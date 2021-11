Duivels-debutant Vanzeir: ‘Fantastisch om tussen Lukaku en co. rond te lopen’

Twee doelpunten van Deniz Undav tegen Charleroi, dan weet je al dat Vanzeir niet heeft gescoord. “Het is inderdaad zo dat ik tegenwoordig niet scoor in een wedstrijd waarin Undav een doelpunt maakt”, reageert Vanzeir. “We proberen die vloek al even te doorbreken, maar het is nog niet gelukt.”

Geen reden om te treuren voor de 23-jarige aanvaller, want hij mag zich opmaken voor zijn eerste ervaring bij de hoofdmacht van de Rode Duivels. “Een droom die uitkomt. Als jonge gast zie je wereldtoppers als Lukaku, De Bruyne en noem maar op spelen bij de nationale ploeg. Het is fantastisch om tussen die grote mannen te mogen rondlopen. Zij hebben zoveel ervaring en een groot palmares."

Vanzeir, die bij Union al negen goals en zes assists achter zijn naam heeft staan, wil bij de nationale ploeg geen meeloper zijn. “Ik ga er alles aan doen om toch iets te laten zien. Of ik hoop op speelminuten? Ik ben ambitieus maar ook realistisch. Mijn focus ligt vooral op bijleren.”