Dure vogel, maar zijn gewicht waard in goud: hoe Simon Mignolet ondanks wisselvallig seizoen weer groots is in de grote matchen

Arnar Vidarsson had zijn huiswerk gedaan voor Extra Time. De analist liet een overzicht over het scherm rollen van de drie onderlinge confrontaties tussen Club Brugge en Union afgelopen seizoen, met daarin de ‘expected goals’ berekend. In mensentaal: hoeveel goals Union en Club statistisch gezien hadden moeten scoren op basis van hun kansen.

Voor Union was dat: 2,33 goals op 1 augustus in het Dudenpark; 1,65 goals op 27 januari op Jan Breydel, en afgelopen weekend 1,66 goals op het veld van Union. Gemiddeld zou dat bijna twee doelpunten per onderlinge confrontatie moeten opleveren. In de praktijk scoorde de Brusselse seizoensrevelatie geen enkele goal in die drie matchen.

Een van de dure foutjes tijdens het najaar, verblind door de zon tijdens Club-Antwerp. Beeld Photo News

Natuurlijk heeft dat het niet alléén met Simon Mignolet te maken dat Dante Vanzeir zijn strafschop naast het doel heeft getrapt, of dat Deniz Undav vanuit onmogelijke hoeken begon te schieten. Maar het aandeel van de Club-doelman in de drie clean sheets tegen de rechtstreekse titelconcurrent is groot.

En dat in het nochtans meest wisselvallige seizoen van Mignolet sinds zijn terugkeer naar België. In het najaar ging de normaal zo constante Limburger in de fout. Niet één, niet twee, maar drie keer. Een samenloop van omstandigheden. Een aantal sterfgevallen binnen de familie. Een gebrek aan frisheid, zowel mentaal als fysiek. Die knieblessure van op het EK was langer blijven aanslepen dan gedacht. Ondertussen was het altijd zijn hoofd en loonbriefje (3 miljoen euro bruto) dat op de voorpagina’s van de kranten verscheen wanneer de RSZ-discussie oplaaide.

Mignolet (midden) naast Club-voorzitter Bart Verhaeghe (rechts) en zijn makelaar Nico Vaesen (links). Hij kwam voor 7 miljoen euro over van Liverpool. Beeld Photo News

In 2022 tastte hij mis tegen AA Gent. Scheen de zon in zijn ogen toen Antwerp op bezoek kwam in Jan Breydel. Bruto zijn dat véél fouten voor een keeper van zijn niveau. Maar de nettorekening bleef beperkt. Zeldzaam waren de keren dat Mignolets missers Club Brugge duur te staan kwamen. Op de belangrijke afspraken staat Mignolet er zo goed als altijd. Dat is zo vanaf dag één dat de doelman onder de lat staat bij blauw-zwart.

Neem dat maar letterlijk. Mignolet had na zijn stunttransfer uit Liverpool amper een voet gezet op Belgische bodem, toen hij zijn debuut maakte voor Club Brugge in de voorrondes van de Champions League. ‘Big Si’ hield een spits van Dinamo Kiev van een gemaakte goal - het zou het verschil betekenen tussen een premature uitschakeling en de uiteindelijke vetpotten van de Champions League. Omgerekend een dikke 30 miljoen euro per deelname. In drie seizoenen Mignolet speelde Club drie keer op het kampioenenbal. Zijn aandeel daarin was altijd groot. Voeg daar nog eens twee titels en drie verkiezingen tot Doelman van het Jaar bij - dan is een transfersom van 7 miljoen euro (zonder bonussen) snel terugverdiend.

Mignolet, hier naast zijn vrouw Jasmien, werd al drie keer op rij verkozen tot Doelman van het Jaar. Beeld Photo News

Groots op de grote momenten. Nu is het weer mei. Money time, en al zeker in het Belgische competitieformat. Halfweg de Champions play-offs heeft Mignolet drie keer de nul gehouden. Van goudwaarde wanneer het om de knikkers gaat. Doet Mignolet dat straks opnieuw tegen Union, dan staat Club op een zucht van de titel. Alweer met een been in de Champions League, de bijbehorende 30 miljoen binnen handbereik. Dat zou niet ondanks maar dankzij Simon Mignolet zijn - die foutjes zijn straks snel vergeten.