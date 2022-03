Duplantis springt na twee jaar zwoegen over 6,19 meter

Op 15 februari 2020 in Glasgow was Duplantis al over 6,18 meter gewipt. Vorige maand verklaarde de Zweed nog dat zijn limieten hoger liggen. “Ik kan echt niet zeggen waar mijn grenzen liggen. Wat ik wel met zekerheid kan zeggen is dat ik hoger kan dan mijn huidige wereldrecord”, vertelde hij toen.

In Belgrado, zonder de schijnwerpers van de internationale media, was het bij zijn derde sprong dan eindelijk prijs. “Ik denk dat ik al vijftig keer een sprong over 6,19 meter heb geprobeerd”, reageerde Duplantis. “Het zat er al een hele tijd aan te komen. Ik heb nog nooit een hoogte gehad die me zoveel moeite heeft gekost, dus het is een heel goed gevoel. Het was echt hard vechten de afgelopen twee jaar. Ik ben echt blij.”

Over een kleine twee weken keert Duplantis terug naar Belgrado voor het WK indooratletiek, van 18 tot 20 maart. Hij kan er zijn eerste wereldtitel in zaal veroveren. Vier jaar geleden, in Birmingham, was de zege voor de Fransman Renaud Lavillenie.