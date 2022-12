Duivels WK-fiasco blijft nazinderen: hoe soloslim van CEO Bossaert voor veel miserie dreigt te zorgen

De poppen zijn aan het dansen op de voetbalbond na de vroegtijdige WK-exit van de Rode Duivels. De Raad van Bestuur, zowel profs als amateurs, staat unaniem tegenover CEO Peter Bossaert. Hoe is het zo ver kunnen komen? Een situatieschets.

Donderdag, 19u05 Belgische tijd. Een uur na de uitschakeling van de Rode Duivels en de aankondiging van Roberto Martínez dat die zou vertrekken als bondscoach, stuurde Stefan Van Loock een mail naar de pers. “Op maandag 5 december organiseren we een persconferentie waarop Peter Bossaert jullie vragen zal beantwoorden.”

De leden van de Raad van Bestuur fronsten hun wenkbrauw na die aankondiging. Geen van hen werd geraadpleegd over de inhoud van de persconferentie. Er had vanzelfsprekend nog geen evaluatie van het WK plaatsgevonden. Laat staan dat er intern een strategie was uitgezet over hoe het nu exact verder moest.

Toen Bossaert zijn Raad van Bestuur op vrijdag een droge mail doorstuurde met een vraag voor een digitaal overleg om de budgetten goed te keuren, en niets meer dan dat, begrepen de bestuurders dat Bossaert van plan was om soloslim te spelen. Afgelopen weekend vond er druk telefoon-, sms- en mailverkeer plaats tussen de hooggeplaatste bondsfiguren. De boodschap daarin was duidelijk: Bossaert stelde dat de evaluatie van ‘zijn management’ de exclusieve bevoegdheid is van de CEO. Lees: de opvolging van Roberto Martínez en de zoektocht naar een nieuwe bondscoach.

Strikt genomen heeft Bossaert gelijk. De CEO draagt de eindverantwoordelijkheid. Alleen passeert hij zijn Raad van Bestuur helemaal: wat blijft er dan over van diens controlefunctie? Dat werkt als een rode lap op een stier bij de andere bestuursleden. Die voelden zich voor het WK al gepasseerd toen er vragen werden gesteld over de manier waarop Martínez was beoordeeld na het matige EK 2021, of met de vraag naar een draaiboek over de functies van technisch directeur en Roberto Martínez, wiens contract afliep na het WK in Qatar. Bossaert kwam nooit met concrete antwoorden of plannen.

Verantwoording

Dat die ontevredenheid uitlekte in de krant na de exit van de Rode Duivels overtuigde Bossaert alleen maar meer dat hij de toekomst buiten zijn Raad van Bestuur moest uittekenen. Door Bossaerts houding zijn nu zowel de vertegenwoordigers van de profclubs als die van de twee amateurvleugels in ware kerstsfeer verenigd. Ze zijn dit weekend unaniem overeengekomen om hun CEO ter verantwoording te roepen.

Vandaar dat persverantwoordelijke Stefan Van Loock vanmiddag om 13u16 zijn eerdere mail moest bijsturen. “Gezien de Raad van Bestuur van de KBVB morgen om praktische redenen niet kan doorgaan wegens de onbeschikbaarheid van een aantal bestuurders, zal ook de geplande persconferentie van morgen worden uitgesteld.”

Het klopt wel dat verschillende leden in het buitenland of met een volgeboekte agenda zitten. Maar dat was al bekend. De echte reden voor het uitstel van de persconferentie is dat Bossaert het niet kan maken om op eigen houtje een persconferentie te beleggen om zijn visie op het sportieve uit de doeken te doen, op een moment dat hij vol in de wind staat in zijn eigen Raad van Bestuur.

Bepaalde bestuurders steken de hand voor een deel in eigen boezem. Ze hebben de voorbije maanden te weinig doortastend hun controlefunctie op het beleid uitgeoefend. In slaap gewiegd door de goede resultaten van de voorbije jaren. Daar zal de komende weken ongetwijfeld verandering in komen.