Dury: "Nu moet ons Europese verhaal een goed vervolg krijgen"

Zulte Waregem begon aan zijn Europese campagne met een 1-5 nederlaag tegen het Franse Nice. "We begonnen goed aan die partij en we hadden terug in de wedstrijd kunnen komen. Nu moet ons Europese verhaal een goed vervolg krijgen. We moeten onze kwaliteiten tonen. Elke trainer wil winnen. We hebben respect voor Lazio, maar we kennen onze waarde. Het zal belangrijk worden om goed aan de wedstrijd te beginnen, zoals we zondag tegen Gent deden." De wedstrijd tegen Lazio zal zonder supporters afgewerkt worden door de straf die Lazio kreeg na de ongeregeldheden tegen Sparta Praag in maart 2016. "Dat is jammer. Zowel voor Lazio als voor Zulte Waregem als voor het voetbal, want de Europa League moet het voetbal promoten. De sfeer van de supporters zal een gemis zijn." Met Nicola Leali heeft Zulte Waregem een Italiaanse doelman tussen de palen staan. "Het is altijd mooi om terug te keren naar Italië en tegen een grote club zoals Lazio te spelen. Het is een ploeg die zeer goed speelt. Op dit moment is Ciro Immobile in vorm. Hij scoort voortdurend en hij is zeer gevaarlijk. We zitten in een moeilijke poule. Lazio en Nice zijn grote ploegen en ook Vitesse heeft een goed team. We hebben zeker ambitie om de groepsfase te overleven, dat is onze droom."

Coach Simone Inzaghi en linksachter Jordan Lukaku tekenden vandaag present op de persconferentie voor de wedstrijd tussen Lazio en Zulte Waregem op de tweede speeldag van de groepsfase in de Europa League. De Italiaanse coach verwacht morgenavond in het Stadio Olimpico "een moeilijke wedstrijd tegen een ploeg met kwaliteiten".



"Morgen zullen we twee tegenstanders hebben: Zulte Waregem en het lege stadion. Het zal raar zijn om zonder supporters te spelen. Ze zouden ons ongetwijfeld kunnen helpen", benadrukte Inzaghi. "We spelen morgen tegen een ploeg die goed georganiseerd is en die kwaliteiten heeft, zeker op aanvallend gebied. We zullen geconcentreerd moeten zijn. We mogen de tegenstander zeker en vast niet onderschatten. Het is een belangrijke wedstrijd voor ons. Een overwinning tegen Zulte Waregem zou ons helpen in ons Europese parkoers, maar de wedstrijd zal niet beslissend zijn."



In de eerste groepswedstrijd tegen Vitesse, een 2-3 overwinning, koos Inzaghi ervoor om zijn team fel te roteren door de goede prestaties in de Serie A. "Ik denk dat ik in de verdediging deze keer dezelfde spelers zal laten spelen die afgelopen zondag tegen Hellas Verona in actie kwamen." In aanvallend opzicht is het koffiedik kijken of Inzaghi onder andere zijn topschutter Ciro Immobile al dan niet rust zal gunnen.



Jordan Lukaku zat naast zijn coach op de persconferentie. "Ik heb Zulte dit seizoen niet echt gevolgd, maar ze hebben veel spelers met kwaliteiten", hield de linkerflankspeler zich nogal op de vlakte. Over zijn eigen vorm had hij meer te vertellen. "Sinds de finale van de Italiaanse Supercup voel ik me steeds beter in het team. Vorig seizoen kreeg ik niet veel speelgelegenheid. Dit seizoen moeten we veel wedstrijden spelen en heb ik meer kansen om me te tonen. Op defensief vlak ben ik beter geworden en ik blijf hard werken. Ik hou er niet echt van om te moeten invallen, maar dat is mijn rol en ik grijp elke kans om het beste van mezelf te geven. Op dit moment zit ik aan 60 tot 65 procent van mijn mogelijkheden, want ik herstel nog steeds van mijn blessure. Ik kan zeker een uur zonder problemen spelen."