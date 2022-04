Dylan Teuns maakt kinderdroom waar: ‘Ik ben blijven geloven dat het op een dag zou lukken’

‘Een haat-liefdeverhouding’, zo noemt Dylan Teuns (30) het. De Waalse Pijl is hem op het lijf geschreven, maar hij kende er evenveel ontgoocheling als vreugde. Gisteren volgde het ultieme delirium.

Is de Waalse Pijl je lievelingskoers?

Teuns: “Ik heb er altijd van gedroomd om een Ardennenklassieker te winnen, maar ik weet niet of ik een grote passie voor de Waalse Pijl heb. Ik heb hier ook al veel slechte momenten gekend. Het is haat-liefde. Op de Muur is het alles of niks. Je moet deze benen hebben die ik vandaag had, of het wordt niks.”

Wat maakte deze keer het verschil in vergelijking met de andere jaren?

“Je weet dat je voor de klim in goeie positie moet zitten. Dat is stress. Ik probeerde aan niks te denken, alleen aan positioneren. Alles viel in de juiste plooi. Toen Valverde ging, had ik dat verwacht, het was ook het goeie moment voor mij om te gaan. Ik ging ervoor, voelde dat hij terugkwam, maar op het einde had ik nog een extra versnelling.”

Hij won hier vijf keer. Hoe voelt het om hem te kloppen?

“Laat me eerst zeggen dat ik veel respect voor Valverde heb. Ik denk niet dat ik hier nog aan de start zal staan als ik 42 ben (Valverde wordt maandag 42, JDK). Dan lig ik in mijn sofa naar de koers te kijken. Het maakt het extra speciaal dat ‘de Koning van de Muur’ hier tweede wordt. Vijf jaar geleden, toen ik derde werd, was ik ontgoocheld dat ik zijn laatste versnelling niet kon volgen. Vandaag was het net andersom. Dat is mooi. Ik ben supertrots.”

Je bent ook de opvolger van Philippe Gilbert: hoe speciaal is dat?

“Ik was hier in 2011, toen hij won. Ik stond te kijken op de Muur met een van mijn beste vrienden. We stonden vlak bij het kapelletje waar Gilbert zijn move maakte. Net op dezelfde plek waar Valverde daarnet een kleine versnelling plaatste. Ik weet niet hoeveel verschil er was tussen mijn aanval en die van Gilbert, maar ik herinner me nog heel goed hoe hij afmaakte.”

Je won in de Tour op La Planche des Belles Filles, ook dat is een steile aankomst. Waarom ligt dit werk jou zo goed?

“Omdat ik licht ben, en sterk. (lacht) Dat is de verklaring, denk ik. De Waalse Pijl is wel heel anders dan La Planche des Belles Filles. Toen zat in een lange vlucht. Vandaag kwam het aan op de laatste klim, met alle grote favorieten. Dat maakt dit specialer.”

In het verleden durfde je soms te twijfelen aan jezelf. Is dat na deze zege definitief gedaan?

“Ik denk niet dat ik aan mezelf twijfelde. Wel worstelde ik soms met de druk van anderen, die veel van me verwachtten. Maar ik ben blijven geloven dat ik dit kon. Als je op het podium eindigt in de Waalse Pijl, dan is winnen niet veraf. In die vijf jaar ben ik blijven geloven dat het op een dag zou lukken.”

Ben je in de vorm van je leven?

“Ja, absoluut. Ik ben nog nooit zo sterk geweest in het voorjaar. In de zomer ben ik altijd goed, maar in het voorjaar wissel ik super met minder af. Dit seizoen ben ik heel constant.”

Het straffe is dat je zondag nog Parijs-Roubaix hebt gereden.

“Dat was vorige week de grote verrassing op woensdag. Er waren niet genoeg jongens fit en ze zeiden dat ik goed ben op kasseien. (lacht) De ploeg kon me gebruiken voor het eerste deel van de koers. Eerlijk: de stress en chaos in het begin vond ik niet leuk, maar op de eerste kasseistroken had ik geen slecht gevoel. Daarna heb ik mijn verstand gebruikt. Toen we in Arenberg kwamen, vroeg ik mezelf af: ‘Wat doe ik hier?’ Ik heb aan mijn rem getrokken en ben afgestapt.”

Eigenlijk was je hele voorbereiding vreemd: toen je in februari corona kreeg, leek alles mis te gaan, niet?

“Dat is waar. Het belangrijkste dat ik toen goed gedaan heb, is niet panikeren. Niet makkelijk, want na vijf dagen kreeg ik stress: ik stuurde de dokter wel drie keer per dag de vraag wanneer ik opnieuw mocht trainen. Hij drong aan om kalm te blijven. Uiteindelijk ben ik tien dagen van de fiets gebleven. Toen ik herbegon op de rollen voelde ik dat het te vroeg was en heb ik nog extra rust genomen. Ik ben geduldig gebleven en ben blijven geloven in mijn voorbereiding. Ik had vier weken om me klaar te maken. De eerste trainingen waren aftasten, op het einde was het superhard.”

Hoe groot is de impact van je nieuwe trainer, Michele Bartoli?

“Hij geeft me veel vertrouwen, zeker de laatste twee, drie weken. Ik hou ook van zijn manier van trainen. Alles loopt gewoon heel goed. De vorm was al echt goed in de Vlaamse klassiekers, de resultaten ook. Ik zat niet ver van het podium, maar om te winnen moet het allemaal meezitten. Ik wist dat ik niet altijd pech kon hebben. Alles kan ook een keer goed gaan. Ik hoopte dat ik het kon omdraaien en vandaag is dat gebeurd.”