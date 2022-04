Dylan Teuns verrast op de Muur van Hoei en wint de Waalse Pijl

De Muur van Hoei. De eerste twee beurten als opwarming, de derde maal alles of niets. Veel denkwerk komt er in de Waalse Pijl niet aan te pas. Het recept is al jaren bekend. De laatste keer dat we geen ‘massasprint’ van aan de voet te zien kregen was 2003.

Tadej Pogacar was vier jaar, Remco Evenepoel reed nog met steunwieltjes aan z’n fiets. Om maar te zeggen: alles voor de laatste beurt op Muur van Hoei staat te boek als voorspel. Ook nu weer. Een kopgroep van tien mocht de honneurs waarnemen.

In het peloton zorgden Quick.Step-Alpha Vinyl, Ineos-Grenadiers en UAE-Emirates voor controle. Er stond wind, maar van paniek of waaiers was nooit sprake. Toch ging een bleke Tom Pidcock al vroeg overboord. Ook Vingegaard kende plots een moeilijk moment.

De Noor kwam erdoor, voor Pidcock was het nog voor de laatste plaatselijke ronde voorbij. Op de Côte de Cherave bleef de hoop bestaan op een ander scenario, Cofidis probeerde het met Rochas. Kragh Andersen en Vansevenant schoven mee.

Die laatste twee trokken samen het centrum van Hoei in, maar het mocht niet baten. Het geijkte scenario werd gevolgd. Aan de voet van de Muur van Hoei namen de springveren stelling in. Alaphilippe zat wat ver. Good old Valverde werd wel uitstekend gebracht.

Timen hoef je de Spanjaard uiteraard niet te leren. Met al z’n ervaring koos de vijfvoudige winnaar zijn moment zorgvuldig uit, maar dat had ook Dylan Teuns gedaan. Onze landgenoot schoot samen met de Spanjaard weg, net op dat moment parkeerden Pogacar en Alaphilippe.

In een rechtstreeks duel was het vervolgens wachten wie als eerste zou gaan zitten. Net op het moment dat het onvermijdelijk weer Valverde leek te worden, voelde de Spanjaard dan toch zijn 41 lentes. Teuns bleef gaan tot op de meet en pakte zo zijn eerste klassieke zege. Vlasov werd derde.