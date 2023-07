Eddy en Axel Merckx: ‘Mijn vader is de grootste aller tijden, maar hij loopt er niet mee te koop. Dan moest ik zeker niet te hoog van de toren blazen’

We zijn allemaal iemands kind, dus kunnen we onze vader en moeder maar beter zorgvuldig kiezen, luidt de boutade. Een zomer lang spreken we ouders en kinderen bij wie die keuze enigszins gunstig heeft uitgepakt, over in de voetsporen treden dan wel eigen paden bewandelen, en over de lusten en lasten van een luisterrijke familienaam zoals pakweg Merckx. Eddy (78) en Axel (50) weten er alles van.

Op een zonovergoten dag in Vlaams-Brabant brengt een schare wielertoeristen de met broekvet ingesmeerde billen in beweging. Enkele oosters ogende dames pluizen een kaart van de omgeving na. Het zijn subtiele aanwijzingen dat wielerlegende Eddy Merckx in de buurt is. De familie Merckx bezoeken is de geschiedenis binnenwandelen. Gastvrouw Claudine ontvangt me op het bordes van het landhuis waar Lance Armstrong en andere wielergoden kind aan huis waren. Zij slaat al meer dan vijftig jaar persmuskieten van Eddy’s lijf, maar gunt hen nu en dan een druppeltje van zijn bloed. Ze leidt me naar een salon met kamerbreed tapijt dat nog nooit een stofje heeft gezien. Eddy ziet er, net als Claudine, patent uit. Tijdens het interview maakt hij er een sport van om zoveel mogelijk details uit het verleden op te vissen, alsof hij elke vorm van verval een fietslengte voor wil blijven.

Ook zoon Axel ziet er bijzonder goed uit, met zijn gebeeldhouwde gelaatstrekken van een Romeinse generaal. Ik mag mijn bandopnemer op een van Eddy’s vele trofeeën leggen die op het salontafeltje staan te blinken, waarna die het volgende gesprek registreert.

De Ronde van Frankrijk is volop aan de gang. Kan die jullie boeien?

Eddy Merckx: “Mij alleszins.”

Axel Merckx: “Het is dé gebeurtenis van het jaar.”

Eddy: “Het is dé wedstrijd in het wielrennen, of je dat nu wilt of niet.”

Hoe volgen jullie die?

Axel: “Op tv.”

Eddy: “En op 21 juli ga ik misschien even een dag op en af, meer niet. Te veel selfies, begrijp je? (lacht)”

Wie maakt het meest kans op de eindzege?

Eddy: “Tadej Pogacar (dit interview vond voor de machtsgreep in de Tour van Jonas Vingegaard plaats, red.). Hij is de compleetste renner, maar hij is toch lang buiten strijd geweest. Jonas Vingegaard heeft de vorige editie gewonnen, die kan misschien nog wat.”

We gaan even terug naar 8 augustus 1972, de dag van Axels geboorte.

Axel: “Daar moet je hem over uitvragen, hoor (lacht). Ik was er nog maar net.”

Eddy: “Op maandag reed ik een criterium in Château-Chinon, waar de latere Franse president François Mitterrand burgemeester was. Meteen daarna ben ik naar huis gegaan en de volgende dag is Axel geboren.”

Wat herinnert u zich daarvan?

Eddy: “Dat ik content was (lacht).”

Over uw eigen geboorte doen wilde verhalen de ronde: u stikte bijna en sloeg blauw uit, tot u uw legendarische longen wijd openzette.

Eddy: “Ik heb dat ook gehoord, ja. Helaas zijn er geen getuigen meer in leven die het kunnen bevestigen.”

Jullie bleken allebei heel energieke kinderen.

Eddy: “Ja, maar ik was meer een straatloper en een speelvogel. Axel is strenger opgevoed door zijn moeder (lacht). Mij konden ze niet bedwingen. Mijn vader en moeder hadden geen tijd. Of ik al dan niet studeerde, daar letten ze niet op. Maar als het rapport niet goed was, kreeg ik het wel te horen. Ze waren tamelijk streng.”

Jullie zaten ook allebei al van jongs af op de fiets.

Eddy: “Ik heb er altijd van gedroomd wielrenner te worden. Vanaf mijn 4de of 5de zat ik in het zadel. De mensen noemden mij Tour de France. Ongelofelijk, hè? Als ze me vroegen wat ik later wilde worden, antwoordde ik: ‘Wielrenner.’ ‘Da’s geen stiel’, zeiden ze dan.”

Axel: “Ik kon al fietsen voor ik kon stappen, naar het schijnt. Vooral tegen de kasten thuis, maar goed.”

