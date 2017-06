Duitsland verslaat Mexico en staat met jongste elftal ooit in finale Confederations Cup

Eerste helft

Al na zes minuten opende Goretzka de score voor de Duitsers. Hij rondde een goed uitgespeelde counter af met een mooi gedraaid schot in de hoek. De Mexicaanse doelman Ochoa had geen schijn van kans. Nog geen twee minuten later was het dezelfde Goretzka die de score verdubbelde. Hij kwam oog in oog met Ochoa en trof simpel raak. De Duitsers waren heer en meester in de eerste twintig minuten en Werner kreeg de kans om de 3-0 op het scorebord te zetten. Hij was alleen door, maar de Mexicaanse doelman had een goeie reflex in huis.



De Mexicanen kwamen na de eerste twintig minuten meer en meer opzetten. Zowel Giovanni Dos Santos als Hernandez creëerden een enorme kans voor rust, ook Herrera probeerde het met een vrije trap. 2-0 was de ruststand.