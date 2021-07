Dylan Teuns over zijn ritwinst in de Alpen: ‘Eindelijk is er die zege na al dat harde werken’

Teuns (29) reed zaterdag de perfecte etappe naar Le Grand-Bornand. Hij was sterk én slim. De puncher-klimmer deelde zijn inspanningen goed in: op de voorlaatste klim had hij het moeilijk en moest hij zijn medevluchters laten rijden, maar hij panikeerde niet en maakte niet de fout door te forceren. “Ik beleef in mijn eigen tempo en kwam er opnieuw door”, vertelde hij. “Op die laatste klim voelde ik me weer beter. Ik zag ze voor me rijden en ben er dan vol voor gegaan.”

Op de top van de slotklim dacht Teuns dat de buit binnen was. Het laatste wat hij in zijn oortje had gehoord, was dat hij een minuut voorsprong had op een ontketende Pogacar, maar dat klopte van geen kanten. In werkelijkheid had hij maar vijftien seconden – kostbare info die verloren ging in het geroep en geschreeuw van de supporters. “Een geluk dat ik dát niet wist”, lachte Teuns. “Als ik had geweten dat hij zo dicht zat, was ik nooit zo rustig gebleven.”

Vals gerustgesteld reed hij een vlekkeloze laatste afdaling. De weg slingerde en was glad van de regen, maar Teuns bleef ijzig kalm. Hij liep weer uit en pakte de prestigieuze ritzege – twee jaar na La Planche des Belles Filles. In zijn supporterscafé ’t Boerenhof in Meensel-Kiezegem werd een nieuw vat bier aangesleept, betaald door de dagwinnaar. Maar het was niet daar waar Teuns aan dacht, hij droeg de overwinning op aan zijn grootvader, die kort voor de Tour overleed. “Ik denk dat hij trots geweest zou zijn”, zei een ontroerde Teuns. “Dit is voor hem. En voor mijn grootmoeder. Ik hoop dat het haar een beetje troost, en dat ze zich niet te alleen voelt.”

Sinds hij twee jaar geleden zijn eerste Tourrit won, kende de Limburger niet veel succes meer. Eind 2019 reed hij nog een goeie Vuelta, hij werd 12de in de eindstand, maar hij greep een paar keer nipt naast een ritzege. 2020 was een moeilijk jaar: hij won de tijdrit in de Ruta del Sol, maar dat was het. 2021 viel helemaal tegen. “Ik had grote doelen in het voorjaar, maar het lukte me niet. Ik reed vaak wel goeie wedstrijden, maar ik kwam nooit in de buurt van winnen. Dat zorgde voor veel teleurstelling, maar ik ben blijven werken en ik ben er blijven in geloven. En nu heb ik eindelijk die zege.”