Toch heb je Axel voor het voetbal ingeschreven, Eddy. Wilde je niet dat hij zou koersen?

Eddy: “Inderdaad. Ik wist dat de naam Merckx heel zwaar om te dragen zou zijn. Het leek me beter dat hij daar zijn energie kwijt kon. De zoon van mijn zus speelde bij Anderlecht en zo is hij daar beland.”

Axel: “Ik was 8 jaar en ik wist amper dat een bal rond is. Ik was zelfs een beetje bang van het voetbalmilieu. Maar ik ben erin gegroeid en gaandeweg heb ik er plezier in gekregen. We wonnen ook veel, dat was wel plezant. Ik heb er veel vrienden aan overgehouden. Maar technisch was ik niet zo begaafd.”

Eddy: “Je speelde niet slecht, hoor. Je hebt nog tegen Jordi Cruijff gespeeld (zoon van Johan Cruijff, red.) gespeeld. Paul Van Himst zei ook dat je een goed spelinzicht had. Maar je had te weinig kracht.”

Axel: “Met de jaren werd de concurrentiestrijd ook heviger en ik belandde al eens op de bank. We trainden drie à vier keer per week, dan zit ik ’s zaterdags niet graag aan de zijlijn toe te kijken. Stilaan verdween de goesting.”

Eddy: “Toen Axel op zijn 15de wilde stoppen met voetballen, hing hij een briefje aan de spiegel in de badkamer (lacht). Ik had het wel zien aankomen. In de winter, wanneer de voetbalcompetitie stillag, gingen we vaak samen op de piste rijden en ik zag dat hij daarvan genoot. In de paasvakantie zijn we op reis gegaan, daarna heeft hij z’n eerste koers gereden. Op 1 mei.”

Axel: “1988.”

Eddy: “In Vlezenbeek. Toen heb ik hem wel gezegd: ‘Zorg er zeker voor dat je je diploma van de humaniora haalt.’ Hij is harder beginnen te werken en met onderscheiding afgestudeerd.”

Axel: “Ik wilde er zo snel mogelijk van af zijn, want ik had de smaak van het koersen te pakken gekregen (lacht). Ik was trouwens bevriend met de zoon van Paul Van Himst, die ook koerste, en ik ging geregeld kijken.”

Eddy Merckx: ‘Ik wilde eerst niet dat Axel zou koersen. Ik wist dat de naam Merckx heel zwaar om te dragen zou zijn.’ Beeld johan jacobs

Wat trok je zo aan in het wielrennen, Axel? Je wist toch dat je het niet alleen tegen je tegenstanders zou moeten opnemen, maar ook tegen de schaduw van je vader?

Axel: “Dat had ik redelijk snel door. Overal stonden er fotografen op wacht. In mijn tweede of derde koers reed er zelfs een motard mee, enkel en alleen om foto’s van mij te nemen. Ik was het al wel gewend om door het leven te gaan als de zoon van, maar ik was gegeneerd: ze fotografeerden me niet omdat ik goed was, wel omdat ik Merckx heet. Ik ben altijd trots op mijn naam geweest en op wat mijn vader heeft gepresteerd, maar op dat moment leek het me oneerlijk tegenover de andere wielrenners.”

Hebben die jou iets laten voelen?

Axel: “Nee.”

Eddy: “Onrechtstreeks wel. Aan de start hoorde ik ouders tegen hun zoon zeggen: ‘Je kunt zien dat je vóór Merckx arriveert, hè!’ (lacht)”

Axel: “Tijdens de wedstrijd werd ik meer geviseerd dan andere jongens. En opnieuw kwam ik kracht tekort, net als in het voetbal.”

Lichamelijk was je een laatbloeier. Dat moet frustrerend geweest zijn.

Axel: “Ja, maar naarmate ik ouder werd, werd ik sterker. Ik moest gewoon doorbijten. Mijn ouders zeiden: ‘Als je iets doet, moet je het goed doen. En volhouden.’ Dat heb ik altijd geprobeerd te doen.”

Heb je ooit twijfels gehad?

Axel: “Meer dan eens. Zeker in het begin vroeg ik me af: wat doe ik hier eigenlijk? Bij de nieuwelingen was ik niet sterk genoeg, ze reden van mij weg alsof het niks was. Ik heb op die moeilijke momenten veel aan mijn vader gehad: hij vond altijd de juiste woorden om mijn moreel op te vijzelen.”

Eddy: “Je moeder ook, hoor.”

