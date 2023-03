‘Duitsland schrok van de furie van de Rode Duivels, maar we moeten ons niet blindstaren op eerste halfuur’

De Rode Duivels hebben dinsdagavond indruk gemaakt met een 2-3 overwinning tegen Duitsland. Bondscoach Domenico Tedesco heeft zijn start niet gemist, zag ook sportjournalist Hans Vandeweghe. ‘De Duitsers zijn geschrokken van de furie van de Belgen, maar we mogen ons niet blindstaren op het eerste halfuur’, zegt sportjournalist Hans Vandeweghe. ‘Maar dit ziet er echt wel goed uit.’

Na 69 jaar hebben de Rode Duivels nog eens Duitsland kunnen kloppen. Komt deze overwinning onverwacht?

“De mogelijkheid was er, want Duitsland was niet echt op volle sterkte. Maar de manier waarop maakt meer indruk dan de uiteindelijke uitslag. De blitzstart van de Rode Duivels was opmerkelijk. Maar je weet nooit voor hoever dat dat de eigen verdienste of de schuld van de tegenstander is. De Duitsers zijn de wedstrijd in een soort oefenwedstrijdmodus begonnen en de Belgen niet, omdat ze aan de nieuwe bondscoach wilden tonen hoe goed ze wel waren. De Duitsers zijn geschrokken van de furie van de Belgen om zo intensief en snel te gaan voetballen. Pas na een halfuur waren de Duitsers wat gerodeerd en was de wedstrijd in evenwicht. De uitslag is verheugend en ook het nieuwe talent is dat, maar we mogen ons niet blindstaren op het eerste halfuur.”

Welke veranderingen bracht Tedesco in zijn elftal en in het spel van de Belgen?

“Hij heeft het middenveld helemaal herschikt, en ook de verdediging heeft de opdracht om snel door te spelen. Vroeger stond Witsel op het middenveld en die kwam aan enorm veel ballen. Maar Witsel was een speler die je moet hebben om de boel te controleren als je op voorsprong staat, niet om te winnen. Daarvoor moet je op een bepaald moment gas geven in het moderne voetbal, en dat hebben de Belgen goed gedaan. Het is een heel jong middenveld: heel gretig en heel atletisch. Er zit gewoon een andere dynamiek in en het is ook een ander spelsysteem.

“Je ziet dat de Belgen een vorm van frustratie van zich af spelen. Dat zie je bij De Bruyne - van bij de nationale ploeg en bij Manchester City - en bij Lukaku eigenlijk ook, van wat hij meemaakt bij Inter. Carrasco speelt weer zeer goed, Mangala is een van de grootste talenten die we hebben en Roméo Lavia zal nog wel een plek krijgen. Het beste nieuws zijn de jonge gasten die erin komen, zoals Faes en Theate, en ook De Ketelaere is een groot talent.

“Er is nu een heel goede lichting na het WK, en er komt nog jong talent aan. Het is een beetje terug naar 2008, toen er ook een jong elftal op de Olympische Spelen goed presteerde en ineens zorgde voor een input van jong talent in de nationale ploeg. Een team heeft af en toe nodig dat er een jongere lichting komt, die de beteren van de oudere lichting weer wat zuurstof geeft en naar een hoger niveau tilt. De dynamiek en de manier waarop ze zowel verdedigen als aanvallen, bieden hoop voor de toekomst.”

Zorgt Tedesco voor een breuk met het tijdperk-Martinez?

“De sfeer onder Martinez was ook niet slecht, maar blijkbaar was zijn verhaal uitverteld in België. Hij was hier ook een tijdje. Hij nam spelers mee die voor hem belangrijk waren geweest en waarmee hij een band had. Het overkomt elke trainer dat hij te veel op zijn sterren teert. Doorselecteren gebeurt meestal door nieuwe trainers. Maar onder Martinez is het ook geen slechte tijd geweest, dus het is niet nodig om na te trappen.

“Maar De Bruyne speelt beter in het systeem van Tedesco. Nu speelt hij hoger en krijgt hij ballen waar hij iets mee kan doen. De Bruyne voelt zich momenteel beter bij de Duivels dan bij City. Dat was lang omgekeerd. Hij heeft ruimte nodig, dat hebben we al gezien op het WK 2018. België is in wezen een reactieploeg, met enorm veel snelheid. Zo maken ze hun beste en mooiste goals, ook tegen Duitsland.”

Zijn er toch nog werkpunten voor de Rode Duivels?

“Dit gaat om een vriendschappelijke wedstrijd, de 0-3 tegen Zweden was toch een ander voetbal. Dat was minder vloeiend dan het eerste halfuur gisteren. Tegen een stugge tegenstander is het toch weer een ander verhaal. Nu waren alle goals van de Belgen ook reactiegoals.

“Nog een minpuntje: Onana is een gevaarlijke, die heeft zoveel overschot dat hij te veel fouten maakt. Hij is wel een van de beteren op het middenveld, wat we niet hebben gehad sinds Fellaini. Hij is een betere Fellaini, met betere voeten, maar niet zo zuiver in de verdediging.”

Wat zegt deze wedstrijd voor de EK-kwalificatie en de komende toernooien?

“We gaan toch moeten afwachten wat het wordt in wedstrijden waar het echt om gaat. De wedstrijd tegen Oostenrijk wordt een belangrijke in juni, maar het ziet er heel erg goed uit. Het ziet er beter uit bij ons dan in Duitsland of Nederland.

“Je hebt een selectie waarmee je verder kan, dat is duidelijk. Het is nu de taak van Tedesco om daar een ploeg van te maken die ook in zeer moeilijke omstandigheden zijn cool behoudt en niet te naïef voetbalt, maar dat doen ze niet. Ze hadden gedacht dat Tedesco heel hoog ging storen, maar dat valt allemaal wel mee. Ze storen verstandig en in blok. Dit was een hele goede start van Tedesco.”