen. Ondanks meer dan degelijke prestaties op training, zo wordt gefluisterd in Madrid, mocht hij slechts een keer 67 minuten opdraven, in de beker tegen een vierdeklasser. Een match waarin hij alles behalve overtuigde wegens een gebrek aan ritme en vertrouwen. Die vicieuze cirkel waarin hij zich al een jaar bevindt.

Loze beloftes

Tussen Ancelotti en hem is er nooit een klik geweest. Veel wordt er niet gepraat. Dat bevestigde de trainer dinsdag, maar niet met zoveel woorden: “Ik denk dat Eden donderdag weer zal trainen met de groep, na die ontsteking in de knie. Ik behandel hem niet anders dan een andere speler. Niemand geniet hier een gunstregime.”

Hazard en zijn entourage zitten binnenkort samen met de club om zijn toekomst te bespreken. De oud-aanvoerder van de Rode Duivels heeft nog een contract tot 2024, maar Real wil hem niets in de weg leggen. Om van zijn loon (25 miljoen euro bruto per jaar) af te raken en om nog een klein percentage te recupereren van zijn recordsom. Sinds 2021 staat de sportieve leiding van Real al open voor aanbiedingen. Nadat hij verlost werd van dat zeurende plaatje in zijn enkel, wilde Hazard zichzelf nog een keer proberen bewijzen bij de club van zijn hart. Dit seizoen dus.

Daartoe heeft hij in zijn ogen te weinig kansen gekregen van Ancelotti. Het kamp van de Italiaan twijfelt of het getergde lichaam van Hazard de intensiteit van de absolute top nog aan kan.