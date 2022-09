Eddy Merckx over zijn opvolger: ‘De Tour? Waarom niet?’

“Hoe het gaat? Alles prima, hé jong. Goed, hé? Ik heb genoten, amai. Het was echt de moeite. Super! Vooral de manier waarop hij het klaarspeelde... Kon niet beter. Wereldkampioen, zeg!” Eddy Merckx, zelf eigenaar van drie regenboogtruien, komt superlatieven tekort. Voor hem staat het vast: “Remco stak er met kop en schouders bovenuit. De beste van de koers heeft gewonnen.”

‘Vader’ Merckx volgde het WK op het thuisfront met zijn zoon. “Axel had het al in de mot op 50 kilometer van de finish. ‘Ja, het is gedaan, hij wint’, zei hij. (lacht) Bij mij duurde het iets langer. Maar toen hij Loetsenko van zich afschudde op Mount Pleasant, op 25 kilometer van de streep, wist ik: hij wordt wereldkampioen. Je zag dat hij gretig was. En goed. Er viel niks tegen te beginnen vandaag.”

Beeld BELGA

Ook het hele tactische plaatje klopte bij de Belgen, vindt Merckx. “Ze hebben het perfect aangepakt. Hadden de situatie constant onder controle. Eerst met Pieter Serry in de ontsnapping. Vervolgens met Hermans en Dewulf in steun van Evenepoel, in die ruime kopgroep. En toen kwam Remco zelf, hé... Fantastisch!”

(Minstens één) klassiek monument, grote ronde en WK in een en hetzelfde seizoen. Dat is van Bernard Hinault in 1980 geleden. Maar Belgisch gezien was Merckx de laatste die de stunt realiseerde. In 1971 won hij naast Milaan-Sanremo, Luik-Bastenaken-Luik, de Ronde van Lombardije ook de Tour en werd hij wereldkampioen in Mendrisio. Exact 51 jaar geleden heeft hij dus een Belgische opvolger. “Ja. Dat maakt het inderdaad nog meer bijzonder. Chapeau. Ik kan er alleen maar bewondering voor opbrengen. Het seizoen dat hij heeft gereden is werkelijk uitzonderlijk. En nu mag hij een heel jaar lang rondrijden in die regenboogtrui. Dat zal het winnen van koersen nóg specialer maken.”

Vraag is: wat is de volgende stap? De Tour? “Hij moet hier eerst en vooral ten volle van genieten”, vindt Merckx. “En dan zorgvuldig zijn programma uitstippelen voor 2023. Hij moet dat natuurlijk zelf beslissen, maar... de Tour? Waarom niet, hé? Dat is de allergrootste grote ronde van allemaal.” Of Evenepoel in staat moet worden geacht om op termijn ook de vijf klassieke monumenten te winnen, zoals Merckx hem dat heeft voorgedaan? “Ook hier: ja, waarom niet? Natuurlijk is hij niet de allersnelste spurter. In Milaan-Sanremo zal hij dus alleen moeten finishen. Ook Parijs-Roubaix wordt geen simpele opgave. Maar misschien, op latere leeftijd, kan het wel.”