Eden Hazard, ‘el falso 9’ van Real Madrid. Maar is het de valse of de foute 9?

Un pequeño paso. In Madrid heeft de duurste aanwinst uit zijn geschiedenis, en ook die met het laagste rendement, deze zomer een kleine stap vooruitgezet.

Zijn gewicht is nog enkel een thema onder zij die niet beter (willen) weten. Over zijn fysieke conditie sijpelen vanuit de omgeving van coach Carlo Ancelotti voor een keer positieve berichten door. Physical coach Antonio Pintus, de vermaarde Italiaanse beul bij Real, is tevreden over de cijfertjes die hij ziet verschijnen op zijn schermen. Tijdens zijn vakantie heeft Eden Hazard voor een keer eens niet stilgezeten.

De aanvoerder van de Rode Duivels is geen fan van sociale media. Twitter en Facebook kunnen hem gestolen worden. De Instagram-app gebruikt hij sporadisch om de obligate beelden te posten. Er zijn (ijdele) voetballers die graag video’s posten van de arbeid die ze in het tussenseizoen verrichtten, met rollende spieren en glimmende sixpacks. Niets daarvan bij Hazard. Hij pakt niet graag uit.

Binnen Real valt te horen dat Hazard het schema dat hij had meegekregen van de club heeft gevolgd. Voor hij zich op 14 juli aan moest melden voor de hervatting van de groepstrainingen, heeft hij wat extra gas gegeven. Met de hulp van Davide Violati, de Italiaanse kinesist en personal coach van Real, heeft hij in Madrid een en ander bijgevijld.

Mentale klik

Het resultaat zie je op die ene zeldzame trainingsfoto die hij tijdens het oefenkamp in Los Angeles heeft gepost. “Hij staat scherp”, valt ook Ancelotti op. Bondscoach Roberto Martínez, eeuwige positivo, gaf het begin juli al aan. “We zullen straks een andere Hazard zien. Hij heeft hard getraind.”

Hij wil zich bewijzen bij Real na drie verloren seizoenen. Maar hij wil ook nog een laatste keer dansen op het WK in Qatar, zijn laatste doel bij de Duivels. Hazard: “Die twee weken met de nationale ploeg, in juni, hebben me een zetje gegeven. Ik heb vier matchen op rij kunnen spelen – geen 90 minuten. In mijn hoofd voelde ik: ‘Okay, ik kan weer voetballen. Ik voel geen pijn meer.’ Ik heb genoten van mijn vakantie, maar tussenin heb ik ook een beetje gewerkt. Door de blessures heb ik geleerd om anders met mijn lichaam om te gaan. Dat was een challenge.”

Un pequeño paso dus. Maar voorlopig heeft dat kleine passje Hazard niet vooruitgeholpen in de pikorde. Gareth Bale bolt uit in LA. Isco verkaste naar Sevilla. Luka Jovic probeert zichzelf te herlanceren bij Fiorentina. Op de drie aanvallende posities is Hazard dus van evenveel concurrenten af, maar een basisplaats heeft hij nog lang niet in zicht.

Gebrek aan volume

Hij moet zich schikken in een nieuwe rol. Zie ook de experimenten in de drie oefenmatchen in de VS. Bij gebrek aan een volwaardige nummer 9 die kan depanneren als superster Karim Benzema geblesseerd is, zocht Ancelotti naar een oplossing in eigen rangen. Zijn eerste back-up heet... Eden Hazard. Van nature geen spits, laat staan een killer. De gok van Ancelotti tijdens de voorbereiding was nog geen geweldig succes. Ondanks flitsen van Hazard.

Zou hij ooit een echte volwaardige 9 worden? Ancelotti countert: “Eden heeft minuten nodig. En die zullen we hem ook gunnen. Hij is een geweldige speler. We hebben hem nodig.”

Volgens Ancelotti is Hazard de speler die Benzema het dichtst benadert in zijn kern. Toch wat betreft mobiliteit, skills, spel tussen de lijnen en vista. Vorig seizoen experimenteerde de Italiaan met vijf verschillende spelers om een onbeschikbaarheid van Benzema op te vangen: Mariano, Jovic, Asensio en zelfs Modric. Geen enkele optie bracht voldoening. Dan maar Hazard.

In een centrale positie verlost Ancelotti onze landgenoot ook van wat defensieve lasten. Van zijn flankspelers verwacht hij veel draafwerk, voor- en achteruit. Arbeid waartoe hij Hazard ondanks zijn betere conditionele cijfers nog niet in staat ziet – zijn blessuregevoeligheid indachtig. De voorbije drie seizoenen heeft hij amper lang op een hoog niveau kunnen spelen. Een achterstand die niet zomaar meer wordt opgehaald. Op de vleugels schuift de coach eerst met Vinicius Junior, Rodrigo, Valverde en Marco Asensio. Dan past komt Hazard, wegens zijn gebrek aan volume.

Dwangbuis

Zou het toeval zijn dat Ancelotti al de derde Italiaanse coach is die Hazard in de punt uitspeelt? De tactisch rigide Antonio Conte vond destijds bij Chelsea dat Hazard als nummer 10 of als linkerflank soms te weinig defensieve balans bracht in de toppers. Maurizio Sarri miste bij Hazard bij momenten tactische discipline voor zijn voetbal. De Duivel, van zijn kant, oordeelde dat die twee trainers hem te veel in een dwangbuis duwden. Het leidde wel eens tot irritatie. Als een ploeg de bal amper heeft, vindt een spits zelden genoeg spelplezier. Op Chelsea kende hij wisselend succes als puntaanvaller.

Hazard in 2018: “Ik hou van die rol als valse 9, maar niets als er 15 van de 25 ballen richting je kop vliegen. Op de flank voel ik me comfortabeler. Dat is mijn positie.”

Het is ook iets dat Ancelotti weet.

In het Spaans vertaald is een valse 9 ‘un falso nueve’. ‘Falso’ dekt echter een breder palet van synoniemen. Het betekent ook onwaar, verkeerd en fout. Als Hazard maar niet de foute 9 blijkt.

In de Europese Supercup tegen Frankfurt is het straks aan Benzema.

Die kleine stap...