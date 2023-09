Duitsland zet bondscoach Hansi Flick aan de deur

Ook de assistent-bondscoaches Marcus Sorg en Danny Röhl worden aan de kant geschoven. De Duitse bond wil tabula rasa maken. Rudi Völler, voormalig Genk-coach Hannes Wolf en Sandro Wagner nemen voor de oefeninterland van dinsdag in Dortmund tegen vicewereldkampioen Frankrijk tijdelijk over. Het doel is om zo snel mogelijk een opvolger van Flick aan te duiden. In de Duitse pers wordt Julian Nagelsmann nadrukkelijk naar voren geschoven.

“Binnen de DFB is er beslist dat de nationale ploeg een nieuw elan nodig heeft na de reeks teleurstellende resultaten”, klinkt het bij bondsvoorzitter Bernd Neuendorf. “Met het oog op het EK van volgend jaar hebben we optimisme en vertrouwen nodig. Sportief succes geniet de hoogste prioriteit bij ons en daarom heb ik deze beslissing genomen, een van de moeilijkste ooit in mijn carrière. Ik waardeer Hansi en zijn assistenten enorm, als mensen en als voetbalexperts.”

Voor de Mannschaft was die nederlaag al de vierde in zes oefeninterlands dit jaar. De Duitsers kenden tot dusver een heel moeilijke voorbereiding op het EK van volgend jaar in eigen land. Na de uitschakeling in de eerste ronde op het WK in Qatar vorige winter werden dit voorjaar oefenmatchen tegen de Rode Duivels (2-3), Polen (1-0) en Colombia (0-2) verloren. Enkel tegen Peru (2-0) kon er gewonnen worden. Tegen Oekraïne werd er een 3-3 gelijkspel afgeleverd.

Ook tegen Japan liep het van meet af aan moeilijk. Japan kwam in de eerste helft twee keer op voorsprong via oude bekenden Junya Ito, ex-Genk, en Ayase Ueda, die deze zomer door Cercle Brugge werd verkocht aan Feyenoord. Tussendoor maakte Leroy Sané gelijk. Het bleef lang 1-2, maar in het slot van de partij zetten de Japanners nog eens de puntjes op de i. Invallers Takuma Asano en Ao Tanaka zetten de zware 1-4 eindstand op het bord in Wolfsburg.