Axel: “Voor haar kon ik nooit iets verkeerd doen. We hebben daar dikwijls om gelachen: als ik goed reed, was ik de zoon van mijn vader en als het minder goed ging, was ik de zoon van mijn moeder (lacht).”

Waar haalde je de kracht vandaan om het vol te houden?

Axel: “Ik fietste gráág. En ik wilde mijn ouders ook trots maken, dat was een belangrijke drijfveer. Mijn zus en ik kregen veel in de schoot geworpen, maar ik wilde zelf iets van mijn leven maken. Ik wilde niet alleen de zoon van zijn. Ik wilde mezelf bewijzen en iets opbouwen. Ook nu, bij Hagens Berman Axeon (wielerploeg voor renners in opleiding, waarvan Axel eigenaar en CEO is, red.), wil ik altijd beter worden.”

Waren er ook voordelen aan een bekende wielrenner als vader?

Eddy: “Ik heb het hem vooral moeilijk genoeg willen maken, zodat hij snel beter kon worden. Toen hij bij de junioren zes, zeven koersen na elkaar won, zei ik: ‘Nu zou je beter bij de liefhebbers rijden (een hogere categorie in het wielrennen, red.).’ Anders zou hij te veel tijd verloren hebben. En ik gaf hem tips hoe hij moest trainen.”

Axel: “Ik kreeg heel snel de basis mee.”

Eddy: “Maar het draait nog altijd om snelheid en kracht.”

Er is geen groot familiegeheim?

Axel: “Nee, je moet keihard werken. Dat is de basis van alles, en zeker in het wielrennen. Ik leefde er ook voor: uitgaan of een vriendinnetje hebben, daar was geen sprake van. En ik heb daar geen spijt van (lacht).”

Zijn er gelijkenissen tussen jullie als wielrenner?

Eddy: “Axel had evenveel inhoud als ik, maar ik had meer kracht. Maar aanleg is niet genoeg, je moet er ook hard voor werken.”

Axel: “Jij kon je kracht uitspelen en de tegenstand wegblazen. Toen ik begon te koersen, had je er moeite mee dat ik niet zo sterk was – tja, jij was altijd de beste geweest, hè. Soms kwam je na de wedstrijd naar mij en vroeg je: ‘Heb je ze niet zien wegrijden?’ Ik antwoordde dan: ‘Ja, maar ik kón gewoon niet meer volgen.’ Ik was minder sterk, dus ik heb het slimmer moeten spelen.”

Eddy: “Ja, koersinzicht had je wel.”

Jullie presteerden allebei ook goed als jullie je kwaad maakten.

Axel: “Ja. Als ik pissed was, reed ik mijn beste wedstrijden. Ze hadden mij misschien wat vaker kwaad moeten maken (lacht).”

Eddy: “Bij mij was het meer een kwestie van concentratie. Ik was altijd bezorgd dat het me niet zou lukken. En ik heb nooit gezegd: ‘Vandaag rijd ik iedereen kapot.’ Daarvoor had ik te veel respect voor mijn tegenstanders. Ik sprak liever met mijn benen.”

Jij had de legendarische wil om te winnen. Had je dat ook als je samen met Axel ter ontspanning ging fietsen?

Axel: “Toen ik begon te koersen, gingen we soms samen trainen en trokken we weleens spurtjes. Toen ik hem klopte, deed hij dat niet meer. Typisch.”

Eddy: “Ik ben een winnaarstype, hè (grijnst).”

Axel Merckx: ‘Toen ik begon te koersen, had je er moeite mee dat ik niet zo sterk was – tja, jij was altijd de beste geweest, hè.’ Beeld johan jacobs

FERRARI

Hoe was het om je zoon wedstrijden te zien rijden en na verloop van tijd zelfs te zien winnen, Eddy?

Eddy: “Geweldig!”

Was je zenuwachtiger dan toen je zelf reed?

Eddy: “O, ja. Véél zenuwachtiger. Thuis voor de tv kroop ik bijna achter de zetel om niet te hoeven kijken (lacht). Ik leefde mee, hè.”

Welke overwinning van hem vond je de mooiste?

Eddy: “Ik heb enorm genoten toen hij kampioen van België werd, en ook toen hij een rit in de Giro won. Maar het mooist vond ik zijn olympische medaille, omdat ik die nooit heb gewonnen. In mijn tijd mocht je alleen als liefhebber meedoen aan de Olympische Spelen. Ik kon moeilijk vier jaar liefhebber blijven om een olympische medaille aan mijn palmares toe te kunnen voegen. En die ene keer in Japan had ik moeten winnen, maar ik kreeg op het einde krampen.”

