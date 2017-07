Duitsland wint Confederations Cup-finale met 1-0 van Chili

In een genietbare eerste helft met kansen aan beide zijden klom Duitsland in de 20ste minuut op voorsprong. Na een zware misser in de Chileense defensie konden Timo Werner en Lars Stindl alleen op doelman Bravo afgaan, Werner legde het leer panklaar voor Stindl en die trapte zijn derde van het toernooi tegen de netten.

In de tweede helft werd de partij bitsiger en lag het spel te vaak stil. De Chileen Jara kreeg zelfs na tussenkomst van de videoref slechts geel voor een gemene elleboog op Werner. In de slotfase kregen de Chilenen nog enkele kansen op de gelijkmaker, maar Vidal en de pas ingevallen Sagal lieten die onbenut. Diep in de toegevoegde tijd hield doelman Ter Stegen nog een vrije trap van Alexis Sanchez uit doel.

Het bleef 1-0 en zo pakten de Duitsers hun allereerste eindwinst op de Confederations Cup. Duitsland behaalde als gastland wel al eens brons in 2005, voor Chili was het de eerste deelname. Eerder op de dag verzekerde Europees kampioen Portugal zich van de derde plaats, de Portugezen haalden het in de kleine finale na verlengingen met 2-1 van Mexico.

Het landentoernooi dat gespeeld wordt tussen het gastland, de wereldkampioen en de kampioenen van zes continenten, wordt traditioneel een jaar voor het WK afgewerkt en geldt als generale repetitie voor de Wereldbeker. Duitsland volgt op de erelijst Brazilië op, de winnaar van de laatste drie edities was ditmaal niet van de partij.