Duitser Patrick Lange wint Ironman van Hawaï met recordtijd

Patrick Lange heeft voor het eerst in zijn carrière de Ironman van Hawaï gewonnen bij de mannen. De Duitser, die bij de vorige editie nog op het derde schavotje stond, rondde 's werelds meest prestigieuze volledige triatlon (3,8 km zwemmen, 180 km fietsen en een marathon) zaterdag af in 8u01:40, de snelste tijd ooit in Hawaï.

De 31-jarige Lange was sneller dan de Canadees Lionel Sanders (8u04:07) en de Schot David McNamee (8u07:11). De Duitser volgt zijn landgenoot Jan Frodeno op als titelhouder, die de vorige twee edities op zijn naam schreef, maar al van bij de start zaterdag met rugproblemen kampte.



Bij de mannen namen ook twee Belgische profs deel: ex-winnaar Frederik Van Lierde (38) en Bart Aernouts (33). Zij haalden de top 10 niet.