Axel heeft dat rechtgezet?

Eddy: “Mijn kleinzoon ook, hè. Luca (Masso, hockeyspeler en zoon van Sabrina Merckx, red.) heeft goud gewonnen met Argentinië.”

Wielrennen is een gevaarlijke sport. Ben je nooit bang voor Axel geweest?

Eddy: “Een vader is altijd bang. En weinig renners reden zo snel bergaf als hij, maar hij kon geweldig sturen. Dat was een van zijn grote kwaliteiten. Michael Boogerd zei altijd: ‘Als het bergaf gaat, kruip ik in het wiel van Axel.’”

Was jij nooit bang, Axel?

Axel: “Nee. Het lijkt indrukwekkender als je het op tv volgt, want jij hebt het stuur niet in handen.”

Heb jij je vader beter leren begrijpen door zelf te fietsen?

Axel: “Ja. Toen ik jong was, was hij er niet altijd, en na zijn wielercarrière was hij met zijn zaak bezig. Maar toen ik zelf prof werd, besefte ik dat het een keiharde stiel is en apprecieerde ik nog meer wat hij gepresteerd heeft. Wij hebben die onderlinge band van het wielrennen die mijn zus misschien niet heeft.”

Eddy: “Ik heb het niet meer voor de ene dan voor de andere, hoor.”

Axel: “Ik bedoel: als het over wielrennen gaat, discussiëren wij daar op een andere manier over.”

‘Axel had evenveel inhoud als ik, maar ik had meer kracht. Maar aanleg is niet genoeg, je moet er ook hard voor werken.’ Beeld PHOTOPQR/LE TELEGRAMME/MAXPPP

Jij hebt je vader nooit in levenden lijve zien fietsen.

Axel: “Nee, maar ik heb later wel veel koersen op video bekeken. Op tv ziet het er makkelijk uit, hè. Tot je het zelf moet doen.”

Eddy: “Hoeveel keer zou je La course en tête (documentaire over Eddy Merckx uit 1974, red.) gezien hebben?”

Axel: “Honderd keer? Gelukkig waren die videocassettes er. Zo heb ik toch een idee wat het geweest moet zijn.”

Je vader was je held, maar daarnaast ook de held van vele anderen. Hoe was het om hem met de hele wereld te moeten delen?

Axel: “Overal waar wij kwamen, klampten mensen hem aan voor een handtekening of een babbeltje. Dat maakte wel indruk op mij. Ik vond het best raar. Nu nog staren de mensen naar hem.”

Jij hebt ook een fantastisch palmares bij elkaar gefietst, maar voor sommigen had je er weinig verdienste aan, als de zoon van.

Axel: “Jaloezie zal er altijd zijn. Voor sommige mensen kun je nooit goeddoen. Als je slecht presteert, lachen ze je uit en als je uitblinkt, kunnen ze het niet verdragen. Ik was daar nuchter in, dat heb ik van thuis meegekregen. Wij zijn een redelijk bescheiden familie. Mijn vader is de grootste wielrenner aller tijden, maar hij loopt daar niet mee te koop. Dan moest ik als de zoon van zéker niet te hoog van de toren blazen (lacht).”

Eddy: “Mijn vader zei altijd: ‘Duren is een schone stad, maar blijven duren een nog schonere.’ En ook: ‘Als je gaat zweven en dan valt, doet dat veel pijn. Maar als je met je twee voeten op de grond staat en valt, doet het veel minder pijn.’”

Eddy, je blijft graag bescheiden, maar is dat niet moeilijk als je overal als een koning wordt ontvangen en de paus informeert hoe het met de kleine Sabrina gaat?

Eddy: “Zo ben ik zelf grootgebracht. Toen ik klein was, gingen andere kinderen al eens naar de Azurenkust of zo. Wij gingen naar Blankenberge en ik was even blij. Mijn vader zei altijd: ‘Je moet niet naar boven kijken. Er zijn er ook die minder hebben dan jij.’

“Ik heb nooit extravagante dingen gedaan. Nu, toen ik was gestopt met koersen, heb ik wel een Ferrari gekocht, maar ik heb die niet lang gehad.”

En jij, Axel, weet jij wat een gewoon mensenleven inhoudt?

Axel: “Ja, toen ik naar Canada verhuisde, heb ik het gewone leven leren kennen. Mijn ex-vrouw (Jodi Cross, red.) is Canadese en zij wilde dat we daar gingen wonen.

