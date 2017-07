Dury hamert op de leerfase: "Je moet op het einde van het seizoen de beste zijn"

"Als je op een week voor de competitiestart zo'n interessante wedstrijd speelt, dan wil je die inderdaad winnen", stak Dury van wal. "Ik ben fier op mijn team dat in de eerste helft acceptabel goed speelde. In de tweede helft werden we wat achteruit geduwd en dan zie je dat we de power missen, je moet die power uitstralen. Bij momenten waren we wat slordig in de balcirculatie. Dan moet je achter de bal lopen en word je vermoeid", wist Dury.



De hoofdoach van Zulte Waregem weet als geen ander dat de meeste van zijn jongens nog in een leerproces zitten. "We hebben veel jongens van om en bij de 20 jaar die veel talent hebben, maar nog in een ontwikkelingsmodus zitten. Dit was alvast een goede leerfase. Ik heb tegen mijn jongens gezegd dat ze op het einde van het seizoen de besten moeten zijn."