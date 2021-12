Nieuws Veldlopen

Dwangsom van 10.000 euro per dag voor atletiekbond als Lauwaert en Rooms niet naar EK veldlopen mogen

Lisa Rooms (links) en Nina Lauwaert. Beeld BELGA

Nina Lauwaert en Lisa Rooms hebben hun zaak tegen Belgian Athletics in verband met de selectie voor het EK veldlopen in Dublin gewonnen. De Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg van Brussel dwingt de atletiekbond nu om de twee te selecteren, ofwel een dwangsom van 10.000 euro per dag te betalen. Dat is te lezen in de beschikking van de rechtbank die donderdag verspreid werd door de advocaten van de atletes.