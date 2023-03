‘Duitsland werd een helft lang kapotgespeeld door België’: de buitenlandse pers over de Rode Duivels

Ook de buitenlandse media zijn vol lof over de blitzstart en uitstekende prestatie van de Rode Duivels tegen Duitsland. ‘De eerste minuten waren een horrorshow’, klinkt het in Duitse media. ‘België had slechts negen minuten nodig om het Duitse team te verpletteren’, ziet ook het Spaanse AS, dat veel lof heeft voor Kevin De Bruyne. En ook Duits legende Lothar Matthäus kon zijn ogen niet geloven.

“Een desillusie in plaats van euforie”, schrijft het Duitse Sport.de. “Met 2-3 mocht Duitsland zelfs niet klagen met het resultaat. Het eerste halfuur was een bittere les voor de viervoudige wereldkampioen. Lothar Matthäus zei op televisie zelfs in shock te zijn door het klasseverschil (bij ‘RTL’ zei hij bovendien dat dit het slechtste was dat hij sinds lange tijd had gezien van Duitsland, red.). De eerste minuten waren een horrorshow. Hansi Flick wilde een volgende stap zien bij zijn verdedigers tegenover topspelers als De Bruyne en Lukaku. Maar hij werd teleurgesteld. Hij reageerde op het flagrante onderliggen van zijn ploeg door een vroege dubbele wissel.”

“Duitsland werd een helft lang kapotgespeeld door België”, zag het eveneens Duitse Bild. “De eerste 35 minuten waren echt ongelooflijk slecht. De eerste serieuze test na het WK is er eentje om snel te vergeten. Er was geen enkel teken van passie. De ploeg van Hansi Flick speelde als een stel bange lammetjes. Vooral achterin wankelde de boel voortdurend. Hansi, zonder verdediging zal het niet lukken!”

Beeld PhotoNews

Bij Kicker sluiten ze zich daarbij aan. “Er is nu wel genoeg geëxperimenteerd”, zo klinkt het. “De match tegen de Belgen was een ontnuchtering. Duitsland werd zonder genade keihard met de neus op de feiten gedrukt. België buitte de zwakke punten van de Mannschaft uit, zeker in het eerste halfuur. De match had toen al beslist kunnen zijn. De belangrijkste conclusie is dat de Duitse defensie een werf is: pas na de invalbeurt van Emre Can werd de boel georganiseerd. Domenico Tedesco is er bij België meteen in geslaagd om voor enthousiasme te zorgen, Flick nog altijd niet.”

‘Kicker’ is scherp voor de Duitse nationale ploeg. Beeld KICKER

Ook in Spanje zagen ze de blitzstart van België. “Het was een keizerlijke De Bruyne”, schrijft AS. “Het was een dromerige eerste helft waarin de Duivels de mannen van Flick voorbij stormden. België had slechts negen minuten nodig om het Duitse team te verpletteren. Twee geniale ingevingen van De Bruyne - eentje voor Carrasco en eentje voor Lukaku - waren voldoende om het RheinEnergieStadion in Keulen het zwijgen op te leggen. Duitsland kon nog meer tegengoals hebben geslikt in die eerste helft. En nadien maakten de Belgen, ondanks een briljante prestatie, hun leven nog ingewikkeld. Door een penalty. De Bruyne zijn rol was echter nog niet uitgespeeld. In de tweede helft schoot hij de mannen van Flick neer na een voorzet van Trossard.”

“België heeft zijn interlandweek uitmuntend afgesloten”, schrijft het Nederlandse VI. “Het prestigieuze oefenduel met Duitsland leverde een 2-3 zege op voor De Rode Duivels. Al na tien minuten stond het 0-2 na twee puntgave assists van De Bruyne, die uitgroeide tot man van de wedstrijd door in de slotfase ook voor 1-3 te zorgen.”

Ook voor het Algemeen Dagblad was De Bruyne de grote uitblinker. “België is onder z’n nieuwe bondscoach Domenico Tedesco uit de startblokken geschoten”, zo schrijft de Nederlandse krant. “België overrompelde Duitsland in de openingsfase, De Bruyne gaf daarin de assist voor zowel de 0-1 als de 0-2 en nadien scoorde hij ook nog zelf. Het was voor de Belgen de eerste zege op Duitsland sinds 1954. De laatste zege op Duitse bodem dateerde zelfs van 1910. Bij de Duitsers zal de kritiek op bondscoach Flick alleen maar toenemen.”

Duitse verslagenheid. Beeld ANP / EPA

