Duitsland en Zweden pakken volle buit

Duitsland en Zweden hebben vanavond in groep B op de tweede speeldag van het EK voetbal voor vrouwen in Nederland de drie punten gepakt. Duitsland versloeg Italië met 2-1, terwijl Zweden in de vooravond Rusland klopte met 2-0.

Na een flater van de Italiaanse doelvrouw Giuliani kon Henning (19.) Duitsland de voorsprong bezorgen. Mauro maakte op het halfuur gelijk voor de Italiaanse vrouwen, maar Peter (67.) trapte Duitsland - na een strafschopovertreding van Giuliani - alsnog naar de volle buit. Na het tweede geel voor Bartoli (69.) kon Italië geen vuist meer maken.



Zweden had tegen Rusland voldoende aan een treffer voor de pauze van Schelin (22.) en eentje na rust voor Blackstenius (51.).



In de tussenstand delen Zweden en Duitsland de leiding met vier punten. Rusland volgt met drie eenheden, terwijl Italië nog zonder punten zit.