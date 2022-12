Duizenden fans komen weer naar cross voor titanengevechten

Toen Wout van Aert gisteren in Zolder met de handen omhoog over de streep bolde, steeg een collectief gejuich op met een aantal decibels dat we kennen van een winnend doelpunt in voetbalstadions. Twintigduizend fans en meer zoals op Club Brugge zullen we in de cross nog niet snel zien, maar het aantal verkochte tickets neemt weer een vlucht. “De cross barst opnieuw uit zijn voegen”, zegt Van Aert, die rivaal Mathieu van der Poel in Zolder versloeg in de sprint. De Nederlander Lars van der Haar werd op ruime afstand derde.

In Mol moesten ze het de voorbije jaren met enkele duizenden toeschouwers stellen. “Vrijdag waren er 6.800 betalende bezoekers. Dat is enorm veel voor Mol”, zegt organisator Koen Monu. En dan moet u weten dat de VTM-uitzending nog eens 535.889 kijkers lokte, met een piek van 647.461 kijkers.

Voor de cross van Zolder waren er 4.900 tickets de deur uit in voorverkoop, na de verkoop aan de kassa op de wedstrijddag zelf werd gestrand op 9.200 toeschouwers. “Lang geleden dat er zoveel volk was in Zolder”, zegt organisator Christophe Impens.

Geschikte datum

Het meeste volk was er maandag in Gavere. “Tussen de 12.000 en 14.000 toeschouwers. Die vork is vrij groot omdat kinderen onder de twaalf jaar gratis binnen mochten. Maar voor Gavere is dat zeer veel, ongezien zelfs”, zegt Tomas Van Den Spiegel, CEO van wereldbekerorganisator Flanders Classics.

In Gavere was er zelfs zoveel volk dat de kassasystemen overstelpt werden. Spreken we van een Van Aert- en Van der Poel-effect? “Zeker, maar de ideale datum van tweede kerstdag heeft er ook veel mee te maken. De meeste mensen hebben verlof en zijn in feestmodus”, zegt Chris Mannaerts van Flanders Classics.

Van Den Spiegel: “Tuurlijk scheelt het wanneer Van Aert en Van der Poel erbij zijn, maar het is niet zo dat er dankzij hen nu 50 procent meer toeschouwers komen. In Maasmechelen waren Van Aert en Van der Poel er nog niet en toen was de voorverkoop net zo hoog als in Zolder. De cross leeft weer, maar niet enkel door de grote twee. Het is en blijft een leuke zondag met een dagvullend programma van topsport”, zegt Van Den Spiegel.

Feit is dat de organisatoren wel varen bij de bezoekerspiek in de kerstperiode. “Hoe meer toeschouwers, hoe meer inkomsten. Maar de vetpot rukken we niet aan. Wat wij verdienen, investeren wij meteen terug in de cross”, besluit Van Den Spiegel.