“Toen we onze dochters later meenamen naar de start van de Tour in 2019 (in Brussel, red.), zetten die grote ogen op en beseften ze hoe populair hun grootvader is. Ze wisten het wel min of meer, maar als je het niet meemaakt, kun je je het toch moeilijk voorstellen.”

Als jonge wielrenner was je naar Monaco verhuisd. Was dat ook om het gewicht van je familienaam achter je te laten?

Axel: “Ja, in Monaco liet iedereen me met rust. Ik heb niks tegen journalisten, maar toen ik prof werd, wilde elke dag wel iemand me interviewen. En overal waar ik kwam, hoorde ik: ‘Dertig jaar geleden deed je vader dit.’ Of: ‘Dertig jaar geleden deed je vader dat.’ Ik wilde mijn eigen ding doen, en in Monaco kon dat.”

Axel Merckx: ‘Ik ben niet in de zaak van mijn vader gestapt omdat ik er niet de passie voor voelde. En ik wilde geen tweede keer in zijn voetsporen treden.’ Beeld johan jacobs

INSTAGRAMDANSJE

Zien jullie elkaar vaak?

Axel: “Ja. Mijn zus springt hier drie, vier keer per week binnen. En nu ik weer in de buurt woon, loop ik ook vaak langs voor een kopje koffie of om samen iets te eten.”

Eddy: “En we gaan geregeld samen fietsen. Axel heeft dan de handrem op (lacht).”

Jullie komen over als een hecht gezin. Moeder Claudine bestiert het huishouden, dochter Sabrina staat haar ouders bij waar ze kan. Het is bijna een familiebedrijfje.

Eddy: “Ja, maar ze hebben mij wel laten zitten met mijn bedrijf (Merckx had zijn eigen fietsenmerk, red.).”

Axel (protesteert): “Maar allee!”

Eddy: “Sabrina heeft er nog een tijdje gewerkt, maar het werd me te veel. Eerst had ik mijn loopbaan als wielrenner, en daarna heb ik bijna dertig jaar een bedrijf geleid waar op een bepaald moment 42 man werkte. Daar ben ik even trots op als op mijn wielercarrière – ik ben van nul begonnen, hè. Maar de kinderen wilden de zaak niet overnemen.”

Waarom niet, Axel?

Axel: “Als je er niet de passie voor voelt, begin je er beter niet aan. Ik wilde ook geen tweede keer in zijn voetsporen treden. Dat heeft misschien ook meegespeeld.”

Eddy: “Hij had niet die liefde voor het materiaal.”

Eddy, jij hebt eens gezegd dat je trotser bent op je kinderen dan op je carrière.

Eddy: “Absoluut. Als je ziet welke weg ze afgelegd hebben, mag ik wel trots zijn, ja. Ze roken niet, maar dat ze nooit drinken, durf ik niet te zeggen (lacht).”

Axel (knipoogt): “Nu mag het, hè.”

Vanwaar komt die sterke band? Was het de clan Merckx tegen de rest van de wereld?

Axel: “We liepen toch altijd in de kijker. Als we ergens naartoe gingen met of zonder papa, voelden we wel het verschil. Dat heeft de band met mijn zus versterkt. Ze is ook altijd mijn grootste fan geweest en we komen nog altijd heel goed overeen. Ik beschouw haar kinderen als de mijne en omgekeerd. Maar onze ouders hebben daar de basis voor gelegd.”

Eddy Merckx: ‘Ik heb enorm genoten toen Axel kampioen van België werd, maar het mooist vond ik zijn olympische medaille, omdat ik die nooit heb gewonnen.’ Beeld Photo News

Jij hebt twee dochters. Hoe ben jij als vader?

Axel: “Ik heb meer van mijn kinderen kunnen genieten, maar dat was ook dankzij mijn vader. Hij zat voortdurend in het buitenland om zijn brood te verdienen, reed mee in criteriums en zesdaagsen... Hij heeft zich echt opgeofferd, wij hoefden dat veel minder te doen dankzij zijn inspanningen. En in mijn tijd werden renners ook beter betaald.”

Eddy: “Het familiale leven heb ik het meest gemist in mijn wielercarrière. Ik heb mijn kinderen niet zien opgroeien. Maar mijn vrouw heeft dat goed gedaan.”

Geniet je dan des te meer van je kleinkinderen?

Eddy: “Ja, absoluut.”

Is de vaderband anders wanneer je enkel dochters hebt, Axel?

Axel: “Met dochters moet je al eens een Instagram-dansje doen. Dat zie ik me niet snel met mijn vader doen (lacht).”

Wat niet is, kan nog komen. Bedankt voor het gesprek, heren.

